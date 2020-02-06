У матери-вегетарианки в Кисловодске отобрали истощенную дочку

Органы опеки и попечительства Ставропольского края изъяли у жительницы Кисловодска полуторагодовалую дочку, которая была истощена и весила вдвое меньше нормы, сообщила уполномоченная по правам ребенка по региону Светлана Адаменко.

Девочку забрали у женщины, которая придерживается вегетарианства, что, как предположила омбудсмен, могло привести к серьезному недобору веса у ребенка, передает «Интерфакс».

По ее словам, опека подключилась, когда масса тела ребенка «достигла критических значений». Сейчас направлен иск в суд, где будет принято решение относительно родительских прав женщины. Здоровью девочки ничего не угрожает.

46-летняя мать не согласна с действиями опеки, считая, что ее дочь «просто худенькая».