Раису Сметанину подключили к ИВЛ после инсульта

Олимпийская чемпионка Раиса Сметанина перенесла инсульт и находится в реанимации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких, передает ТАСС. Она находится без сознания после перенесенного инсульта. Президент федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк выразил надежду на ее скорейшее выздоровление и поблагодарил медицинский персонал Коми республиканской больницы за их самоотверженную работу.

Семенюк отметил, что Сметанина – легенда не только Республики Коми, но и всего лыжного спорта. Он подчеркнул, что она стала первой в истории спортсменкой, завоевавшей 10 олимпийских медалей. Семенюк выразил уверенность, что молитвы и поддержка помогут Сметаниной преодолеть тяжелое испытание.

На текущий момент Раисе Сметаниной 72 года. В ее спортивной карьере – 10 олимпийских медалей, включая четыре золотые, пять серебряных и одну бронзовую медаль. На чемпионатах мира она также завоевала множество наград: четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Раиса Сметанина, являющаяся четырехкратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам, была госпитализирована в реанимацию после инсульта, который произошел неделю назад.