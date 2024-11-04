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Роспотребнадзор пообещал проверить утренние фильтры в школах из-за вируса Коксаки
Роспотребнадзор усилит контроль утренних фильтров из-за случаев вируса Коксаки
Роспотребнадзор решил усилить контроль за утренними фильтрами в школах и детсадах из-за сообщений о вирусе Коксаки в регионах России, чтобы предотвратить распространение инфекции, сообщила пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах в регионах России в связи с появлением информации о случаях вируса Коксаки, передает РИА «Новости». Утренние фильтры включают проверку детей на наличие признаков болезни, таких как температура и симптомы простуды. При выявлении признаков болезни, ребенок будет изолирован до выздоровления, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Сообщается, что родители выражают обеспокоенность, связывая возможный завоз вируса с туристами из Турции. Роспотребнадзор подчеркнул, что утренние фильтры обязательны в период сезонного подъема заболеваемости, все меры разобщения контактных детей будут приниматься в соответствии с санитарными нормами.
Вирус Коксаки характеризуется разнообразными симптомами, среди которых лихорадка, боли в мышцах и горле, тошнота и боли в животе. Однако почти половина заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. Пресс-служба ведомства отметила, что важно выявлять случаи на ранней стадии, чтобы минимизировать риск распространения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рост заболеваемости внебольничными пневмониями был замечен на фоне эпидемиологических изменений, при этом специалисты из Роспотребнадзора приняли меры для контроля ситуации. В ведомстве также сообщили, что заблаговременно перед началом эпидсезона был подготовлен полный комплекс мер для недопущения осложнений.