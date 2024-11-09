Попова заявила об отсутствии распространения вируса Коксаки в России

Попова сообщила об отсутствии распространения вируса Коксаки на территории России

Tекст: Мария Иванова

Распространение заболеваемости энтеровирусами, включая вирус Коксаки, на территории России отсутствует, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой. «Мы открыли горячую линию, и на нее не поступило ни одного горячего вопроса о плохом самочувствии после возвращения из Турции», – заявила Попова.

Попова также отметила, что за последние полтора месяца зарегистрированы лишь три обращения в систему мониторинга по поводу недомогания у лиц, вернувшихся из Турции. По ее словам, последний подъем заболеваемости энтеровирусами был зафиксирован в 2017 году и был частично связан с завозными случаями из Турции.

Она подчеркнула, что в этом году подъем заболеваемости энтеровирусами был незначительным и уже завершился в середине сентября. По данным Роспотребнадзора, в основном превалировали другие энтеровирусы, а не вирус Коксаки.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов предупредил о распространении вируса Коксаки в детсадах и школах России, выделив основные симптомы и пути заражения, в Краснодарском крае были зарегистрированы случаи заражения этим вирусом, однако вспышки заболеваемости нет.

Роспотребнадзор ранее решил усилить контроль за утренними фильтрами в школах и детсадах, чтобы предотвратить распространение инфекции.