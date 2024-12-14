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    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    14 декабря 2024, 20:40 • Новости дня

    Путин и Медведев высоко оценили работу «Молодой Гвардии»

    На съезде «Единой России» в Национальном центре «Россия» президент России Владимир Путин и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметили участие «Молодой Гвардии» в поддержке жителей новых территорий России и организации патриотических мероприятий.

    На XXII Съезде партии «Единая Россия» президент России Владимир Путин заявил, что партия должна строить свою деятельность в диалоге с гражданами, опираясь на поддержку «Молодой Гвардии Единой России» и других партнеров, говорится в сообщении в Telegram-канале «Молоой гвардии».

    Путин подчеркнул, что важно взаимодействовать с «Народным фронтом» и фондами «Все для победы» и «Защитники Отечества».

    «Единая Россия» не просто может, умеет, но и обязана выстраивать всю свою деятельность именно в диалоге с людьми, опираться на всех наших сторонников, «Молодую Гвардию», тесно работать с партнерами из Народного фронта, с фондами «Все для победы» и «Защитники Отечества», – заявил президент России Владимир Путин.

    Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что волонтеры «Молодой Гвардии» активно помогают жителям Донбасса и других новых регионов России. Они работают в больницах, поддерживают многодетные семьи и ветеранов.

    Медведев подчеркнул, что «Молодая Гвардия» играет важную роль в улучшении жилищно-коммунальных услуг и организации досуга для детей, а также регулярно проводит патриотические акции, особенно в День Победы.

    В ходе съезда также было объявлено, что председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов вошел в обновленный состав президиума Генерального совета партии. Организация выразила благодарность руководству страны и партии за доверие и высокую оценку их работы.

    Ранее Владимир Путин принял участие в заседании XXII съезда «Единой России», при этом он заявил, что страна ждет выполнения партией всех обещаний и планов.

    Председатель партии Дмитрий Медведев подтвердил, что «Единая Россия» выполнит поставленные Путиным задачи.

    14 декабря 2024, 15:11 • Новости дня
    Путин: Россия уверена в себе и своей силе
    Путин: Россия уверена в себе и своей силе
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия уверена в себе и своей правоте, а попытки помешать ее развитию извне не увенчаются успехом, заявил президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в Национальном центре «Россия».

    «Никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут. Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту, свою силу», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Также Путин подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные санкции в мировой истории, российская экономика продолжает развитие и демонстрирует рост.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

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    14 декабря 2024, 16:11 • Новости дня
    Медведев заявил о попытках Запада сильнее разжечь конфликт на Украине

    Медведев заявил о намерении противников России сильнее разжечь конфликт на Украине

    Медведев заявил о попытках Запада сильнее разжечь конфликт на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Противники России, включая США и коллективный Запад, продолжают усиливать конфликт на Украине, поддерживая киевский режим деньгами и оружием, что приводит к гибели мирных жителей, заявил на съезде «Единой России» председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    На съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» председатель партии и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что противники России делают все возможное, чтобы усилить конфликт на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, страны Запада, возглавляемые США, снабжают киевский режим деньгами и оружием, что приводит к жертвам среди мирных жителей.

    «Мы продолжаем сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки накачивает деньгами и оружием», – заявил Медведев, акцентируя внимание на продолжающихся атаках на гражданские объекты России.

    Медведев также отметил, что российское общество объединилось в стремлении противостоять агрессии и оказать поддержку фронту. Он подчеркнул вклад граждан в приближение победы, включая депутатов Государственной думы и региональных руководителей, которые, по его словам, стали примером патриотизма, отправляясь на фронт.

    С первых дней специальной военной операции партия «Единая Россия» возглавила патриотическое движение, изменив свою работу для поддержки граждан в сложные моменты, добавил Медведев.

    «Мы стараемся быть там, где решается судьба страны», – заявил он.

