Белоусов заявил о признании США России постоянной угрозой безопасности

Белоусов: США считают Россию постоянной угрозой безопасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Белоусов заявил, что Соединенные Штаты Америки признали Россию источником «непосредственной и постоянной угрозы». Как сообщает РИА Новости, заявление было сделано на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Белоусов подчеркнул, что такие оценки усиливаются на фоне укрепления американской глобальной системы противоракетной обороны.

Белоусов отметил, что продолжает увеличиваться боеспособность американских элементов ПРО, что представляет дополнительную угрозу для России. «Продолжается наращивание боевых возможностей элементов американской глобальной системы противоракетной обороны США», – заявил министр.

Кроме того, по словам Белоусова, решения на саммите НАТО и доктринальные документы свидетельствуют о возможности военного конфликта между Россией и альянсом в ближайшие десятилетия. «Деятельность министерства обороны строится с учетом обеспечения полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает готовиться к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет.