Герасимов уличил ряд стран в попытках обесценить победу СССР над нацизмом

Tекст: Дарья Григоренко

Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств сообщил, что в следующем году 9 мая будем отмечать восьмидесятую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, некоторые государства предпринимают попытки исказить историческую правду о победе советского народа над фашизмом. Он отметил, что некоторые страны уничтожают памятники и стараются обесценить значение Великой Победы, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает своим долгом посетить Москву на 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Кроме того, Фицо заявил о невозможности победы над фашизмом без Советского Союза.

В апреле Путин заявлял, что День Победы является священным праздником для всего населения России.