    Ранее Дмитрий Медведев поручил проработать изменение нормативно-правового регулирования для поддержки российских производителей компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    13 декабря 2024, 20:28 • Новости дня
    Участников СВО решили включить в руководство «Единой России»

    В партии «Единая Россия» намерены обновить состав руководящих органов, включив в них участников специальной военной операции.

    На дискуссионной площадке «Элита страны. Участники СВО» первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил важность поддержки бойцов, сообщается на сайте ЕР.

    «Важно, что члены «Единой России», региональные отделения, актив партии продолжают поддерживать ребят на передовой. Хочу сказать всем большое спасибо за оказанную помощь. Темпы снижать нельзя ни в коем случае», – сказал Кириенко.

    Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что партия планирует включить участников СВО в руководящие органы – высший и генеральный советы. Он отметил, что это усилит и укрепит ряды партии, а также подчеркнул значимость взаимодействия с участниками СВО для решения новых вызовов и задач.

    Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин остановился на гуманитарной миссии партии и ее помощи участникам СВО. Он сообщил, что партия передала более 130 тыс. тонн гуманитарной помощи с начала операции. Партия также активно задействует волонтеров для решения сложных ситуаций и обеспечения гуманитарной поддержки.

    Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога указал на необходимость организации обучения, реабилитации и досуговых мероприятий для участников СВО, возвращающихся домой. Он подчеркнул, что это обеспечит процветание страны в экономическом плане и в плане безопасности.

    Сенатор и Герой России Александр Карелин отметил, что «Единая Россия» предоставляет инструменты для личностного роста участников и ветеранов СВО, такие как Высшая партийная школа и другие кадровые лифты. Он указал, что объединение усилий с партией и государством делает страну сильнее.

    14 декабря в национальном центре «Россия» пройдет XXII съезд «Единой России», где будут определены задачи на следующие годы и проведена ротация руководящих органов с включением участников СВО. Делегаты также примут новое положение о работе первичных организаций партии.

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    14 декабря 2024, 13:23 • Новости дня
    Турчак попросил не продлевать членство в генсовете ЕР

    Турчак попросил руководство ЕР не продлевать его членство в генсовете

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Республики Алтай Андрей Турчак в ходе съезда партии в Национальном центре «Россия» попросил руководство «Единой России» не продлевать его членство в генеральном совете партии.

    Турчак в ходе съезда партии в Национальном центре «Россия» обратился к руководству партии с просьбой не продлевать его полномочия в генеральном совете «Единой России», передает «Коммерсант».

    «Уходя уходи. Президент ясно и четко определил направление моей деятельности. И это – Республика Алтай. Считаю необходимым сконцентрироваться на поручении президента и оправдать доверие жителей республики, отдавших за меня свои голоса на выборах. Я в течение семи лет возглавлял генсовет партии. Сегодня надо дать возможность работать новой команде», – заявил политик.

    По словам Турчака, существует «огромная пропасть» между представлением о Республике Алтай как о регионе с потрясающей природой, экологией, туристическим потенциалом и реальным уровнем жизни ее жителей.

    «В XXI веке люди так жить не должны. И моя главная задача сейчас – исправить эту ситуацию. Жители республики поддержали меня на выборах. Разрываться между работой для них и какой-либо другой деятельностью считаю неправильным, не привык работать спустя рукава», – считает Андрей Турчак.

    Напомним, в субботу «Единая Россия» проводит съезд. Андрей Турчак с 2017 года являлся секретарем ее генсовета. Однако в июне по предложению президента возглавил Республику Алтай и покинул партийную должность. Его преемником на этой позиции стал Владимир Якушев.

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    13 декабря 2024, 14:59 • Новости дня
    «Единая Россия» решила расширить полномочия первичных отделений

    Партия «Единая Россия» разработала новое положение, стандартизирующее работу первичных отделений и расширяющее их полномочия, вопрос обсуждался на площадке центрального исполкома партии.

