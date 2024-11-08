В финале конкурса «Флагманы образования» выявили девять победителей из разных регионов

В Мастерской управления «Сенеж» подвели итоги четвертого сезона профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Победителями стали девять участников из девяти разных регионов страны. Проект поддерживается Министерством просвещения России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Конкурс «Флагманы образования» привлекает мотивированных управленцев и педагогов, готовых изменить облик образования в России. Участники демонстрируют профессионализм, вносят вклад в развитие системы образования и получают возможность войти в управленческий кадровый резерв Минпросвещения. Замминистра просвещения Ольга Колударова отметила, что более половины финалистов прошлых лет вошли в этот резерв.

В 2024 году к дистанционному этапу конкурса было допущено более 32 тыс. педагогов и управленцев, из которых 2,5 тыс. успешно продолжили конкурсные испытания в очном формате в регионах, а самые сильные получили приглашение на финал в «Сенеж». На церемонии подведения итогов первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов поздравил финалистов и победителей, подчеркнув их вклад в отечественное образование.

Участники прошли индивидуальные и групповые испытания, решая управленческие задачи и демонстрируя навыки взаимодействия и лидерства. Конкурс позволяет выявить и поддержать лидеров с инновационными взглядами, способных интегрировать новые технологии и методики в образовательный процесс.