Кац вступился за сбившую троих детей в Москве девушку В Улан-Удэ возбудили дело из-за издевательств над детьми в приемной семье 20 июля 2021, 14:28 Текст: Алексей Дегтярев

Жительницу Бурятии заподозрили в истязании детей, одну из девочек доставили в больницу Улан-Удэ с истощением, сообщил Следственный комитет. В июле в городскую больницу доставили восьмилетнюю девочку с повреждением пальца руки, причиненным острым предметом, сообщается на сайте ведомства. При осмотре на теле девочки нашли другие кровоподтеки и ссадины, вес ребенка составлял всего 16 кг, она была напугана и замкнута. Сначала ребенок объяснял, что травму получил после того, как упал на косу. Следователи выяснили, что ранение ей причинила жена опекуна, когда решила, что пропавший градусник потеряли дети. В наказание за это она нанесла по кисти девочки удар ножом, причинив резаную рану и перелом пальца. «У младшей шестилетней сестры потерпевшей девочки на обеих ладонях обнаружены ожоги, которые, по версии следствия, также умышленно ей причинила подозреваемая женщина при помощи зажигалки в наказание за мелкую провинность», – пояснили в СК. Следователи решили ходатайствовать об аресте подозреваемой, проводятся следственные действия. Потерпевших детей изъяли из семьи опекуна и поместили в социально-реабилитационный центр. Также в отдельное производство выделят дело в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства, которые не предприняли меры по защите детей в приемной семье. В 2020 году в Омске суд вынес приговор матери по делу об истязании восьмилетнего мальчика. Он сбежал из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его по девять часов стоять на коленях на гречке.

Знакомый рассказал о сбившей детей в Москве девушке 18 июля 2021, 23:53

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Знакомый участницы ДТП на улице Авиаторов, в котором погибли двое детей, рассказал о семье подозреваемой и ее состоянии. «Сейчас Валерия почти не ест. Ее постоянно мучают кошмары», – заявил знакомый участницы ДТП «Московскому комсомольцу». По его словам, после трагедии у девушки случилась истерика. Как сообщает издание, в день ДТП девушка передвигалась на иномарке, записанной на свою тетю. При этом издание отмечает, что участница ДТП из приличной, обеспеченной семьи. Ее мать и тетя долгое время служили в строительном управлении ФСБ, мать затем трудилась в управе одного из районов Москвы. Отец – личный водитель высокопоставленного чиновника. На месте с участницей ДТП случилась истерика. Она вызвала маму и тетю, те дали свои телефоны матери пострадавших детей и пообещали оказать посильную помощь. Этим контакт с потерпевшими пока ограничился, сообщает издание. В этом году участница ДТП закончила первый курс РАНХиГС по специальности «журналистика». Как удалось выяснить изданию, студентка находится в своем доме в подмосковном поселке Лесной городок. В соответствии с условиями домашнего ареста у нее забрали телефон и отключили на компьютере интернет, говорится в статье. Напомним, в пятницу водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик вскоре умер в больнице, трехлетний ребенок скончался позже. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году. По предварительным данным, она была в состоянии алкогольного опьянения. В субботу Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, после чего депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру для обжалования домашнего ареста подозреваемой. Столичная прокуратура потребовала ужесточить обвинение и поместить подозреваемую под стражу. Принимая во внимание широкий общественный резонанс дела, с учетом тяжелых последствий и в целях объективности расследования СК затребовал дело из полиции. В свою очередь автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько счел заключение девушки под домашний арест справедливым, при этом предположил, что максимально возможное наказание для подозреваемой – до 15 лет лишения свободы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной ДТП, какое наказание грозит автолюбительнице и как исключить подобные трагедии в будущем? Умер второй сбитый девушкой на переходе в Москве ребенок 17 июля 2021, 22:15 Текст: Антон Никитин

Трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других в пятницу на улице Авиаторов в Москве, умер в больнице, сообщили в столичном управлении ГИБДД. «Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малыш в момент ДТП был на беговеле, ему было три года», – приводит слова источника ТАСС. Ранее Никулинский суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже скончался. Девушке предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), максимальная санкция по которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. Кац вступился за сбившую троих детей в Москве девушку 20 июля 2021, 03:31

Фото: Максим Кац/Youtube

Текст: Антон Антонов

Оппозиционный блогер Максим Кац заявил, что нужно не «требовать крови 18-летней девушки», которая сбила на пешеходном переходе троих детей, а строить дороги, как в Швеции. Кац отметил в Twitter, что «требуют крови 18-летней девушки, которая совершила по неосторожности страшное ДТП». Он заявил, что вместо этого нужно брать пример со Швеции, где «не строят дорог с ловушками» и «нельзя никого убить, если ты неопытный водитель и отвлекся на телефон, и свою жизнь испортить нельзя». «Что значит отвлекся на телефон. Запрещено законом за рулем разговаривать по телефону. Вы этого не знали?» – указали ему в комментариях. Кац на это заявил: «И что с того? Запрещено, а все разговаривают, многие и СМСки пишут. А некоторые пьяными водят, без прав. Также некоторые с правами, но злые, скандалят с пассажиром или просто дураки». Он добавил, что «таких людей на дорогах много, это не причина чтобы кто-то погибал». На сравнение ДТП с аварией, которую устроил актер Михаил Ефремов, Кац ответил: «Ефремов, когда вел, был пьян, это было опасное вождение в состоянии опьянения. Девушка не была пьяна, не вела опасно, ехала не быстро. Они, конечно, оба попали в градостроительные ловушки, и оба бы никого не убили, если бы город был нормальный. Но Ефремов виноват намного больше». По его словам, «нужно было ее отпустить под подписку и судить так, как полагается в этом случае по закону». Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября. Хинштейн пообещал обжаловать домашний арест сбившей детей на переходе москвички 18 июля 2021, 13:00