    В преддверии съезда, который пройдет 14 декабря, партия провела обсуждение новых мер поддержки и расширения полномочий первичных отделений, сообщается на сайте ЕР.

    На мероприятии представили финальную версию положения о «первичках», которое стандартизирует их работу и расширяет полномочия. Документ примут на съезде партии в Москве.

    Врио секретаря генсовета Владимир Якушев отметил важность поддержки участников СВО и их семей, а также сбора гуманитарной помощи для новых регионов, Курской, Белгородской и Брянской областей. По его словам, «первички» являются связующим звеном между населением и фракцией «Единой России» в Госдуме, формулирующим запросы для внесения изменений в законодательство.

    Якушев также подчеркнул, что с 1 января начнет действовать новое положение о «первичках», которое будет отражать задачи на будущее и предусматривать меры стимулирования, такие как добавление финансирования на конкурсы лучших проектов. Изменения в народную программу также планируется обсудить на съезде.

    Заместитель руководителя фракции Андрей Исаев отметил, что за год произошло много изменений, включая создание советов первичных отделений на всех уровнях. Он подчеркнул, что через «первички» любой житель страны может донести до власти свои предложения и вопросы.

    Секретари различных региональных отделений, в частности, Денис Пушилин и Петр Толстой, поделились опытом работы и развитием первичных отделений в своих регионах, отмечая важность взаимодействия и образовательных инициатив.

    Совет первичных отделений, созданный в июле 2024 года, объединяет представителей всех 89 регионов страны.

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    14 декабря 2024, 15:26 • Новости дня
    Медведев поручил ЕР поддержать производителей компонентов БПЛА

    Медведев поручил ЕР разработать меры поддержки производителей компонентов для БПЛА

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава «Единой России» Дмитрий Медведев поручил проработать изменение нормативно-правового регулирования для поддержки российских производителей компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил разработать меры поддержки отечественных производителей компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС.

    Это поручение дано после посещения стенда Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) на съезде партии. Медведев предложил провести совещание с участием Минпромторга, Минобороны и профильных комитетов парламента для обсуждения изменений.

    На стенде ЦБСТ были представлены системы донаведения «Площадь К», системы связи «Гермес» и «Тень», а также российские электродвигатели «Уфимец». Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил необходимость создания спроса на отечественные компоненты, так как в настоящее время отсутствуют требования по их использованию в закупках беспилотников.

    ЦБСТ учрежден по инициативе «Единой России» фондом «Наша правда» и ПАО «Промсвязьбанк». Фонд «Эра» оказывает инвестиционную поддержку и помогает в реализации проектов резидентов ЦБСТ, поддержав более 15 проектов на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

    На XXII съезде «Единой России» ЦБСТ представил более 50 флагманских военных разработок, включая дроны «Скворец» и FPV-дрон «Овод». Александр Сидякин подчеркнул, что ЦБСТ помогает российским разработчикам создавать комплексные и инновационные решения, примером чего является проект «Грань». Эту разработку поддерживает Центр, и она представляет собой устройство, объединяющее в себе функции рации и смартфона для создания защищенных сетей на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков сообщил, что в России разработана и проходит боевые испытания система «Калинка», предназначенная для выявления и пеленгации сигналов спутниковых систем связи, в том числе Starlink, с помощью которой можно обнаруживать безэкипажные катера и дроны на расстоянии до 15 км.


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    14 декабря 2024, 19:01 • Новости дня
    Депутат: Задача «Единой России» – не дать обнулить достижения СВО
    Депутат: Задача «Единой России» – не дать обнулить достижения СВО

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Принципиальная задача для «Единой России» – воспитать новое поколение управленцев и настоящих патриотов. Если участники спецоперации не передадут наследие молодым, то все нынешние достижения СВО обнулятся, сказали газете ВЗГЛЯД участники съезда партии.

