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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    2 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Трамп хочет погасить госдолг Америки биткоином

    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    3 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    83 комментария
    16 декабря 2024, 15:28 • Новости дня

    Путин заявил о превосходстве российских ракетных комплексов над американскими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские ракетные комплексы превосходят американские по мощности и современности.

    На заседании коллегии Минобороны Путин заявил о значительном превосходстве российских ударных комплексов над аналогами Соединенных Штатов, передает ТАСС. По его словам, российские военные создали более современные системы как для наземного, так и для морского и воздушного базирования, включая «Калибры» и «Циркон», гиперзвуковые комплексы.

    Путин напомнил, что в советский период США имели на вооружении ракеты средней дальности разных базирований, в то время как такие системы отсутствовали в арсенале СССР. Однако, как подчеркнул российский лидер, в современную эпоху Россия получила преимущество в этом вопросе.

    Кроме того, президент отметил создание в России ракет средней дальности воздушного базирования, таких как Х-101. Эти ракеты, по словам Путина, значительно превосходят по дальности американские аналоги, преодолевая более 4 тыс. километров. Путин добавил, что Х-101 может быть оснащена ядерными боезарядами, подчеркивая стратегическое преимущество данной системы.

    Ранее Путин заявил, что в войска России поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий ИИ. Он также отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник».

    15 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе

    Морской эксперт: У танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе была возможность переждать шторм

    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Обычно ответственность за крушение судна принимает на себя капитан корабля. Однако вина может лежать и на администрации порта, выпустившего танкеры в плавание в штормовую погоду, рассказал газете ВЗГЛЯД источник в речном пароходстве. Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие 9 тыс. тонн мазута.

    «Выход любого судна из порта оформляется заблаговременно. «Волгонефть» представляет собой танкер класса «река-море». Строили такие суда еще в 70-х годах, соответственно, их эксплуатация должна быть особенно аккуратной. При отправлении необходимо учитывать каждую деталь. Обычно, такие суда отправляются в плавание на относительно небольшой промежуток времени», – рассказывает источник газеты ВЗГЛЯД в речном пароходстве.

    «Конечно, в текущей ситуации еще предстоит разобраться. Многие детали трагедии остаются неясны. Однако в большинстве крушений ответственность за произошедшее принимает на себя капитан судна. Не исключаю, что решение об отправке в рейс в плохую погоду принимал именно он. Обычно, возможность отстояться и переждать шторм всегда имеется», – акцентирует он.

    «Но вина также может лежать и на руководстве порта. Если судно только отошло от берега, то вполне возможно, что администрация не порекомендовала команде задержать рейс. Имелась ли у них информация о штормовых условиях – еще один вопрос, в котором предстоит разобраться», – считает собеседник.

    «Тем не менее, повторюсь: для точного назначения виновных еще предстоит более подробно разобраться в ситуации. Что касается мазутного пятна, то, боюсь, в неспокойной обстановке что-либо предпринять не получится. Скорее всего, придется дождаться стабилизации погоды. Только после этого можно будет начать очистительные работы», – полагает эксперт.

    «Обычно этот процесс происходит следующим образом: место разлива обнесут бонами. На данный участок акватории будет ограничен заплыв посторонних судов. К пятну можно подпускать лишь те корабли, которые будут непосредственно работать над его ликвидацией. Занимаются подобной работой обычно администрации порта, в ведении которого находится зона загрязнения», – заключил источник.

    Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Информация об аварии на первом судне поступила около 12:00 мск. Машина перевозила 4,3 тыс. тонн мазута. ЧП произошло в восьми км от берега. В условиях шторма у корабля оторвалась носовая часть. На борту находилось 13 человек, которые укрылись в кормовой части. Команду удалось эвакуировать, однако один ее член погиб.

    В настоящий момент 11 пострадавших доставлены в городскую больницу Анапы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Спустя час МЧС сообщило о повреждении второго судна. Танкер сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж корабля состоит из 14 моряков. В общей сложности оба танкера перевозили 9 тыс. тонн мазута.

