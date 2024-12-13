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Названы победители первого этапа конкурса «Книжная полка» от VK и ЭКСМО
Конкурс «Книжная полка» определил 15 победителей для иллюстрации «Собачьего сердца»
Завершился первый этап конкурса «Книжная полка», в котором жюри выбрало 15 победителей из более 120 художников, работы которых украсят обложку и страницы эксклюзивного издания повести «Собачье сердце».
Завершился первый этап конкурса «Книжная полка», организованного издательствами «Эксмо», «ЛитРес» и Музеем Михаила Булгакова, передает ВКонтакте. В конкурсе участвовали более 120 художников, из которых жюри выбрало 15 победителей. Их работы станут обложкой и иллюстрациями эксклюзивного тиража «Собачьего сердца», который выйдет весной 2025 года тиражом до 5 тыс. экземпляров.
Победителем, чья работа украсит обложку специального издания, стала художница из Москвы – «Вэлли», известная по популярному сообществу ВКонтакте. В ее работе изображены пес Шарик и профессор Преображенский в особом современном стиле. Форзац и нахзац оформят работами других иллюстраторов – Анастасии Мешковой и Александры Мелеховой. Работы остальных 12 победителей будут использованы для страничных иллюстраций.
С полным списком победителей можно ознакомиться в официальном сообществе ЭКСМО ВКонтакте. Работы финалистов будут представлены на выставке в Центре Булгакова на Арбате. Открытие состоится 26 декабря, где приглашенные финалисты и популярные иллюстраторы смогут увидеть свои иллюстрации на холстах. Также будут вручены подарочные боксы, расписываемые лично победительницей «Вэлли».
Второй этап конкурса стартует в следующем году и будет посвящен произведению Александра Пушкина «Маленькие трагедии». Open Call по третьему и четвертому этапу планируется в 2025 году.