    «Я сам воевал в Бахмуте, что называется, от начала до конца. Перед моими глазами прошло много бойцов. И я всем им говорил: все, что произошло здесь, вы должны забыть, оставить, и как можно быстрее социализироваться, получать высшее образование, развивать карьеру в рамках гражданских профессий, заниматься семьей», – рассказал Денис Птицын, депутат Курганской городской думы, участник СВО.

    «У нас в регионе для детей участников СВО предоставляют бесплатное питание в школах, есть возможность поступления в вузы без конкурса, производятся различные выплаты, осуществляется юридическая поддержка Кстати, для участников СВО открыты двери и в органы управления. Например, в Курганской городской думе три депутата прошли СВО. Вчера общались с коллегами из Челябинска, у них в думе пять человек. И это только начало», – заметил он.

    «Раньше на Кубани выделяли землю Героям России и кавалерам Ордена мужества, а теперь расширили это и на участников СВО. Также у нас производятся губернаторские выплаты, которые предусмотрены и для добровольцев, что очень важно», – рассказал Игорь Скляров, депутат совета Каневского поселения Краснодарского края, участник СВО.

    «Лично я намерен строить карьеру по партийной линии. Я сам начинал с волонтера, сейчас местный депутат и уже нацелен на региональный и федеральный уровень. Я вижу на примерах своих знакомых, что, если ты инициативный и способный, то «Единая Россия» для тебя – отличный социальный лифт. К тому же важная общепартийная задача – воспитать новое поколение управленцев и настоящих патриотов. Иначе, если мы не передадим наследие молодым, то все нынешние достижения СВО просто обнулятся», – считает собеседник.

    «Единая Россия» активно помогает на передовой. Я командовал первым батальоном 71-го полка на Запорожском направлении. И члены партии привозили нам гуманитарные грузы, продовольствие, боевые дроны, средства радиоразведки, РЭБ», – отметил еще один участник СВО Юрий Абаев, позывной «Буйвол».

    В субботу в Москве проходит XXII съезд «Единой России». Партия входит в большой цикл подготовки к выборам в Госдуму 2026 года с обновленным генсоветом, президиумом и уже официальным секретарем. Основные задачи, которые предстоит решить, - подготовка к выборным циклам 2025 и 2026 годов, помощь фронту и поддержка участников СВО, помощь в реализации национальных проектов развития.

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    14 декабря 2024, 17:55 • Новости дня
    Участник СВО: «Единая Россия» – отличный социальный лифт для ветеранов спецоперации
    Участник СВО: «Единая Россия» – отличный социальный лифт для ветеранов спецоперации

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главные задачи «Единой России» на будущий год, касающиеся СВО, – наращивать привлечение в свои ряды участников спецоперации, а также включать их в работу муниципальных органов исполнительной власти, рассказали газете ВЗГЛЯД участники СВО. В субботу в Москве в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд «Единой России».

    «Радует, что в партию приходит много участников СВО. Главная задача «Единой России» – наращивать привлечение в свои ряды людей, прошедших спецоперацию. Я не помню, чтобы у нас было такое внимание к участникам боевых действий. Они другие, и наша с ними обоюдная обязанность – перестроиться на гражданские рельсы, но при этом выполнять задачи в политике, в партии, с такой же ответственностью и патриотизмом, как и в зоне СВО», – пояснил Дмитрий Саблин, зампредседателя комитета Госдумы по обороне, участник СВО.

    «Собственно, главные темы сегодняшнего съезда – это помощь участникам СВО и их семьям, а также нашим новым, а на самом деле историческим российским регионам. Важно, что партия, включившаяся в помощь СВО с первого дня, отправляет гуманитарные грузы не только воинам, но и гражданскому населению», – добавил Кирилл Лосунчуков, замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участник программы «Время героев».

    «Кроме того, работа в партии для участников СВО – отличный социальный лифт. Партия подчеркивает, что никто не будет брошен. Это очень контрастирует с отношением, например, к ветеранам войны в Афганистане, когда в 1990-х власти им говорили: «Мы вас туда не посылали». У нас в области участникам СВО полагаются различные выплаты, помощь в трудоустройстве. Активно работают как администрация, так и государственный фонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО, «Боевое братство», – заметил он.

