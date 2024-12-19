Bloomberg: Страны G7 обсудили снижение цены на российскую нефть до 40 долларов

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Bloomberg, страны «Группы семи» обсуждают возможность усиления санкций на российскую нефть, передает ТАСС. По информации издания, среди рассматриваемых мер значится снижение текущего ценового ограничения с 60 до 40 долларов за баррель.

Также рассматривается полный запрет на транспортировку и страхование российской нефти. Источники агентства подчеркивают, что обсуждения продолжаются, а окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон и его союзники продолжат усилия по ограничению доходов России от продажи нефти.

Bloomberg ранее сообщало, что администрация США рассматривает возможность введения новых санкций против российского экспорта нефти, что может затронуть покупателей из Индии и Китая.