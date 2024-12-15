Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.8 комментариев
Танкер в Керченском проливе сел на мель после повреждений
Танкер «Волгонефть 212» в Керченском проливе сел на мель, второй лег в дрейф
В Керченском проливе танкер «Волгонефть 212» сел на мель из-за повреждений. Второй танкер, «Волгонефть 239», оказался в дрейфе.
МЧС России информирует о том, что танкер «Волгонефть 212» из-за полученных повреждений оказался на мели. Другой танкер, «Волгонефть 239», также получил повреждения и теперь дрейфует, РИА «Новости».
По данным ведомства, ситуация требует немедленного вмешательства спасательных служб. Специалисты на месте работают над оценкой ущерба и разработкой плана по предотвращению возможных экологических последствий. На данный момент информации о разливах нефти и угрозе окружающей среде не поступало.
Спасательные операции продолжаются, и власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности судоходства в проливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Керченском проливе шторм повредил танкер «Волгонефть 239», на борту которого находились 14 человек, включая экипаж; танкер, перевозивший более четырех тонн мазута, столкнулся с серьезными повреждениями.
Кроме того, спасатели успешно подняли из воды восемь членов экипажа танкера, терпящего бедствие в Керченском проливе, тогда как спасательная операция по поиску оставшихся пяти продолжается.