    «Одно из важнейших достижений партии этом году заключается в том, что более 300 человек по итогам единого дня голосования вошли в региональные законодательные органы власти. На следующий год участники СВО уже войдут в состав муниципальных органов исполнительной власти», – отметил Виктор Аносов, депутат Госсовета Крыма, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Крыма.

    «Что касается мер помощи, то у нас в регионе, например, предусмотрено выделение земельных участков для ветеранов. Там проводится электрификация, водопровод. Уже выдано более 2 тыс. участков в Крыму. И очередь не уменьшается, поскольку своеобразный банк обращений все время пополняется», – добавил собеседник.

    В субботу в Москве проходит XXII съезд «Единой России», который завершает перезагрузку партии после прихода нового руководства. Партия входит в большой цикл подготовки к выборам в Госдуму 2026 года с обновленным генсоветом, президиумом и уже официальным секретарем. Основными задачами, которые предстоит решить новой команде, станут подготовка к выборным циклам 2025 и 2026 годов, помощь фронту и поддержка участников СВО, помощь президенту и правительству в реализации национальных проектов развития.

    В своем выступлении на пленарном заседании партии президент Владимир Путин отметил: «С первого дня СВО «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам, вносит инициативы по обеспечению правовых и законодательных гарантий, помогает новым регионам, многое делает для ветеранов боевых действий. «Единая Россия» работает именно там, где решается судьба страны!»

    Ранее сообщалось, что участников СВО решили включить в руководство «Единой России». Кроме того, по инициативе партии принято более 130 федеральных законов в сфере поддержки участников СВО и членов их семей. Также известно, что в народной программе «Единой России» появился раздел, посвященный поддержке участников СВО.

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    14 декабря 2024, 16:19 • Новости дня
    Путин отметил вклад «Единой России» в поддержку СВО

    Путин подчеркнул роль «Единой России» в поддержке бойцов СВО и восстановлении регионов

    Tекст: Евгения Караваева

    Владимир Путин на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», отметил, что партия с первого дня специальной военной операции оказывает поддержку бойцам и ветеранам, вносит важные законодательные инициативы и помогает восстанавливать освобожденные регионы.

    Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» подчеркнул значимость работы партии с первого дня спецоперации, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что партия оказывает поддержку бойцам, вносит ключевые законодательные инициативы, направленные на создание системы правовых и социальных гарантий для военных и их семей. Также «Единая Россия» активно участвует в восстановлении освобожденных регионов и в доставке всего необходимого мирным жителям.

    Президент подчеркнул, что партия делает многое для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогая им интегрироваться в гражданские профессии и участвовать в общественной и политической жизни.

    Путин выразил уверенность в том, что «Единая Россия» примет активное участие в масштабной созидательной работе по развитию страны и поддержанию конституционного порядка и общественного согласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Владимир Путин призвал оказывать повышенное внимание поддержке ветеранов спецоперации, вернувшихся домой после ранений, а также заявил, что все регионы и муниципалитеты страны оказывают помощь подшефным городам и районам в Донбассе и соседним областям.

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    14 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: Россияне ждут выполнения обещаний от «Единой России»

    Путин заявил о необходимости выполнения «Единой Россией» всех обещаний и планов

    Tекст: Вера Басилая

    Россияне ожидают, что партия «Единая Россия» выполнит все свои обещания, включая народную программу,заявил президент России Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия».

    На XXII съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия», президент Владимир Путин выразил мнение, что граждане страны ждут от партии полного выполнения своих обещаний и планов, в том числе народной программы, с которой партия участвовала в парламентских выборах.

