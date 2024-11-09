Синоптик сказал, когда в Москву придет зима

Синоптик: Метеорологическая зима в Москве начнется ближе к концу второй декады ноября

Tекст: Мария Иванова

Метеорологическая зима в Москве задержится, ее приход ожидается только во второй декаде ноября, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, метеорологическая зима определяется как устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, и по современным климатическим нормам она должна начинаться в Москве 14 ноября.

Однако синоптик отметил, что в этом году зима начнется позже средних многолетних сроков. Он утверждает, что ждать ее начала до 16-17 ноября не стоит. Прогнозируется, что к концу второй декады ноября произойдет холодное вторжение, которое и принесет с собой зимние температуры.

Леус добавил, что вторая половина ноября начнется с небольшого потепления, что еще сильнее отдалит температурный фон от зимних отметок. Это временное потепление может задержать переход к зимним условиям.

В понедельник на этой неделе зафиксировали первую в сезоне отрицательную среднесуточную температуру на уровне минус 0,5 градуса, сообщал Леус. В заключительный месяц осени на большей части России ожидают теплую и влажную погоду, за исключением юга, где наблюдается дефицит осадков и более низкие температуры.