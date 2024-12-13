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Макрон обратился к грузинским политическим силам с призывом к диалогу
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем видеообращении призвал политические силы Грузии к диалогу, подчеркнув важность европейских устремлений страны.
Макрон призвал политические партии к началу конструктивного диалога для решения текущих политических трудностей, передает ТАСС.
«Я хочу верить, что есть путь, соответствующий европейским устремлениям страны, путь, открытый для вежливого диалога всех политических сил и организаций гражданского общества. За этот диалог несут ответственность все грузины», – сказал он.
Ранее на этой неделе почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по ситуации в Грузии.