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Стало известно о самопроизвольном движении поезда перед ЧП в Заполярье
Самопроизвольное движение грузового состава названо предварительной причиной ЧП в Заполярье
В Мурманской области произошло столкновение двух поездов, вызванное самопроизвольным движением неисправного грузового состава с рудой, сообщил представитель экстренных служб.
Причиной столкновения поездов в Мурманской области стало самопроизвольное движение неисправного грузового состава, сообщает РИА «Новости».
Представитель экстренных служб рассказал, что грузовой поезд с рудой начал движение с примыкающего пути, что привело к аварии.
В результате этого инцидента хвостовые вагоны проходящего пассажирского поезда столкнулись с грузовым составом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после столкновения поездов в Мурманской области был задержан машинист грузового состава, а в результате инцидента пострадал 31 человек, включая пятерых детей, из которых 14 человек были госпитализированы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании этого крушения.