Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.0 комментариев
Мировые СМИ начали транслировать «Итоги года» с Путиным в прямом эфире
Прямая линия «Итоги года» с президентом РФ Владимиром Путиным вызвала широкое внимание мировых СМИ, включая британские Guardian и Sky News, а также китайское Douyin, где трансляцию смотрят более 37 тыс. зрителей.
Телеканалы и издания со всего мира ведут трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».
Трансляция мероприятия идет на различных международных платформах, включая британские Guardian, Times, Sun, Sky News, а также радиостанцию Times Radio. В интернете трансляции предоставляли испанский Negocios TV, норвежский Dagbladet и индийские Hindustan Times и Times of India. Немецкая WELT, британский Daily Mail, «Аль-Джазира» и CNBC TV 18 также участвовуют в освещении события.
На своих сайтах трансляцию ведут финская Iltalehti, британская Би-би-си, иранское ISNA и немецкий NTV. Финский вещатель Yle, датская DR, иранское агентство Mehr и BT ведут текстовую трансляцию.
В китайской версии TikTok (Douyin) прямая линия транслируется с синхронным переводом, число зрителей быстро превысило 37 тысяч. В США NBC ведет текстовую трансляцию, несмотря на ночное время. В Японии 3,5 тыс. зрителей наблюдают трансляцию на NiconicoVideo.
Вьетнамский телеканал HTV показывает трансляцию на YouTube, где подписаны 1,4 млн человек. Зрители делятся комментариями, выражая поддержку президенту Путину и его политике.
После полудня в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».
Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о важности взаимодействия с зарубежными СМИ для передачи российской позиции миру и отметил значимость участия иностранных журналистов в мероприятии.
В числе топ-10 вопросов, которые граждане России намерены задать Путину, лидирует вопрос о сроках завершения специальной военной операции, за которым следуют темы инфляции и тарифов ЖКХ.