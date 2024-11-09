В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.13 комментариев
Попова заявила об отсутствии распространения вируса Коксаки в России
Попова сообщила об отсутствии распространения вируса Коксаки на территории России
На территории России не наблюдается распространение энтеровирусов, в том числе Коксаки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Распространение заболеваемости энтеровирусами, включая вирус Коксаки, на территории России отсутствует, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой. «Мы открыли горячую линию, и на нее не поступило ни одного горячего вопроса о плохом самочувствии после возвращения из Турции», – заявила Попова.
Попова также отметила, что за последние полтора месяца зарегистрированы лишь три обращения в систему мониторинга по поводу недомогания у лиц, вернувшихся из Турции. По ее словам, последний подъем заболеваемости энтеровирусами был зафиксирован в 2017 году и был частично связан с завозными случаями из Турции.
Она подчеркнула, что в этом году подъем заболеваемости энтеровирусами был незначительным и уже завершился в середине сентября. По данным Роспотребнадзора, в основном превалировали другие энтеровирусы, а не вирус Коксаки.
Ранее иммунолог Владислав Жемчугов предупредил о распространении вируса Коксаки в детсадах и школах России, выделив основные симптомы и пути заражения, в Краснодарском крае были зарегистрированы случаи заражения этим вирусом, однако вспышки заболеваемости нет.
Роспотребнадзор ранее решил усилить контроль за утренними фильтрами в школах и детсадах, чтобы предотвратить распространение инфекции.