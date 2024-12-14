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Основатель Mango погиб при падении в ущелье в Испании
Основатель компании Mango Исак Андик погиб в Испании при падении в ущелье
Исак Андик, основатель компании Mango и один из богатейших людей Испании, трагически погиб в Каталонии, упав в ущелье с высоты 150 метров во время экскурсии с семьей.
Газета El Pais сообщила о трагической гибели Исака Андика, основателя компании Mango. Несчастный случай произошел в горах Каталонии, когда Андик, которому было 71 год, упал в ущелье в муниципалитете Кольбато.
Газета La Vanguardia уточняет, что предприниматель находился на экскурсии с членами семьи и упал с высоты 150 метров.
Исак Андик был известным бизнесменом и одним из богатейших людей Испании, отмечает ТАСС. Он родился в Турции и основал Mango в 1984 году. Появившись в Каталонии, компания выросла до международного уровня и признана одной из ведущих в индустрии моды.
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