В Москве презентовали третий сборник рассказов и стихов участников СВО

Tекст: Александра Юдина

Презентация сборника прошла в Российской государственной библиотеке. В мероприятии приняли участие представители фонда «Защитники Отечества», среди которых была статс-секретарь, замминистра обороны Анна Цивилева.

В своем выступлении она отметила, что третий сборник подводит итоги работы фонда, включив произведения 58 авторов, десять из которых – выпускники патриотической творческой мастерской из Нижнего Новгорода.

Редактор сборника писатель Захар Прилепин подчеркнул, что спецоперация породила новый феномен фронтовой прозы и поэзии. Он отметил важность творчества авторов, которые делятся своими историями о Родине, войне и человеческих переживаниях.

«Читаешь и осознаешь простое и вечное: Бог есть. Россия святая. Мы победим», – сказал он.

Ветеран СВО Артем Блохин из Ярославской области впервые попробовал себя в качестве писателя. Его рассказ, посвященный павшему другу, вошел в сборник.

Учительница из Ставропольского края Елена Ильченко также представила свою работу, описывающую судьбу одного из выпускников ее школы. Оба автора подчеркивают важность сохранения памяти о мужестве и самоотверженности.

Также на презентации фонда «Защитники Отечества» и Центрального академического театра Российской армии был анонсирован конкурс «Герой своего времени». В его рамках будут созданы драматические постановки по мотивам произведений из третьего сборника. Конкурс направлен на популяризацию героических поступков участников СВО.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента Владимира Путина с целью поддержки ветеранов СВО и их семей. Организация активно занимается персональным сопровождением и организацией культурных мероприятий.