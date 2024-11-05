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SpaceX отправила первый деревянный спутник в космос
Reuters: Первый в мире спутник из дерева отправили в космос в рамках миссии SpaceX
В космос отправился первый в мире спутник из дерева LignoSat, разработанный в Киотском университете, который призван продемонстрировать потенциал возобновляемых материалов.
Японский деревянный спутник LignoSat был отправлен в космос в рамках миссии американской компании SpaceX, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Спутник, разработанный в Киотском университете, будет доставлен на Международную космическую станцию (МКС), откуда его выпустят на орбиту на высоте около 400 км. Цель этой миссии заключается в демонстрации возможностей использования возобновляемых материалов в космосе.
Астронавт и исследователь Киотского университета Такао Дои отметил, что «при помощи древесины – материала, который мы можем производить самостоятельно – мы будем способны строить дома, жить и работать в космосе вечно». Это заявление подкрепляет планы команды из Киотского университета по высадке деревьев и строительству деревянных домов на Луне и Марсе в ближайшие 50 лет. Такое использование дерева в космосе, по мнению профессора Коджи Мураты, может быть даже более надежным, чем на Земле, из-за отсутствия негативного воздействия воды и кислорода.
Спутник LignoSat был создан в рамках совместной инициативы Киотского университета и корпорации Sumitomo Forestry, начатой в апреле 2020 года. Деревянный спутник, представляющий собой куб с размерами стенок 10 см и весом в 1 кг, обладает алюминиевыми створками и прикрепленными солнечными батареями. Основная идея спутника – минимизация вреда окружающей среде, так как он полностью сгорит при возвращении в атмосферу Земли.
Во вторник Роскосмос успешно вывел на орбиту рекордное число российских спутников, включая шесть спутников формата CubeSat, в рамках программы «УниверСат». До этого иранская компания Space Omid направила в Россию два спутника для запуска с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» 5 ноября, что станет первой попыткой запуска иранских спутников, созданных молодыми инженерами.