Минобороны: ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли 225 военных и технику

Tекст: Валерия Городецкая

За сутки на курском направлении ВСУ понесли значительные потери, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Было уничтожено более 225 украинских военнослужащих, а также танк, три боевые машины пехоты и пять боевых бронемашин.

Кроме того, разрушены два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов.

Всего с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 42 100 военнослужащих. Также были уничтожены 245 танков, 187 боевых машин пехоты, 127 бронетранспортеров и 1 288 боевых бронированных машин. В списке потерь также числятся 1 154 автомобиля, 323 артиллерийских орудия и 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что не будет называть дату, когда выбьют ВСУ из Курской области, но сомнений в этом нет.