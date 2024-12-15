Танкер в Керченском проливе сел на мель после повреждений

Танкер «Волгонефть 212» в Керченском проливе сел на мель, второй лег в дрейф

Tекст: Ольга Иванова

МЧС России информирует о том, что танкер «Волгонефть 212» из-за полученных повреждений оказался на мели. Другой танкер, «Волгонефть 239», также получил повреждения и теперь дрейфует, РИА «Новости».

По данным ведомства, ситуация требует немедленного вмешательства спасательных служб. Специалисты на месте работают над оценкой ущерба и разработкой плана по предотвращению возможных экологических последствий. На данный момент информации о разливах нефти и угрозе окружающей среде не поступало.

Спасательные операции продолжаются, и власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности судоходства в проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Керченском проливе шторм повредил танкер «Волгонефть 239», на борту которого находились 14 человек, включая экипаж; танкер, перевозивший более четырех тонн мазута, столкнулся с серьезными повреждениями.

Кроме того, спасатели успешно подняли из воды восемь членов экипажа танкера, терпящего бедствие в Керченском проливе, тогда как спасательная операция по поиску оставшихся пяти продолжается.