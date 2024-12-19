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    9 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    15 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    13 комментариев
    19 декабря 2024, 20:10 • Новости дня

    Bloomberg: Страны G7 обсудили снижение цены на российскую нефть до 40 долларов

    Bloomberg: Страны G7 обсудили снижение цены на российскую нефть до 40 долларов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны «Группы семи» (G7) рассматривают снижение ценового порога на российскую нефть до 40 долларов за баррель или полный запрет на ее транспортировку и страхование, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, страны «Группы семи» обсуждают возможность усиления санкций на российскую нефть, передает ТАСС. По информации издания, среди рассматриваемых мер значится снижение текущего ценового ограничения с 60 до 40 долларов за баррель.

    Также рассматривается полный запрет на транспортировку и страхование российской нефти. Источники агентства подчеркивают, что обсуждения продолжаются, а окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон и его союзники продолжат усилия по ограничению доходов России от продажи нефти.

    Bloomberg ранее сообщало, что администрация США рассматривает возможность введения новых санкций против российского экспорта нефти, что может затронуть покупателей из Индии и Китая.

    19 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени и отметил значительные изменения на фронте.

    В ходе пресс-конференции главный редактор ТАСС Михаил Петров задал Путину вопрос о ходе специальной военной операции (СВО).

    Президент отметил, что получил множество подобных вопросов и рассказал о подарках от бойцов, с которыми он регулярно общается: «Мне бойцы, с которым общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие какое-то и так далее. И совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени».

    Путин поблагодарил бойцов за подарок и подчеркнул, что флаг символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну. Президент отметил кардинальные изменения на фронте и подчеркнул ежедневные достижения: «Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть – каждый день».

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    18 декабря 2024, 21:34 • Новости дня
    Капитанам танкеров «Волгонефть» предъявили обвинение после крушений

    СК предъявил обвинение капитанам танкеров «Волгонефть» после крушения в Черном море

    Капитанам танкеров «Волгонефть» предъявили обвинение после крушений
    @ Пресс-служба Минприроды России/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитанам танкеров «Волгонефть», которые потерпели крушение в Черном море, предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения, сообщили в Следственном комитете России.

    В ведомстве сообщили, что двум капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа», передает ТАСС.

    Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте капитанов. Обломки танкеров будут подняты для проведения экспертиз.

    Напомним, в Керченском проливе произошла частичная утечка нефтепродуктов с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за их крушения. Режим чрезвычайной ситуации введен в п. Веселовка и ст. Благовещенская на Кубани после разлива нефтепродуктов.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    19 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
    Путин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам и компромиссам с Украиной, подчеркнув, что украинская сторона ранее отказалась от договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

    Путин во время прямой линии ответил на вопрос о готовности России идти на компромиссы по поводу Киева. «Политика и есть искусство компромиссов. Мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам», – сказал он.

    Российский лидер подчеркнул, что противная сторона отказалась от переговоров, несмотря на достигнутые договоренности в Стамбуле в конце 2022 года. По его словам, украинская сторона парафировала документ, но затем изменила позицию.

    Он также добавил, что на решение Киева повлиял тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон, который заявил о необходимости продолжать военные действия. Путин отметил, что Россия всегда готова к переговорам и компромиссам, но для этого нужно, чтобы и другая сторона была готова к диалогу.

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    19 декабря 2024, 03:10 • Новости дня
    Число жертв столкновения поездов под Мурманском увеличилось до двух человек

    Губернатор Мурманской области сообщил об увеличении числа погибших в аварии поездов до двух человек

    Число жертв столкновения поездов под Мурманском увеличилось до двух человек
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    После столкновения пассажирского и грузового поездов под Мурманском число жертв возросло до двух человек, после того как один из пассажиров скончался в больнице.

    Стало известно о втором погибшем в результате столкновения пассажирского и грузового поездов под Мурманском, пишет ТАСС. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что один из пассажиров, ранее доставленный в больницу, скончался. Таким образом, общее число жертв аварии достигло двух человек.

    «За жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи. По дороге в больницу скончалась одна пассажирка. К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался», – сказал Чибис в видеообращении.

    Большинство пассажиров, которые не пострадали в аварии, продолжили свой путь в Петербург на другом поезде. Те, кто находился в пункте временного размещения, отправлены по домам на специальном транспорте, организованном властями Мурманской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Андрей Чибис опубликовал список госпитализированных пассажиров поезда Мурманск – Петербург, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области, в результате чего погибла женщина и 27 человек получили ранения, включая пятерых детей. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании этого крушения, в котором пострадали семнадцать человек. Машиниста грузового поезда и его помощника задержали после аварии в Кандалакшском районе за то, что они оставили локомотив без присмотра.

