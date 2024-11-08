  • Новость часаПредотвращена попытка прорыва ВСУ через госграницу на Курском направлении
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    США ослабили санкции против российских банков
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    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    10 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    23 комментария
    8 ноября 2024, 14:35 • Новости дня

    МИД обвинил Канаду в ложных обвинениях и провокациях

    МИД России выразил демарш заместителю посла Канады из-за обвинений в подготовке диверсий

    МИД обвинил Канаду в ложных обвинениях и провокациях
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель посла Канады был вызван в МИД, где ему была вручена нота протеста в связи с обвинениями в адрес России в «подготовке диверсий» против стран НАТО, включая Канаду.

    В ноте выражено недовольство тем, что Канада поддерживает домыслы, распространяемые США и их союзниками, о якобы причастности России к отправке взрывчатых веществ, передает ТАСС.

    МИД подчеркнул, что эти обвинения могут свидетельствовать о подготовке антироссийской провокации. Ведомство заявило, что ответственность за возможные провокации, включая действия «под чужим флагом», будет лежать на странах, выдвигающих необоснованные обвинения, включая Канаду. От Оттавы потребовали проявить благоразумие, чтобы избежать эскалации конфликта с Россией.

    Кроме того, в российском ведомстве отметили, что любое враждебное действие со стороны Канады не останется без ответа. Властям Канады рекомендовано воздержаться от шагов, которые могут усугубить напряженность в отношениях с Россией.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сообщения о якобы планах Москвы отправить самолеты с зажигательными устройствами в сторону США.

    7 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Стало известно о сотне раненых польских военных на границе с Белоруссией

    Более 100 польских военных получили травмы в конфликте с мигрантами на границе с Белоруссией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 100 польских военных пострадали в столкновениях с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией в начале 2024 года, сообщил министр обороны Польши.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в эфире радиостанции Radio Zet, что с начала 2024 года более 100 военных пострадали в результате стычек с мигрантами на границе с Белоруссией, передает ТАСС. Он подчеркнул, что большинство травм являются легкими, но есть случаи более серьезных повреждений.

    По словам министра, ситуация на границе остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сообщил, что не сможет профинансировать проект «Восточный щит» Польши по укреплению границы с Россией и Белоруссией в ближайшее время из-за отсутствия средств в бюджете. Ранее воздушный шар неизвестного происхождения разбился в Польше у границы с Белоруссией.

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    8 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    Стало известно о мощном ударе по складам в Одессе

    Подполье: Склады с боекомплектами в Одессе детонировали более двух часов после удара

    Стало известно о мощном ударе по складам в Одессе
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В Одессе вследствие удара произошла детонация складов с боекомплектами, которая продолжалась более двух часов, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар в Одессе привел к детонации складов с боекомплектами, передает РИА «Новости». Согласно информации, предоставленной координатором николаевского пророссийского сопротивления Сергеем Лебедевым, ночной удар 8 ноября поразил железнодорожные склады в городе.

    Лебедев также сообщил, что есть версия о том, что удар мог быть нанесен по месту дислокации иностранных военных.

    Эта версия подтверждается тем, что после третьего удара в сторону Аркадии поехало много скорых», – отметил он.

    По словам координатора, местные жители сообщали, что над городом были замечены вертолеты, направлявшиеся в сторону границы с Румынией.

    Ранее в пригороде Киева Вышгороде произошла серия взрывов, которые поразили места временной дислокации ВСУ, где происходило перераспределение теробороны из разных городов перед отправкой на фронт.

    В пригороде Сум в ночь на 2 ноября были нанесены удары по местам дислокации украинских военных, прибывающих для ротации и усиления на Курском направлении.

    До этого в Одессе был нанесен удар по объекту, где производились беспилотники, причем на производстве использовался недавно привезенный суперсовременный станок.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 21:09 • Новости дня
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замороженные на Западе российские активы должны быть переданы Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в четверг.

    «Откровенно говоря, это украинские деньги», – цитирует Зеленского РИА «Новости».

    В конце октября лидеры стран G7 и главы минфинов договорились о выделении киевскому режиму кредитов на 50 млрд долларов, они будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

    Средства планируют передавать в виде двусторонних кредитов, которые вступят в силу до 30 июня 2025 года. Кредиты будут полностью выплачены в пользу Украины с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года.

