Песков: Неизвестно, передаст ли Путин послания лидерам АТЭС

Песков заявил об отсутствии информации о передаче сообщений лидерам АТЭС от Путина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Песков сообщил, что пока нет информации о том, будут ли лидерам стран АТЭС передаваться какие-либо послания от Владимира Путина, пишет ТАСС.

В ответ на вопрос о возможной передаче сообщений через вице-премьера Алексея Оверчука, который возглавляет делегацию РФ на саммите, Песков сказал: «Пока не знаем. Пока нет информации на этот счет».

Он добавил, что отношения с многими странами АТЭС хорошо развиваются и такие форумы, как правило, используются для двусторонних контактов. «Это нормальная практика», – подчеркнул Песков.