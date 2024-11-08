Родители заморили двухлетнюю дочь голодом в Комсомольске-на-Амуре

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина и женщина из города длительное время не кормили и не поили ребенка, что привело к ее смерти. Они также не обращались за медицинской помощью, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В отношении родителей возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Убийство», подозреваемых заключили под стражу. Известно, что семья не состояла на профилактическом учете, один из родителей имел работу.

В социальных сетях сообщалось, что 27-летняя мать и 29-летний отец считали ребенка нежеланным и решили избавиться от дочери. Девочка умерла от истощения, ее вес на момент смерти составлял менее 10 килограммов.

В 2020 году Кисловодский городской суд направил на принудительное лечение вегетарианку, которая довела до истощения свою дочь. В 2021 году жительницу Бурятии заподозрили в истязании детей, одну из девочек доставили в больницу Улан-Удэ с истощением. При осмотре на теле восьмилетней девочки нашли другие кровоподтеки и ссадины, вес ребенка составлял всего 16 кг.