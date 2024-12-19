Мировые СМИ начали транслировать «Итоги года» с Путиным в прямом эфире

Tекст: Мария Иванова

Телеканалы и издания со всего мира ведут трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

Трансляция мероприятия идет на различных международных платформах, включая британские Guardian, Times, Sun, Sky News, а также радиостанцию Times Radio. В интернете трансляции предоставляли испанский Negocios TV, норвежский Dagbladet и индийские Hindustan Times и Times of India. Немецкая WELT, британский Daily Mail, «Аль-Джазира» и CNBC TV 18 также участвовуют в освещении события.

На своих сайтах трансляцию ведут финская Iltalehti, британская Би-би-си, иранское ISNA и немецкий NTV. Финский вещатель Yle, датская DR, иранское агентство Mehr и BT ведут текстовую трансляцию.

В китайской версии TikTok (Douyin) прямая линия транслируется с синхронным переводом, число зрителей быстро превысило 37 тысяч. В США NBC ведет текстовую трансляцию, несмотря на ночное время. В Японии 3,5 тыс. зрителей наблюдают трансляцию на NiconicoVideo.

Вьетнамский телеканал HTV показывает трансляцию на YouTube, где подписаны 1,4 млн человек. Зрители делятся комментариями, выражая поддержку президенту Путину и его политике.

После полудня в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о важности взаимодействия с зарубежными СМИ для передачи российской позиции миру и отметил значимость участия иностранных журналистов в мероприятии.

В числе топ-10 вопросов, которые граждане России намерены задать Путину, лидирует вопрос о сроках завершения специальной военной операции, за которым следуют темы инфляции и тарифов ЖКХ.