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру и призвать обжаловать домашний арест девушки, которая сбила на пешеходном переходе в Москве троих детей. «Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», – написал Хинштейн в своем Twitter. Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Отец сбившей детей москвички рассказал о состоянии дочери 19 июля 2021, 15:11

Фото: кадр канала Москва 24

Текст: Алексей Дегтярев

Сбившая троих детей жительница Москвы сейчас в тяжелом психологическом состоянии, она не намерена скрываться от правосудия, заявил ее отец в интервью. Мужчина рассказал, что его дочь пьет таблетки и работает с психологом, интервью опубликовано в Telegram-канале «Москва 24». Также он предположил, из-за чего могла произойти трагическая авария. «Неопытность, и не заметила [переходивших дорогу] из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило», – пояснил отец. Он добавил, что «не выгораживает» дочь, такие выводы он сделал о самом происшествии после анализа. Отец пояснил, что девушка находится в тяжелом психологическом состоянии, употребляет таблетки. «Я, как могу, ее поддерживаю. Конечно, она никуда не денется, естественно. Мы никуда не бегаем, не прячемся, любая помощь [потерпевшим] – абсолютно. Как себе», – заключил он. 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, комментируя газете ВЗГЛЯД ДТП, пояснил, что автомобилистам просто необходимо всегда обращать внимание на других участников движения, следить за дорожной ситуацией, особенно при плохой видимости. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере, и какое наказание грозит автолюбительнице. Юрист предположил наказание для сбившей троих детей москвичке 18 июля 2021, 15:14 Текст: Алексей Дегтярев

Сбившая троих детей на пешеходном переходе жительница Москвы может получить наказание в виде лишения свободы более чем на 10 лет, заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. «Наезд был на пешеходном переходе, автомобиль на параллельной полосе совершил остановку, чтобы пропустить пешеходов. Обстоятельства происшествия довольно простые, и, скорее всего, вина ее будет судом доказана, и она получит наказание. Если она была пьяна, и погибло два человека, то там наказание очень жесткое, вплоть до 15 лет лишения свободы», – заявил юрист в эфире «Говорит Москва». При этом адвокат счел заключение девушки под домашний арест справедливым. «Что касается меры пресечения, то в каждом конкретном случае она определяется с учетом личности виновника, обстоятельств происшествия. Возможно, сыграло роль то, что у нее есть у самой дети, может быть, какие-то медицинские противопоказания, потому что есть перечень болезней, при которых мера пресечения в виде заключения под стражу не может применяться. Могут быть эти обстоятельства. В данном случае следствие посчитало, что этой меры будет достаточно, тем более что она никуда скрыться не сможет, за ней будет установлено наблюдение. Мера пресечения является абсолютно справедливой», – указал Радько. Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что обратится в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест девушки, а СК повторно инициировал передачу дела от полиции. На Кубани львица напала на ребенка 17 июля 2021, 15:34 Текст: Вера Басилая

В Успенском районе Краснодарского края львица напала на 13-летнего ребенка во время попытки сфотографировать зверя, подростка отправили в больницу с рваными ранами предплечья. Полиция Кубани проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. «Отделом МВД России по Успенскому району проводится проверка по факту нанесения львом царапин ребенку 2008 года рождения, во время попытки сфотографировать животное. В результате происшествия ребенок получил поверхностные рваные раны правого предплечья и кисти. В настоящее время ребенок госпитализирован в хирургическое отделение ГБУЗ ДБ г. Армавира», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Уточняется, что угрозы жизни и здоровью ребенка нет. Также в пресс-службе отметили, что дикие животные на базе отдыха содержаться в клетках. В настоящее время по материалу проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка произошедшему. Ранее медведь растерзал дрессировщика и его сына в цирке в Подмосковье. Суд отправил под домашний арест сбившую детей на переходе в Москве девушку 17 июля 2021, 16:32 Текст: Вера Басилая

Никулинский суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже скончался, сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев. «Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия», – приводит РИА «Новости» слова Лазарева. Башкирова останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября. Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Напомним, ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля, водитель иномарки сбила троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе Москвы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. В СК рассказали об отказе прокуратуры передать им дело сбившей трех детей москвички 19 июля 2021, 17:35

