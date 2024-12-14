Путин и Медведев высоко оценили работу «Молодой Гвардии»

На XXII Съезде партии «Единая Россия» президент России Владимир Путин заявил, что партия должна строить свою деятельность в диалоге с гражданами, опираясь на поддержку «Молодой Гвардии Единой России» и других партнеров, говорится в сообщении в Telegram-канале «Молоой гвардии».

Путин подчеркнул, что важно взаимодействовать с «Народным фронтом» и фондами «Все для победы» и «Защитники Отечества».

«Единая Россия» не просто может, умеет, но и обязана выстраивать всю свою деятельность именно в диалоге с людьми, опираться на всех наших сторонников, «Молодую Гвардию», тесно работать с партнерами из Народного фронта, с фондами «Все для победы» и «Защитники Отечества», – заявил президент России Владимир Путин.

Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что волонтеры «Молодой Гвардии» активно помогают жителям Донбасса и других новых регионов России. Они работают в больницах, поддерживают многодетные семьи и ветеранов.

Медведев подчеркнул, что «Молодая Гвардия» играет важную роль в улучшении жилищно-коммунальных услуг и организации досуга для детей, а также регулярно проводит патриотические акции, особенно в День Победы.

В ходе съезда также было объявлено, что председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов вошел в обновленный состав президиума Генерального совета партии. Организация выразила благодарность руководству страны и партии за доверие и высокую оценку их работы.

Ранее Владимир Путин принял участие в заседании XXII съезда «Единой России», при этом он заявил, что страна ждет выполнения партией всех обещаний и планов.

Председатель партии Дмитрий Медведев подтвердил, что «Единая Россия» выполнит поставленные Путиным задачи.