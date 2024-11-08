Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.0 комментариев
Песков: Неизвестно, передаст ли Путин послания лидерам АТЭС
Песков заявил об отсутствии информации о передаче сообщений лидерам АТЭС от Путина
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет информации о том, будет ли президент Владимир Путин передавать послания лидерам АТЭС через вице-премьера Алексея Оверчука на предстоящем саммите.
Песков сообщил, что пока нет информации о том, будут ли лидерам стран АТЭС передаваться какие-либо послания от Владимира Путина, пишет ТАСС.
В ответ на вопрос о возможной передаче сообщений через вице-премьера Алексея Оверчука, который возглавляет делегацию РФ на саммите, Песков сказал: «Пока не знаем. Пока нет информации на этот счет».
Он добавил, что отношения с многими странами АТЭС хорошо развиваются и такие форумы, как правило, используются для двусторонних контактов. «Это нормальная практика», – подчеркнул Песков.