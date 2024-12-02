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В Госдуме возмутились случаями похищения детей в Селидово
Депутат Госдумы сообщила о похищении украинскими военными детей в Селидово
Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова рассказала о похищении детей украинскими солдатами на улицах Селидово без согласия их родителей, подчеркнув, что российская сторона продолжит работать над восстановлением мирной жизни.
Как отметила Кузнецова, украинские солдаты в Селидово похищали детей прямо на улице без согласия родителей, передает ТАСС. Во время своей поездки в Донбасс, Кузнецова встретилась с людьми, эвакуированными из Селидово. Она отметила, что рассказы очевидцев о похищениях детей приводят в ужас, сопровождаются слезами и болью.
Кузнецова привела пример, когда ребенка насильно забрали украинские военные, когда тот шел с бабушкой. «Хватали детей, увозили в неизвестном направлении,» – добавила она, подчеркнув, что эти действия вызывают глубокое возмущение.
Помимо этого, Анна Кузнецова заверила, что российская сторона будет прилагать усилия для восстановления мирной жизни в регионе, а преступления Вооруженных сил Украины не останутся безнаказанными, что подтверждает решительность действий Москвы в отношении ситуации на Украине.
Ранее было опубликовано видео, на котором украинские боевики обстреливают дома мирных жителей в Курской области, беспрепятственно переходя от одного строения к другому и заходя внутрь через вскрытые двери.