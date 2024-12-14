Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию после инсульта

Tекст: Мария Иванова

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина перенесла инсульт и в настоящее время находится в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации лыжных гонок Республики Коми Константина Собянина.

По его словам, инсульт случился примерно неделю назад. На данный момент врачи не дают никаких прогнозов, но известно, что Сметанина находится в сознании.

Собянин выразил надежду на скорейшее выздоровление спортсменки, отметив, что все молятся за ее здоровье.

Раисе Сметаниной 72 года, она является одной из самых именитых спортсменок в истории лыжных гонок. За свою карьеру она завоевала множество медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира. На ее счету четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпийских игр.

Ранее народный артист РСФСР Василий Ливанов был госпитализирован после инсульта.