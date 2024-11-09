Захарова обвинила Урсулу фон дер Ляйен в популизме из-за предложений по СПГ

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она указала, что дипломат назвала заявления фон дер Ляйен о возможности замены российского СПГ американским «чистой воды популизмом».

Захарова подчеркнула, что Евросоюз ищет спотовые объемы газа, так как намерен сокращать его потребление в будущем, и отметил, что краткосрочные карго имеют одинаковую цену, зависящую от рынка поставки.

«Заявления главы Еврокомиссии – это чистой воды популизм», – отметила Захарова, добавив, что такие предложения не учитывают реальных рыночных условий.

Также дипломат указала, что нет примеров, когда США продавали бы энергоносители по специальным ценам.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза могут заменить российский природный газ сжиженным газом из Соединенных Штатов, поскольку это будет дешевле.

издание Financial Times сообщало, что газовый рынок Европы обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.