    Объем загрязнения акватории уточняется. Пресс-служба Минприроды России сообщила, что на месте работают специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. На текущий момент на месте аварии проводятся необходимые замеры для оценки ситуации.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о начале спасательных работ распорядился лично Владимир Путин. Глава государства поручил создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В ее задачи также будет входить ликвидация последствий разлива топлива.

    Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Крыма и Севастополя, по результатам аварии были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. После известий о гибели члена экипажа, одно из дел переквалифицировали на более тяжкий состав.

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    15 декабря 2024, 16:07 • Новости дня
    Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
    Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе после аварии, в результате которой на мель сели два танкера, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что президент выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Путин распорядился создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В состав группы также войдут главы министерств, уже участвовавшие в докладах. Основной задачей рабочей группы будет организация спасательных работ и ликвидация последствий разлива топлива, добавил пресс-секретарь главы государства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе. Позже стало известно, что с танкера «Волгонефть 212» экстренно эвакуировали 13 членов экипажа, однако один из них погиб на месте.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 05:24 • Новости дня
    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине

    Советник Трампа Уолц заявил о намерении рассмотреть предложения Орбана о перемирии на Украине

    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине, сообщил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

    Уолц подчеркнул необходимость прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    «И, знаете, смотрите, если это будет своего рода прекращение огня в качестве первого шага, опять же, мы... мы внимательно посмотрим, что это значит», – заявил Уолц.

    Уолц отметил, что до 20 января команда Трампа будет сотрудничать с нынешней администрацией США. Он подчеркнул, что у Орбана есть постоянные контакты с российским правительством, а также хорошие отношения с Трампом.

    Уолц надеется, что вскоре удастся добиться прекращения огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между Орбаном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Орбан предложил России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие. Москва передала свои предложения, однако Киев отказался от инициатив Орбана.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в ходе беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым также заявил, что Зеленский отказался от предложения Будапешта.

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    16 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что киевские власти могут покинуть страну под прикрытием влиятельных покровителей, чьи интересы они защищают.

    Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что киевские власти могут в будущем сбежать за границу, передает РИА «Новости». По его словам, они сделают это под прикрытием тех, чьи задания выполняют. Путин также добавил: «Скорее всего, так и будет».

    Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева.

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    16 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о серьезных признаках утраты украинской государственности, подчеркнув нелегитимность киевского руководства.

    В своем выступлении на итоговой коллегии Минобороны он отметил, что киевский режим не защищает интересы украинского народа, а также подчеркнул нелегитимность властей страны, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы [представители киевского режима] не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти, Рады. Все. И ссылка на военное положение не имеет значения. Нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – сказал президент России о ситуации на Украине.

    Президент отметил, что источником нынешней украинской власти является госпереворот 2014 года. Люди, находящиеся в Киеве у власти, каждый день совершают преступления и против своего народа, и против нашего, добавил он.

    «По указке тех стран, которые защищают киевский режим, он не защищает интересы украинского народа, это сегодня уже очевидно, по указке тех, чьи интересы он обслуживает и защищает, пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет», – сказал Путин.


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    16 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    Министр обороны объявил о новой экипировке для войск

    Министр обороны Белоусов сообщил о поставках новой полевой формы в войска в следующем году

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, которая отличается повышенной прочностью и функциональностью.

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил о необходимости начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, передает ТАСС. Новая форма отличается повышенной прочностью, функциональностью и совместимостью со средствами индивидуальной бронезащиты. Эти образцы предварительно получили высокие оценки в войсках, однако необходимо завершить их испытания.

    Кроме того, Белоусов сообщил о создании спецкомиссии совместно с ФСБ для контроля качества поставляемой в войска экипировки. Министр отметил, что в этой области работает много единственных поставщиков, что требует особого внимания к качеству продукции, ее цене и локализации производства. «Совместно с ФСБ создана специальная комиссия, которая будет следить за соблюдением этих условий», – подчеркнул Белоусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения для гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова на домашний арест. Андрей Есипов признал вину в поставке некачественных бронежилетов для армии и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, обвиняемая в поставке некачественных бронежилетов на 2 млрд рублей, начала сотрудничать со Следственным комитетом.

