Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.9 комментариев
Семинар фонда «Защитники Отечества» объединил руководителей из 89 субъектов России
В Самарской области успешно завершился семинар для руководителей фонда «Защитники Отечества», где обсуждались ключевые вопросы поддержки ветеранов СВО и их семей.
Участие в нем приняли представители всех 89 субъектов России, а также региональных органов власти. Основное внимание было уделено вопросам комплексного сопровождения и поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей.
Статс-секретарь – заместитель министра обороны России и председатель фонда Анна Цивилева отметила важность консолидации и обмена опытом.
«Наша команда постоянно растет, возникают новые вызовы, которые необходимо решать. Благодаря таким встречам мы создаем высокий уровень консолидации и обмена опытом – регионы реализуют уникальные проекты, которые можно транслировать на всю страну», – отметила она.
Цивилева также подчеркнула необходимость минимизации бюрократических проволочек и эффективного взаимодействия с региональными органами власти.
В рамках визита Цивилева также участвовала в параде Памяти, приуроченном к историческому шествию советских солдат 7 ноября 1941 года, прошедшему по площади Куйбышева. В параде участвовали ветераны СВО, кадеты и представители патриотических объединений. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров отметил, что в Приволжском федеральном округе действует почти 200 мер поддержки для военнослужащих и их семей.
Кроме того, Цивилева провела рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Они обсудили развитие системы поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Федорищев подчеркнул, что Самарская область активно развивает инициативы фонда и принимает дополнительные меры поддержки.
Анна Цивилева также посетила местный филиал фонда, который теперь включает представительство Военно-социального центра Министерства обороны России. Это позволяет оказывать помощь ветеранам и их семьям в режиме одного окна. В ходе визита председатель фонда передала ключи от автомобиля с ручным управлением ветерану Николаю Лапатаеву.