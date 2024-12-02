Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».19 комментариев
Аналитик предупредил о негативных последствиях мобилизации с 18 лет на Украине
Боссхард: Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет угрожает восстановлению страны
Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет может оставить страну без молодых рабочих рук для восстановления экономики по завершении боевых действий, заявил аналитик в области политической и военной стратегии ВС Швейцарии Ральф Боссхард.
По его словам, мобилизация молодежи на Украине с 18 лет может привести к нехватке молодых людей, необходимых для восстановления экономики после окончания войны, передает ТАСС. Боссхард отметил, если Украина начнет призывать восемнадцатилетних на службу и отправлять их на фронт, то это приведет к потере тех, кто должен будет участвовать в восстановлении страны.
«Если Украина сейчас будет призывать на военную службу молодых людей с 18 лет и отправлять их под огонь, то она потеряет тех, кто должен будет восстановить страну, когда война закончится. Тогда я не вижу для нее никакого будущего», – сказал он.
Он также подчеркнул, что призыв солдат с 18 лет мог бы иметь эффект только в том случае, если бы эти молодые люди были хорошо обучены и подготовлены к боям. Однако, по его словам, постоянное давление со стороны российских войск делает такую подготовку невозможной. Украина будет вынуждена, как и в последние два года, отправлять недостаточно подготовленные войска на фронт, где они могут быть быстро уничтожены.
Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.