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    16 декабря 2024, 15:01 • Новости дня
    Белоусов назвал сроки завершения формирования нового рода войск в России
    Белоусов назвал сроки завершения формирования нового рода войск в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Завершить создание нового рода войск – войск беспилотных систем – можно уже в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны Андрей Белоусов на коллегии Министерства обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о завершении формирования нового рода войск – войск беспилотных систем – к третьему кварталу 2025 года, передает ТАСС.

    Белоусов отметил, что данное решение соответствует поручению Верховного главнокомандующего.

    Ранее Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике Вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.

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    16 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин: Серийный выпуск «Орешника» начнется в ближайшее время
    Путин: Серийный выпуск «Орешника» начнется в ближайшее время
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который Россия не так давно успешно испытала в ответ на удары западным оружием по российским регионам, будет поставлен на серийное производство в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности «Орешник». В ноябре, в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия, он был успешно использован – использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников».

    Путин также поручил отладить вопросы серийного производства и размещения ударных отечественных систем средней дальности, включая гиперзвуковые.

    Глава государства обратил внимание на риски, связанные с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметив, что РФ будет комплексно реагировать на подобные угрозы.

    «Одновременно с этим нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых», — подчеркнул Путин.

    Путин также поручил держать нестратегические ядерные силы в постоянной готовности.

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    16 декабря 2024, 13:32 • Новости дня
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине, об этом он заявил в Национальном центре управления обороной, где проходит ежегодное заседание коллегии Министерства обороны.

    «Обсудим основные итоги работы за 2024 год, определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил. Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции», – сказал он.

    Ежегодное мероприятие традиционно посвящено подведению итогов деятельности Вооруженных сил РФ за текущий год, а также постановке задач на следующий, сообщает ТАСС.

    На заседание приглашаются представители командования военных округов, различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ, а также руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

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    16 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объявил о повышении численности ВС России до 1,5 млн человек

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, подчеркнув внимание к совершенствованию боевого состава.

    Владимир Путин объявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал на итоговой коллегии Министерства обороны.

    Президент подчеркнул, что Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава своих вооруженных сил и укреплению их возможностей.

    В рамках этих усилий были сформированы два новых военных округа – Ленинградский и Московский. Также созданы ряд новых частей и соединений. Эти меры направлены на повышение боеспособности и укрепление оборонного потенциала страны.

    Путин отметил важность выполнения этих задач для обеспечения безопасности России. Он подчеркнул, что укрепление военной структуры страны является важным шагом на пути к достижению стратегических целей в области обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ранее подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих. Позднее президент прокомментировал это решение, отметив, что оно принято в связи с созданием новых военных округов.

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    15 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    Зарегистрировано свыше 1 млн обращений россиян перед прямой линией с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Число обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, превысило 1 млн, сообщает «Россия 24».

    По данным на вечер воскресенья, зарегистрировано 1015829 обращений, в том числе 537 тыс. телефонных звонков и 255 тыс. текстовых сообщений. Кроме того, зарегистрировано 25 тыс. обращений через официальное мобильное приложение и около 60 тыс. – через специальный сайт, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россия 24».

    Более 137 тыс. граждан предпочли оставить свои заявки в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», передает ТАСС.

    Лидерами по количеству поданных заявок стали Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа.

    Самыми актуальными темами обращений являются вопросы, касающиеся жилья, инфраструктуры и газификации в регионах, а также вопрос роста цен на топливо и услуги ЖКХ. Лидирующие позиции сохраняет и тема специальной военной операции. Кроме того, многие вопросы касаются деятельности властей, господдержки семей с детьми, образования и пенсий.

    Напомним, Путин заявил, что ознакомился с вопросами на предстоящую прямую линию. Прямая линия будет совмещена с большой пресс-конференцией в формате «Итоги года с Владимиром Путиным». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступающие на прямую линию обращения помогли Кремлю определить основные проблемы граждан.

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    16 декабря 2024, 13:52 • Новости дня
    Путин поручил создать в ВС России информационный контур со средствами разведки и поражения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил создать в российских войсках единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на разных уровнях управления.