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    8 ноября 2024, 04:13 • Новости дня
    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем

    Россия завершает испытания новейших оборонных систем для вооружения армии

    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Россия заканчивает испытания современных оборонных систем для перевооружения армии, сообщил президент Владимир Путин в ходе работы дискуссионного форума «Валдай».

    «Мы сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я еще лет пять назад говорил. Мы сейчас завершаем испытания постепенно», – приводит РБК слова российского лидера.

    Как известно, в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году Путин  рассказал о беспилотном подводном аппарате «Посейдон». В 2019-м он анонсировал новую гиперзвуковую ракету «Циркон» со скоростью девять махов и дальностью полета более 1 тыс. км.

    Напомним, в первый день работы дискуссионного клуба «Валдай» Путин также заявил, что Россия и Индия продолжают развивать отношения в области безопасности и военно-технического сотрудничества, занимаясь совместными разработками.

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    7 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    Система «Купол Донбасса» перехватила американский беспилотник
    Система «Купол Донбасса» перехватила американский беспилотник
    @ t.me/TRO_DPR

    Tекст: Дарья Григоренко

    Система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» предотвратила атаку на Старобешевскую ТЭС, перехватив американский беспилотник с фугасной боевой частью весом 15 кг, нацеленный на этот важный объект энергопромышленности, сообщил штаб обороны республики.

    В сообщении говорится, что американский беспилотник был вооружен фугасной боевой частью весом 15 кг и нацелен на Старобешевскую тепловую электростанцию, которая питает центральные и южные районы региона, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента, по информации штаба, жертв среди населения и ущерба инфраструктуре удалось избежать. Специалисты УФСБ России по Донецкой народной республике провели рентгенографическое исследование устройства и выявили средства инициирования боевого заряда.

    Для обезвреживания взрывного устройства использовался мобильный робототехнический комплекс, который деактивировал исполнительный механизм без каких-либо негативных последствий. Данный инцидент подчеркивает необходимость усиления мер безопасности в стратегически важных регионах.

    В понедельник ВСУ за сутки совершили 24 атаки на населенные пункты ДНР, выпустив 80 боеприпасов, что привело к ранениям трех человек и повреждению нескольких домов.

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    7 ноября 2024, 20:39 • Новости дня
    Путин допустил применение ядерного оружия Западом

    Путин: Никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие

    Путин допустил применение ядерного оружия Западом
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае нарастания угроз международной безопасности никто не может гарантировать, что ядерное оружие не будет применено, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что старое мировое устройство уходит, а мир вступает в фазу серьезной борьбы за формирование новых принципов отношений между странами.

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    8 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины

    Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной на реальных условиях

    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то «хотелок», названия которых меняются от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле  – на базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня»,  – приводит ТАСС слова президента.

    По мнению Путина, между соседними Россией и Украиной нужны мир, спокойствие и сотрудничество на длительную историческую перспективу. «Именно к этому мы и должны стремиться, именно к этому и стремится Россия»,  – отметил он.

    «Только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы там снаряды подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это ни осложнялось риторикой, сегодняшними трагическими событиями во взаимоотношениях России и Украины»,  – предостерег Путин.

    Напомним, до этого российский лидер заявил о стремлении к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Также он подчеркнул право жителей Донбасса и Новороссии на суверенитет.


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    8 ноября 2024, 03:38 • Новости дня
    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине

    Путин отметил, что конфликт на Украине усилил ведущую роль США в мире

    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине
    @ Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Конфликт на Украине позволил США укрепить свою ведущую роль, влияя на европейские страны в ущерб их интересам, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

    По словам Путина, европейские страны, входящие в НАТО, совершают действия в интересах США, что наносит ущерб их собственным экономическим интересам, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что в некоторых штатах США энергоносители стоят в несколько раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Он отметил, что американская сторона улучшает условия для европейских компаний на своей территории, сознательно снижая налоги, что привлекает бизнес из Европы.

    Российский лидер также добавил, что это затронуло компании, связанные не только с энергетикой, но и с металлургией и автомобильной промышленностью. «Этот конфликт позволил США укрепить свою ведущую роль, поставив страны в полуколониальную зависимость», – заявил Путин.