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    19 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Украина атаковала комбинат в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Минобороны: Украина атаковала предприятие в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с украинской стороны с использованием шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В Минобороны уточнили, что были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

    «Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Там добавили, что российские военнослужащие смогли сбить все ракеты ATACMS, направленные на объект, а также три из четырех ракет Storm Shadow. Оставшаяся ракета была отклонена от объекта атаки, в результате чего повреждения получило техническое строение на территории комбината.

    Накануне сообщалось, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, и обошлось без жертв. В четверг стало известно, что в результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

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    18 декабря 2024, 20:50 • Новости дня
    Суд отменил приговор калининградским врачам по делу об убийстве новорожденной

    Суд отменил приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич по делу об убийстве младенца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый апелляционный суд в Москве отменил приговор, вынесенный ранее врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу об убийстве младенца в роддоме Калининграда.

    Адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов заявил: «Приговор Сушкевич и Белой отменен». Несмотря на отмену приговора, обе осужденные остаются под стражей, передает ТАСС.

    Дело будет возвращено на новое рассмотрение в Московский областной суд. Этот суд примет решение о том, будет ли изменена или сохранена мера пресечения для Белой и Сушкевич.

    В 2020 году присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт и. о. главного врача роддома № 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного, который был отменен в мае 2021 года.

    В сентябре 2022 года Московский областной суд вынес врачам приговор: Белая получила девять лет колонии общего режима, а Сушкевич – 9,5 года колонии общего режима. В октябре этого года Верховный суд отправил дело калининградских врачей на пересмотр.

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    19 декабря 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин рассказал о своих банковских вкладах
    Путин рассказал о своих банковских вкладах
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что перевел свои вклады из Сбера в банк «Россия» после введения санкций, подчеркнув, что это было сделано демонстративно.

    «Изначально у меня был вклад в Сбере. Потом, когда банк «Россия» был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение, я демонстративно перевел туда свои деньги. Зарплату, по-моему, туда же начисляют», – сказал Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о наличии у него банковских вкладов.

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    19 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    В Мурманской области сообщили данные о пострадавших при аварии поездов

    Мурманский губернатор Чибис сообщил данные о пострадавших при столкновении поездов

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Андрей Чибис опубликовал список госпитализированных пассажиров поезда Мурманск – Петербург, который в Мурманской области столкнулся с грузовым составом. В результате происшествия погибла женщина, а 27 человек получили ранения, из которых пять – дети.

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил данные пассажиров, пострадавших в ходе столкновения поезда Мурманск – Петербург с грузовым составом. Раненые были размещены в больницах Полярные Зори, Апатитско-Кировская и Кандалакшская ЦРБ.

    «Личность погибшей, которой было около 50 лет, продолжает устанавливаться», – указал Чибис.

    Причиной аварии, по предварительным данным, могла стать неисправность грузового состава. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

    Заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев уточнил, что общее число пострадавших возросло до 27 человек, включая 22 взрослых и 5 детей,  сообщает ТАСС. Из них 17 были госпитализированы с помощью скорой помощи. Панычев также опроверг слухи об ампутации конечности у одного из пострадавших, подчеркивая, что подобного случая не было.

    Для пассажиров поезда, в котором находились 326 человек, были оборудованы пункты временного размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании крушения поездов в Мурманской области. Машиниста грузового поезда и его помощника задержали после аварии с пассажирским поездом, так как они оставили локомотив без присмотра. РЖД выплатят 2,2 млн рублей семье погибшей и по 1 млн госпитализированным  пассажирам, а тем, кто обратился за медпомощью на месте – 500 тыс. рублей.

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    18 декабря 2024, 20:42 • Новости дня
    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана

    Песков заявил о бескультурье киевского режима после хамства Зеленского Орбану

    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил хамское поведение Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув бескультурье украинского режима.

    По мнению Пескова, глава Украины Владимир Зеленский в хамской манере отверг мирные инициативы Орбана. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует не только об «опасной и преступной сущности» киевского режима, но и о его «чрезвычайном бескультурье», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что киевский режим высказался против инициатив Орбана, что говорит о недальновидности и неспособности к конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, Орбан уже прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества и отвергнувшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

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    19 декабря 2024, 15:17 • Новости дня
    Путин: Если YouTube изменит контур работы, то проблем у него не будет
    Путин: Если YouTube изменит контур работы, то проблем у него не будет
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ситуации с YouTube в России больше вопросов к этой платформе, а не к российским властям, заявил президент Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о замедлении работы видеосервиса.

    Компания Google, которой принадлежит YouTube, практически прекратила или сократила финансирование юридических лиц в России из-за введенных Западом санкций, сократила поставку сюда соответствующей техники, таким образом создав для себя определенные проблемы, пояснил Путин. Он также указал на несоблюдение Google и YouTube требований российского законодательства.

