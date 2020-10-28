Суд направил вегетарианку на лечение за истощение дочери

Кисловодский городской суд направил на принудительное лечение вегетарианку, которая довела до истощения свою дочь, сообщает прокуратура Ставропольского края.

«Судом установлено, что женщина совершила общественно опасное деяние, в связи с чем к ней применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», – цитирует РИА «Новости» прокуратуру.

По данным суда, 46-летняя женщина «не исполняла должным образом свои обязанности по воспитанию малолетней дочери, ограничивала ее в необходимом для развития детского организма питании, в связи с чем девочка испытывала голод». Кроме того, осужденная не обеспечивала оказание ребенку своевременной медицинской помощи, «что в совокупности повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью ребенка».

В феврале уполномоченная по правам ребенка по региону Светлана Адаменко сообщала, что органы опеки и попечительства Ставропольского края изъяли у жительницы Кисловодска полуторагодовалую дочку, которая была истощена и весила вдвое меньше нормы. Девочку забрали у женщины, которая придерживается вегетарианства, что, как предположила омбудсмен, могло привести к серьезному недобору веса у ребенка. Адаменко отметила, что опека подключилась, когда масса тела ребенка «достигла критических значений». Мать была не согласна с действиями опеки, считая, что ее дочь «просто худенькая».