    Напомним, выступая на площадке клуба «Валдай» Путин заявил об активном сотрудничестве России и КНР в сфере энергетики. Также президент рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере ВТС.

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    7 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что поздравляет Дональда Трампа с его победой на президентских выборах в США.

    «Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа – прим. ВЗГЛЯД) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», – сказал он, пишет РИА «Новости».

    Путин отметил, что готов к контактам с Трампом. По его словам, в первый президентский срок Трампа затравили, что «он боялся шаг сделать», передает ТАСС.

    Российский лидер уточнил, что Россия готова работать с любым президентом США, которому окажет доверие американский народ.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

    Коментарии (22)
    7 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Польша объяснила отказ передавать Украине истребители МиГ-29

    Вице-премьер Польши заявил о невозможности передачи МиГ-29 Украине

    Польша объяснила отказ передавать Украине истребители МиГ-29
    @ Adam Warzawa/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что истребители МиГ-29 продолжают патрулировать польское небо и обслуживать польских летчиков, поэтому их передача Украине невозможна, об этом он заявил Radio Zet.

    Он подчеркнул, что эти самолеты патрулируют польское небо и обслуживают польских летчиков. «Я не могу сказать, что согласен на передачу самолетов. Я с этим не согласен», – отметил министр, сообщило издание «Страна».

    Косиняк-Камыш также прокомментировал претензии президента Украины Владимира Зеленского относительно помощи. Он отметил, что Зеленскому было бы легче, если бы в конфликте участвовали другие страны, но Польша не является стороной конфликта.

    «Польша оказывает наибольшую гуманитарную и военную помощь. Мне грустно, что об этом часто забывают», – добавил вице-премьер.

    Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет перехватывать ракеты над Украиной без единогласного решения НАТО, поскольку это требует согласия всего альянса.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что возможности Варшавы ограничены, подчеркнув, что Польша уже передала Украине значительное количество военной техники, включая танки и самолеты.

    Коментарии (5)
    8 ноября 2024, 10:54 • Новости дня
    Армия обороны Израиля объявила об экстренной спасательной операции в Амстердаме
    Армия обороны Израиля объявила об экстренной спасательной операции в Амстердаме
    @ JEROEN JUMELET/EPA/ТАСС

    Израильская армия готовит спасательную миссию в Амстердам после нападений на израильских футбольных болельщиков, сотрудничая с нидерландским правительством.

    Как сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), после серьезных и жестоких инцидентов против израильтян в Амстердаме, было решено подготовить и немедленно направить спасательную миссию. Эта инициатива осуществляется по указанию политического руководства страны и в соответствии с оценкой текущей обстановки.

    Миссия будет развернута с использованием грузовых самолетов и включать медицинские и спасательные команды. Руководить операцией будет командование тыла ЦАХАЛ при сотрудничестве с различными директоратами и подразделениями израильской армии, а также с другими израильскими силовыми структурами.

    Операция проводится в тесном взаимодействии с правительством Нидерландов, что позволяет обеспечить скоординированное реагирование на кризисную ситуацию. Представители ЦАХАЛ подчеркивают, что готовность к подобным миссиям является важным элементом их подготовки и взаимодействия с международными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что нападение на израильских болельщиков в Амстердаме произошло после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби», при этом не менее десяти израильтян получили травмы. Совет национальной безопасности Израиля призвал израильтян, находящихся в Амстердаме, оставаться в отелях и, если возможно, вернуться на родину.

    Коментарии (6)
    7 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине

    Зеленский заявил, что Трамп не раскрыл план завершения конфликта на Украине

    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего разговора с победившим на выборах лидером США республиканцем Дональдом Трампом, последний не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    В Telegram-канале «Политика страны» говорится, что разговор состоялся накануне саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. «Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», – сказал Зеленский, выступая на саммите.

    В своем выступлении Зеленский вновь подчеркнул, что мир не может быть достигнут за счет уступки Украиной своих территорий. Он также отметил необходимость увеличения поставок оружия Западом, усиления санкций и передачи Киеву российских активов. Президент Украины считает важным придерживаться формата дипломатии, реализуемого в рамках «саммита мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предлагающий создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тыс. км по линии фронта и исключение участия США в миротворческих миссиях, в то время как в Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам и навязывание условий неприемлемо, а позже советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.