    «YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в Сети, а именно, не должны использовать и злоупотреблять Сетью для достижения политических целей своих правительств», – сказал российский лидер.

    Путин также посетовал на западные поисковые системы, где «вместо культуры и музыки вылезает пропаганда», а имена российских артистов изымаются, передает ТАСС.

    «В поисковике начинает человек что-то искать, какую-то тему, музыку, а там вместо культуры и музыки вылезают какие-то вещи, которые к культуре и музыке не имеют никакого отношения, являются пропагандой какой-то политической платформы, – отметил глава государства на совмещенной прямой линии и пресс-конференции. – Или начинают практически изымать из оборота имена наших артистов, тех же блогеров, политических деятелей и так далее. Это все является нарушением соответствующих законов Российской Федерации».

    Если Google и YouTube изменят контур работы, то никаких проблем у них не будет, добавил глава государства.

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    19 декабря 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин проведет прямую линию и ответит журналистам

    Путину на прямую линию 19 декабря заготовили более 1,8 млн обращений

    Tекст: Денис Тельманов

    Прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря в полдень, где президент ответит на широкий круг вопросов от граждан, а также российских и зарубежных журналистов.

    Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию 19 декабря. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени и будет транслироваться на федеральных телеканалах, которые выделили для этого в эфире от трех до четырех часов.

    На прямую линию поступило более 1,8 млн обращений, сообщает РИА «Новости». Вопросы были заданы через телефонные звонки, СМС, сайт, мобильное приложение и социальные сети. Чаще всего россияне используют телефон – 1 033 975 звонков, а также СМС – более 435 тыс. сообщений.

    Основные темы обращений касаются спецоперации, здравоохранения, экономики и транспортной инфраструктуры.

    С 2001 года Путин регулярно проводит такие мероприятия. В 2020 году прямые линии и пресс-конференции были объединены в единый формат, который в 2023 году получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    19 декабря 2024, 08:58 • Новости дня
    NYT: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева

    New York Times: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева

    NYT: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Западные эксперты считают, что убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не улучшит положение ВСУ и может отрицательно сказаться на переговорах России и Украины, пишет The New York Times.

    По данным издания, западные чиновники и аналитики считают убийство начальника войск РХБЗ России бесполезным для ВСУ и даже опасным в контексте переговоров с Россией, передает телеканал 360.

    Как отметил экс-глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон, этот акт окажет лишь психологическое воздействие, не влияя на боевые возможности Российской армии.

    Экс-сотрудник ЦРУ Ральф Гофф охарактеризовал стратегию Киева как ошибочную.

    «Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», – указал он.

    Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Новости дня
    Путин в начале прямой линии вспомнил анекдот

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, как стране удается сохранять рост и стабильность в условиях мирового кризиса, подчеркнув важность экономики как основы основ для развития.

    Во время обсуждения текущей мировой ситуации в ходе итоговой пресс-конференции Путина спросили о том, как России удается не только сохранять стабильность, но и продолжать экономический рост в условиях глобального кризиса. Российский лидер отметил, что в основе всего лежит экономика.

    «Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска, и секунды, и пули сейчас, к сожалению, свистят, так нам страшно. Ужас. Но не ужас-ужас», – пошутил Путин.

    «Все измеряется экономикой. Все на экономике. Это основа основ», – сказал глава государства.

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    19 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Подозреваемому в убийстве генерала Кириллова предъявили обвинение
    Подозреваемому в убийстве генерала Кириллова предъявили обвинение
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выходцу из Узбекистана Ахмаду Курбанову, который подозревается в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерала Игоря Кириллова, предъявлено обвинение.

    Курбанов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова, задержали накануне. Следователи начали выяснять, как вероятный исполнитель теракта попал в Россию и законно ли он находился на территории страны. В четверг подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова привезли на место теракта для проверки его показаний.

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    19 декабря 2024, 18:02 • Новости дня
    Белгородскую экс-чиновницу приговорили к 21 году колонии за терроризм

    Суд приговорил экс-сотрудницу администрации Белгородской области к 21 году колонии за содействие терроризму

    Tекст: Евгения Караваева

    Суд приговорил бывшую сотрудницу администрации Белгородской области к 21 году лишения свободы за оказание содействия террористической деятельности.

    Второй Западный окружной военный суд приговорил к 21 годам колонии общего режима бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук, передает ТАСС.

    Женщину признали виновной в оказании содействия террористической деятельности в интересах кураторов с Украины. «Признать виновной и окончательно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год со штрафом в размере 1,5 млн рублей и ограничением свободы на один год и восемь месяцев», – сказали в суде.

    Сообщника преступницы Холодкова суд приговорил к 21 году заключения со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии особого режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, также в Белгородской области житель приговорен к 20 годам лишения свободы за попытку сотрудничества с СБУ и планируемую диверсию против российской армии.

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      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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