    «Люди ждут, что и новые обязательства, и, подчеркну, все данные прежде обещания, планы, народная программа, с которой «Единая Россия» шла на парламентские выборы в 2021 году, будут полностью выполнены, а некоторые из них даже в большем объеме», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    «Россия уверена в себе, она чувствует в себе правоту и свою силу – и потому все задачи, поставленные перед нами на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут обязательно решены.Рассчитываю на ваше безусловное лидерство в реализации новых национальных проектов. Мы подробно их обсуждали совсем недавно, 5 декабря, на Совете по стратегическому развитию. Уверен, что вы, ваши коллеги, партийные организации в регионах – вся партия »Единая Россия« приступите к этой напряженной работе с первых дней наступающего года», – заявил Путин.

    Кроме того, Путин заявил о необходимости дополнения программы «Единой России» конкретными обязательствами.

    «Предстоит внести серьезные, содержательные изменения в программу партии – народную программу. Дополнить ее новыми, конкретными обязательствами, которые принимает на себя «Единая Россия», – сказал он на съезде.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

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    14 декабря 2024, 19:33 • Новости дня
    Шесть участников программы «Время героев» вошли в состав высшего совета «Единой России»

    Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев избран секретарем генерального совета «Единой России», в состав высшего совета партии вошли шесть участников программы «Время героев».

    Выборы секретаря генсовета прошли на заседании после проведения съезда партии «Единой России» в Национальном центре «Россия», следует из сообщения в Telegram-канале «Единой России».

    Владимир Якушев, ранее назначенный временно исполняющим обязанности, теперь официально избран на этот пост.

    На заседании председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что Якушев проявил себя как эффективный организатор партийной работы. Владимир Якушев в своем выступлении подчеркнул, что президент России на съезде поставил перед партией важные задачи, которые необходимо выполнять, чтобы увеличить электоральную активность и укрепить имидж партии.

    В состав генерального совета «Единой России» также вошли Герой России, военный корреспондент канала ВГТРК Евгений Поддубный, замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД» Владимир Сайбель, председатель гордумы города Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, депутат собрания депутатов городского округа Йошкар-Олы, социальный координатор в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» Григорий Кузнецов, зампредседателя постоянного комитета законодательной Думы Хабаровского края по вопросам социальной политики, президент «Федерация киокусинкай Хабаровского Края» Всеволод Мохирев.

    Также  в состав высшего совета вошел федеральный координатор по Сибирскому федеральному округу «Молодой Гвардии Единой России», депутат Горно-Алтайского городского совета депутатов, секретарь первичного отделения партии №21 Горно-Алтайска Роман Гордеев, а также социальный координатор филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Пензенской области Олег Фунтиков.

    Кроме того, членами высшего совета стали шесть участников программы «Время героев»: Герой Российской Федерации Юрий Абаев, Герой Российской Федерации, зампредседателя правления Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» Андранник Гаспарян, Герой Российской Федерации Владислав Головин, Герой Российской Федерации Андрей Митяшин, Герой Российской Федерации, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов, кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов.

    Ранее Андрей Турчак попросил руководство «Единой России» не продлевать его членство в генеральном совете партии.

    До этого в партии решили включить участников специальной военной операции в руководство «Единой России».

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    14 декабря 2024, 16:22 • Новости дня
    Медведев: «Единая Россия» выполнит поставленные Путиным задачи

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» выполнит задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, включая укрепление безопасности и цели специальной военной операции, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    На пленарном заседании съезда партии «Единая Россия», проходившем в Национальном центре «Россия», председатель партии Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что единороссы выполнят все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что задачи касаются стабильного развития страны, укрепления ее безопасности и суверенитета, а также достижения целей специальной военной операции на Украине.

    «Я уверен, что эти задачи будут выполнены, ведь «Единая Россия»– это партия президента, правящая партия, партия большинства», – заявил Медведев.

    Медведев также отметил, что Россия продолжает развиваться как социально ориентированное государство, несмотря на выполнение задач специальной военной операции. Он подчеркнул, что даже в таких условиях развитие страны остается направленным на социальные нужды и благополучие граждан, что является одним из приоритетов политики «Единой России».