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    7 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Гарика Сукачева лишили водительских прав

    Гарика Сукачева лишили водительских прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования

    Гарика Сукачева лишили водительских прав
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мировой судебный участок Мещанского района Москвы вынес решение лишить музыканта Гарика Сукачева водительских прав на полтора года за отказ пройти медицинское освидетельствование, сообщили в пресс-службе суда.

    Отмечается, что суд назначил ему административное наказание, включающее штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок один год и шесть месяцев. Пресс-служба суда подтвердила эту информацию, отметив, что решение было обжаловано, передает РИА «Новости».

    После рассмотрения апелляции Мещанский суд Москвы не обнаружил нарушений в вынесенном решении, оно вступило в законную силу. Таким образом, наказание, назначенное мировым судом, осталось в силе.

    Ранее сообщалось, что компания «Диафильм», принадлежащая Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, столкнулась с блокировкой счетов из-за отсутствия отчетных документов и убытков в 2022 году на сумму 461 тыс. рублей. В сентябре режиссера Сарика Андреасяна лишили водительских прав за вождение автомобиля в состоянии опьянения.

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    7 ноября 2024, 17:36 • Новости дня
    Певец Данко вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым»
    Певец Данко вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым»
    @ Джавахадзе Зураб/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский певец Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, решил присоединиться к добровольческому подразделению «Барс-Крым», сообщила глава Ялты Янина Павленко.

    Павленко в своем Telegram-канале написала, что «ряды добровольческого подразделения сегодня пополнил наш большой друг, настоящий патриот – певец Данко». По ее словам, шесть лет назад артист переехал в Ялту, где живет и занимается творчеством. Теперь Данко, как настоящий мужчина, решил защитить город, добавила она.

    Подразделение «Барс-Крым» формируется в прибрежных городах по инициативе руководства республики. Основной задачей этих отрядов является предотвращение проникновения на полуостров диверсантов, чтобы обеспечить безопасность региона.

    Ранее в Минобороны сообщили, что добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.

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    8 ноября 2024, 11:07 • Новости дня
    Ковальчук: Россиянам предложили вернуться в ЦЕРН под нейтральным флагом

    Ковальчук заявил о предложении Запада россиянам работать в ЦЕРН с международным статусом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны предложили российским ученым вернуться к работе в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) через международную аффилиацию с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне, однако Россия отвергает такие условия, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    По его словам, западные страны предложили российским ученым возвращение в проекты Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) под новым нейтральным статусом, сообщает РИА «Новости». Ковальчук отметил, что Россия отвергает такие двойные стандарты и не согласна на участие в работе ЦЕРН на предложенных условиях.

    Ковальчук пояснил, что после начала специальной военной операции на Украине западные партнеры начали ограничивать доступ российских ученых к международным проектам, в том числе в ЦЕРН. Новая схема, предложенная западными коллегами, подразумевает, что российские ученые могут вернуться в свои институты в России и зачислиться по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. С этой международной аффилиацией они могли бы продолжить работу в ЦЕРН.

    Объединенный институт ядерных исследований в Дубне (ОИЯИ) является международной межправительственной научной организацией, в которую входят 16 стран. В этом институте проводятся исследования в области физики частиц, ядерной физики, а также физики конденсированных сред и высоких энергий. Однако Ковальчук заявил, что Россия не намерена соглашаться на такие условия и подчеркнул, что «кто хочет, пусть туда едут, там живут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Ковальчук заявил, что Россия станет лидером в области научной инфраструктуры через восемь лет, что будет способствовать развитию отечественных научных проектов. Российские ученые вернулись из ЦЕРН с целью осуществления прорывных исследований в области физики, что подчеркивает их стремление к международному научному сотрудничеству. В марте ЦЕРН отказала члену российской делегации в участии в экскурсии в составе группы МПС, что вызвало неоднозначные реакции в научном сообществе.

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    Российские войска за неделю освободили от ВСУ шесть населенных пунктов
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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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