Фото: Пресс-служба Никулинского суда/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Прокуратура отказала в передаче дела о сбитых москвичкой детях в Следственный комитет, сообщили в ведомстве в ответ на запрос, подключилось ли ведомство к расследованию. «Следственный комитет России готов расследовать это преступление, но для принятия к производству уголовного дела, которое находится в следственном подразделении органов внутренних дел, требуется решение прокурора», – пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко РИА «Новости». Она добавила, что в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства только прокурор может передать дело от одного органа предварительного расследования другому. Петренко напомнила, что СК неоднократно просил передать дело, но по решению прокуратуры расследование продолжится в следственных органах МВД России. Между тем в прокуратуре заявили, что полиция ужесточила обвинение сбившей детей девушке. В МВД потребовали ареста подозреваемой. «По требованию прокуратуры следствием... фигурантке уголовного дела о смертельном ДТП в Солнцево предъявлено обвинение в совершении преступления... «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», и перед Тверским районным судом возбуждено ходатайство об изменении в отношении нее меры пресечения на заключение под стражу», – пояснили в ведомстве. Ранее в прокуратуре Москвы заявляли, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал направить ходатайство о передаче дела о сбитых москвичкой детях в органы СК. 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере, и какое наказание грозит автолюбительнице. Сбившая троих детей в Москве девушка признала вину 20 июля 2021, 01:59

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Валерия Башкирова признала свою вину по делу о ДТП на западе Москвы, в котором погибли двое детей, сообщил источник. Источник ТАСС в окружении семьи девушки рассказал, что Башкирова «всегда с осторожностью относилась к вождению». Ее семья «хочет хоть чем-то помочь потерпевшим» и «готова к оказанию любой материальной помощи, которая им посильна». Сама Башкирова «полностью вину свою признала и раскаивается в том, что по ее вине погибли дети». Близкие девушки «находятся в шоке», но при этом считают чрезмерным ужесточение меры пресечения. В семье Башкировой заверили, что она не собирается скрываться. При этом ее адвокат Альберт Якубов категорически отказался от комментариев. Напомним, 18-летняя москвичка на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября. СК повторно инициировал передачу дела от полиции о сбившей детей москвичке 18 июля 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи повторно инициировали передачу дела из полиции о гибели двух детей в аварии в Москве, сообщили в ГСУ СК по столице. «Принимая во внимание широкий общественный резонанс, с учетом последствий, и в целях объективности повторно инициирован вопрос перед надзорным ведомством о передаче из органов полиции уголовного дела», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее в июле водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что обратится в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест девушки. Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела со сбитыми детьми в СК 18 июля 2021, 20:19 Текст: Алексей Дегтярев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК направить ходатайство о передаче дела о сбитых москвичкой детях в органы СК. «В связи с широким общественным резонансом, с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего, председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России уголовного дела по факту ДТП, приведшего к гибели малолетних детей», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее в прокуратуре Москвы заявляли, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется. 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере, и какое наказание грозит автолюбительнице. Прокуратура заявила о незаконном нахождении на базе отдыха напавшего на ребенка льва 17 июля 2021, 16:14 Текст: Евгения Шестак

Лев, который напал на ребенка на базе отдыха в Успенском районе, а также другие дикие животные, находился там незаконно, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. «Животное находится на базе незаконно. Ситуация находится на контроле прокуратуры Краснодарского края», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС. Уточняется, что в данный момент решается вопрос об изъятии с базы льва и других диких животных. Ранее в субботу в Успенском районе Краснодарского края львица напала на 13-летнего ребенка во время попытки сфотографировать зверя, подростка отправили в больницу с рваными ранами предплечья. Кабмин одобрил выплаты семьям с детьми старше шести лет 17 июля 2021, 15:16 Текст: Евгения Шестак

Правительство России одобрило единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми старше шести лет. В ходе заседания правительства обсуждался вопрос о выделении Минфину России в 2021 году из резервного фонда средств для предоставления межбюджетного трансферта Пенсионному фонду «на осуществление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации и являющимся одним из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет», говорится на сайте кабмина. Также будут произведены выплаты инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей. Напомним, выплату в 10 тыс. рублей на детей от 6 до 18 лет семьи начнут получать с 16 августа, на данную меру поддержки из бюджета пойдут 204 млрд рублей. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей. Ребенок погиб в ДТП в Казани 20 июля 2021, 00:00 Текст: Антон Антонов

В результате ДТП в Казани погиб полуторагодовалый ребенок, еще двое детей и трое взрослых госпитализированы, сообщили в прокуратуре Татарстана. Вечером в понедельник на 78-м км трассы М7 «Волга» на территории Кировского района Казани столкнулись Renault Sandero и Citroen Xsara Picasso. По предварительной информации, автомобиль Renault выехал на встречную полосу, столкнулся с Citroen и перевернулся на крышу. Полуторагодовалый ребенок погиб на месте. Водитель Renault, пассажир и несовершеннолетний ребенок, а также пассажир Citroen и малолетний ребенок госпитализированы, передает РИА «Новости». Напомним, вопрос детской смертности на дорогах в России стоит предельно остро. Только за 2020 год произошло свыше 15 тыс. происшествий, в результате которых ранено 16 тыс. 675 детей, погибли 502 ребенка.