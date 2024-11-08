Семинар фонда «Защитники Отечества» объединил руководителей из 89 субъектов России

Участие в нем приняли представители всех 89 субъектов России, а также региональных органов власти. Основное внимание было уделено вопросам комплексного сопровождения и поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны России и председатель фонда Анна Цивилева отметила важность консолидации и обмена опытом.

«Наша команда постоянно растет, возникают новые вызовы, которые необходимо решать. Благодаря таким встречам мы создаем высокий уровень консолидации и обмена опытом – регионы реализуют уникальные проекты, которые можно транслировать на всю страну», – отметила она.

Цивилева также подчеркнула необходимость минимизации бюрократических проволочек и эффективного взаимодействия с региональными органами власти.

В рамках визита Цивилева также участвовала в параде Памяти, приуроченном к историческому шествию советских солдат 7 ноября 1941 года, прошедшему по площади Куйбышева. В параде участвовали ветераны СВО, кадеты и представители патриотических объединений. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров отметил, что в Приволжском федеральном округе действует почти 200 мер поддержки для военнослужащих и их семей.

Кроме того, Цивилева провела рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Они обсудили развитие системы поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Федорищев подчеркнул, что Самарская область активно развивает инициативы фонда и принимает дополнительные меры поддержки.

Анна Цивилева также посетила местный филиал фонда, который теперь включает представительство Военно-социального центра Министерства обороны России. Это позволяет оказывать помощь ветеранам и их семьям в режиме одного окна. В ходе визита председатель фонда передала ключи от автомобиля с ручным управлением ветерану Николаю Лапатаеву.