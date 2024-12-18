Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Герасимов уличил ряд стран в попытках обесценить победу СССР над нацизмом
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о попытках искажения истории Победы в Великой Отечественной войне и уничтожении памятников в некоторых странах, подчеркнув, что Россия не допустит забвения подвига советского народа.
Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств сообщил, что в следующем году 9 мая будем отмечать восьмидесятую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, некоторые государства предпринимают попытки исказить историческую правду о победе советского народа над фашизмом. Он отметил, что некоторые страны уничтожают памятники и стараются обесценить значение Великой Победы, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает своим долгом посетить Москву на 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Кроме того, Фицо заявил о невозможности победы над фашизмом без Советского Союза.
В апреле Путин заявлял, что День Победы является священным праздником для всего населения России.