    Кроме того, председатель партии акцентировал внимание на том, что значительная часть расходов государственного бюджета направляется на укрепление обороноспособности страны. Однако, несмотря на эти затраты, государство предпринимает все усилия для обеспечения стабильности экономики и ее динамичного развития. По его словам, это позволяет создать потенциал для дальнейшего роста и устойчивого развития российской экономики, несмотря на внешние вызовы и угрозы.

    Президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил, что Россия уверена в себе и своей правоте, а попытки помешать ее развитию извне не увенчаются успехом.

    Путин также заявил, что страна ждет выполнения «Единой Россией» всех обещаний и планов.

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    14 декабря 2024, 15:53 • Новости дня
    Путин: Все регионы России оказывают помощь подшефным территориям

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин заявил, что все регионы и муниципалитеты страны оказывают помощь подшефным городам и районам в Донбассе и соседних областях.

    Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия», проходящем в Национальном центре «Россия», заявил, что все регионы и муниципалитеты активно помогают подшефным территориям, передает РИА «Новости».

    «Сегодня все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, жителям Курской области и других прифронтовых, приграничных субъектов», – сказал президент.

    По его словам, эта поддержка включает и материальную помощь, и усилия по восстановлению инфраструктуры и социально-экономическому развитию. Путин подчеркнул важность такой помощи для укрепления связей и поддержки стабильности в регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Владимир Путин на съезде «Единой России» подчеркнул, что страна уверена в себе и своей правоте, а попытки помешать ее развитию извне не увенчаются успехом.  Он также объявил о намерении противодействовать попыткам разделить россиян по национальному и религиозному признакам, подчеркивая уникальность и единство российской нации.


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    14 декабря 2024, 15:55 • Новости дня
    Путин отметил круглосуточную работу армии, флота и волонтеров для победы России

    Tекст: Вера Басилая

    Армия, флот, ОПК и волонтеры работают круглосуточно, чтобы приблизить победу России, поддерживая фронт и доставляя гуманитарную помощь, заявил президент Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия».

    Путин заявил о круглосуточной работе армии, флота, оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и волонтеров для достижения победы России, передает РИА «Новости».

    «Вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют и несут все самое необходимое, доставляют до места тысячи тонн гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов, бытовое оборудование, предметы экипировки и снаряжения, конкретным делом, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу победу», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность участия ветеранов СВО в жизни страны, отметив их принципиальность и справедливость.

    Также Путин заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

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    14 декабря 2024, 14:52 • Новости дня
    Зал встал при вручении ветеранам и участникам СВО партбилетов «Единой России»

    Tекст: Вера Басилая

    На съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» вручили партбилеты семерым новым членам партии, среди которых участники СВО, в том числе трижды кавалер ордена Мужества Кирилл Лосунчиков.

    На съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», партийные билеты вручили ветеранам и участникам СВО, следует из Telegram-канала «Единой России». Зал приветствовал героев стоя.

    Партбилеты получили: участник СВО, доброволец, начальник группы первого батальона бригады (Беспилотной авиации ГРОМ «КАСКАД») Александр Мещанинов, награжденный медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени; сенатор Республики Алтай, Герой России Амыр Аргамаков, награжденный двумя орденами Мужества.

    Также партбилеты вручили Герою России Владимиру Сайбелю, депутату Заксобрания города Севастополь; Герою России Роману Кулакову, награжденному медалью Суворова и медалью «За отвагу».

    Среди получивших партбилеты – трижды кавалер ордена Мужества, который в ходе СВО служил заместителем командира спецназа, Кирилл Лосунчиков и участник СВО, активист ВДМОД «Волонтерская Рота Боевого Братства» Владислав Петриков, награжденный медалью «За храбрость» I степени.

    Съезд «Единой России» проходит в Национальном центре «Россия».

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