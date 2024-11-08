МИД обвинил Канаду в ложных обвинениях и провокациях

МИД России выразил демарш заместителю посла Канады из-за обвинений в подготовке диверсий

Tекст: Елизавета Шишкова

В ноте выражено недовольство тем, что Канада поддерживает домыслы, распространяемые США и их союзниками, о якобы причастности России к отправке взрывчатых веществ, передает ТАСС.

МИД подчеркнул, что эти обвинения могут свидетельствовать о подготовке антироссийской провокации. Ведомство заявило, что ответственность за возможные провокации, включая действия «под чужим флагом», будет лежать на странах, выдвигающих необоснованные обвинения, включая Канаду. От Оттавы потребовали проявить благоразумие, чтобы избежать эскалации конфликта с Россией.

Кроме того, в российском ведомстве отметили, что любое враждебное действие со стороны Канады не останется без ответа. Властям Канады рекомендовано воздержаться от шагов, которые могут усугубить напряженность в отношениях с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сообщения о якобы планах Москвы отправить самолеты с зажигательными устройствами в сторону США.