Степашин предложил сделать выходным День Конституции России

Сергей Степашин предложил сделать День Конституции России выходным днем

Tекст: Вера Басилая

На второй ежегодной научно-практической конференции «Яковлевские чтения» Сергей Степашин, председатель Ассоциации юристов России, предложил сделать День Конституции Российской Федерации выходным днем, передает ТАСС.

Степашин подчеркнул, что в советское время 5 декабря и 7 октября, дни сталинской и брежневской конституций, всегда были выходными. По его мнению, стоит перенести один день из новогодних каникул, так как 11 дней отдыха, по его словам, слишком «тяжело для здоровья».

Он подчеркнул, что данный праздник посвящен основному закону страны, по которому Россия живет уже много лет.

Степашин также напомнил, что был депутатом Верховного совета РСФСР в момент принятия действующей Конституции. В то время обсуждения касались вопросов, правильно ли была выбрана модель Конституции после событий 1993 года. Он подчеркнул, что сегодняшняя Конституция помогает сохранять единство России.

Степашин вспомнил, как впервые встретился с Вениамином Яковлевым в декабре 1991 года, когда тот был юридическим советником Михаила Горбачева. Во встрече с Горбачевым, где обсуждалось будущее СССР, Степашин заметил, что Яковлев предвидел развал Союза. Яковлев, в свою очередь, принял участие в разработке новой Конституции России, которая была направлена на укрепление исполнительной власти для сохранения единства Федерации.

Ранее правительство России утвердило праздничные и выходные дни на 2025 год, при этом глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков сообщил о планах сделать 31 декабря 2025 года выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней.