Путин назвал характер и мужество россиян «бронежилетом» страны

Путин заявил, что характер и сплоченность народа обеспечивают надежную защиту России

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе церемонии Путин привел в пример слова одного из награжденных врачей, который отметил отсутствие абсолютной защиты от некоторых болезней. Президент согласился, что в медицине еще нет «бронежилета», однако подчеркнул, что страна движется вперед, передает ТАСС.

«Но что касается защиты, что касается бронежилетов, все-таки наша страна имеет такой бронежилет в целом. И этим бронежилетом является характер, мужество, героизм и сплоченность народа Российской Федерации», - сказал глава государства.

Обращаясь к награжденным, Путин подчеркнул, что их действия и достижения вносят значительный вклад в укрепление страны. Президент отметил, что именно такие люди помогают двигать Россию вперед, укрепляя все составляющие, которые делают государство мощным и защищенным.

Ранее Путин вручил золотую звезду Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову за его вклад в развитие российской государственности и гражданского общества.

Президент также вручил «Золотую Звезду» Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному за мужество и героизм, что делает его первым военкором в современной истории, удостоенным этого звания.