    «Для сокращения времени на принятие решений при управлении подразделениями на поле боя создана и показала свою эффективность межвидовая система информационного обмена на базе мобильных устройств. В войска уже поставлено свыше 6,5 тыс. таких систем», – передает ТАСС слова Путина на коллегии Минобороны.

    В результате применения таких комплексов «время на постановку задач снизилось в полтора-два раза», сообщил Путин. «Теперь за счет внедрения передовых разработок ОПК необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления», – поставил задачу глава государства.

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    16 декабря 2024, 14:25 • Новости дня
    Белоусов: Расходы на оборону России достигли 6,3% ВВП

    Белоусов: Расходы на оборону России составили 6,3% ВВП и 32,5% бюджета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, что составляет 32,5% федерального бюджета, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

    По его словам, уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, передает ТАСС. Белоусов сообщил, что текущие расходы составляют 32,5% федерального бюджета.

    Глава Минобороны подчеркнул, что такие показатели диктуют жесткие требования к эффективности работы оборонного сектора. Он также указал на особое внимание, которое этому вопросу уделяет президент России.

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    16 декабря 2024, 11:05 • Новости дня
    Натурный образец БРК «Рубеж-МЭ» решили впервые показать за границей

    «Рособоронэкспорт» решил впервые показать в Ханое натурный образец БРК «Рубеж-МЭ»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Vietnam Defence Expo 2024, которая пройдет в Ханое с 19 по 22 декабря, «Рособоронэкспорт» впервые представит за пределами России натурный образец берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» с ракетой Х-35УЭ.

    «Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех», впервые за пределами России покажет натурные образцы берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» на международной выставке Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое, сообщает ТАСС. Выставка пройдет с 19 по 22 декабря. Это событие станет значимым шагом в российско-вьетнамском сотрудничестве в области вооружений.

    Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» будет представлен с ракетой Х-35УЭ, он включает в себя интеграцию четырех транспортно-пусковых контейнеров, РЛС и других систем на единой платформе, что соответствует концепции «ракетный катер на колесах». Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что данная техника разработана с учетом опыта применения в современных боевых условиях и может быть высоко оценена Вьетнамской народной армией.

    На выставке также представят бронеавтомобиль «Тайфун-К» с противотанковым ракетным комплексом «Корнет-ЭМ», характеризующийся высокой маневренностью и защитой, а также доработанную боевую машину пехоты БМП-3 с дополнительной защитой от кумулятивных боеприпасов и дронов.

    Кроме того, в Юго-Восточной Азии «Рособоронэкспорт» впервые покажет беспилотный комплекс «Ланцет-Э», который ранее демонстрировался на выставке в Баку. В комплектации будут представлены «Изделие 51-Э», «Изделие 52-Э» и БПЛА Z-16-Э. В сегменте БПЛА также будут показаны разведывательные комплексы «Орлан-10Е», «Орлан-30», S-350-M «Скат» и барражирующий боеприпас «Куб-Э».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге представили новейший береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ». «Рособоронэкспорт» заявлял о высоком спросе на российские дроны. Также «Рособоронэкспорт» решил продвигать за рубеж ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

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    16 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    МО: Российское высокоточное оружие поразило ВПК и энергосистему Украины

    Белоусов заявил о значительном уроне ВПК Украины от российских ударов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские высокоточные удары нанесли значительный ущерб оборонному комплексу Украины и его энергосистеме, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на коллегии Минобороны.

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что высокоточное оружие России нанесло значительный урон военно-промышленному комплексу Украины, а также связанной с ним энергетической системе, передает РИА« Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Изделие-305» проявила хирургическую точность в специальной военной операции на Украине, успешно поражая заданные цели. Сообщалось, что за неделю Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием.

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    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

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    Израиль вынуждает новую Сирию возродить арабское военное искусство

    Израиль празднует грандиозную военную победу – полное уничтожение своего многолетнего противника, вооруженных сил бывшей Сирии. На первый взгляд, перед нами подтверждение классической истины о том, что арабы воевать не умеют. На самом деле умеют – и новая Сирия вполне способна это когда-нибудь продемонстрировать. И тогда может содрогнуться не только Израиль, но и весь Ближний Восток. О чем идет речь? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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