На Украине военком разбил стекло авто, вытаскивая мужчину

Смоделированы последствия ядерного удара по Москве, Пхеньяну и Пекину

Newsweek смоделировал ядерный удар по Москве, Пхеньяну и Пекину

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Newsweek, удар по Пхеньяну приведет к гибели 1,3 млн человек и ранит еще 1,1 млн, передает РБК. В результате атаки на Москву жертвами станут 1,4 млн человек, а 3,7 млн получат ранения. В Пекине прогнозируется гибель 1,5 млн человек и ранения 3,3 млн.

Площадь покрытия огненного шара B83 составит 4,1 кв. км. В умеренной зоне поражения, где могут быть уничтожены жилые здания и возникнуть масштабные пожары, окажутся территории в 175,34 кв. км. В легкой зоне поражения, простирающейся на 1385,6 кв. км, ожидаются повреждения окон. Люди, находящиеся в радиусе 546,5 кв. км от эпицентра, получат ожоги третьей степени, которые грозят серьезными рубцами и инвалидностью.

Термоядерная авиабомба B83, принятая на вооружение в 1983 году, обладает зарядом переменной мощности, максимальная из которых достигает 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Бомба предназначена для поражения глубокозалегающих целей. Хотя в 2022 году Пентагон анонсировал вывод B83 из эксплуатации, она пока остается в арсенале США, подчеркивает Newsweek.

Для моделирования последствий использовался сервис NukeMap, разработанный американским историком Алексом Уэллерстайном. Расчеты производились на высоте детонации 3319,2 м, чтобы максимизировать эффект взрыва.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария.