Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».9 комментариев
На Украине военком разбил стекло авто, вытаскивая мужчину
На Украине в Харькове сотрудник военкомата разбил стекло автомобиля, чтобы заставить мужчину покинуть салон, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Украинское издание сообщило о случае в Харькове, где сотрудник территориального центра комплектования, также называемого военкоматом, выбил стекло автомобиля и силой вытащил мужчину из салона. Это происшествие отображает жесткие методы, применяемые в ходе мобилизации на Украине, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сотрудники военкомата применили газовый баллончик против водителя, отказывавшегося выйти из машины, ссылаясь на неподтвержденные полномочия представителей.