Боссхард: Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет угрожает восстановлению страны

Tекст: Максим Попов

По его словам, мобилизация молодежи на Украине с 18 лет может привести к нехватке молодых людей, необходимых для восстановления экономики после окончания войны, передает ТАСС. Боссхард отметил, если Украина начнет призывать восемнадцатилетних на службу и отправлять их на фронт, то это приведет к потере тех, кто должен будет участвовать в восстановлении страны.

«Если Украина сейчас будет призывать на военную службу молодых людей с 18 лет и отправлять их под огонь, то она потеряет тех, кто должен будет восстановить страну, когда война закончится. Тогда я не вижу для нее никакого будущего», – сказал он.

Он также подчеркнул, что призыв солдат с 18 лет мог бы иметь эффект только в том случае, если бы эти молодые люди были хорошо обучены и подготовлены к боям. Однако, по его словам, постоянное давление со стороны российских войск делает такую подготовку невозможной. Украина будет вынуждена, как и в последние два года, отправлять недостаточно подготовленные войска на фронт, где они могут быть быстро уничтожены.

Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.