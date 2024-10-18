Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Роспотребнадзор сообщил о контроле ситуации с пневмонией
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости внебольничными пневмониями в России
В России наметилась тенденция к росту заболеваемости внебольничными пневмониями, при этом ситуация остается под контролем, сообщили в Роспотребнадзоре.
В Роспотребнадзре заявили, что специалисты ведомства заблаговременно перед началом эпидсезона приняли полный комплекс мер по недопущению осложнения эпидемиологической обстановки, передает ТАСС.
В Роспотребнадзоре отметили, что в 2024 году фиксируется рост заболеваемости, особенно среди детских коллективов, где основным возбудителем заболевания является микоплазма. Ведомством осуществляется непрерывный мониторинг заболеваемости, активно расследуется все случаи внебольничной пневмонии и проводится комплексная лабораторная диагностика у заболевших и контактировавших с ними.
Специалисты напомнили о важности соблюдения дезинфекционного и воздушно-теплового режима, а также режима проветривания и обеззараживания воздуха. Рекомендуется также следить за личной гигиеной и вакцинироваться против возбудителей, способных привести к пневмонии.
Ранее газета «Известия» сообщила о подъеме заболеваемости пневмонией в 16 регионах России с середины октября.
В сентябре в Челябинске в школе № 121 классы перевели на удаленное обучение из-за вспышки внебольничной пневмонии. Также в Екатеринбурге школу № 16 закрывали на карантин из-за 13 случаев пневмонии среди учащихся из 12 классов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире растут угрозы глобальной биологической безопасности и высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа.