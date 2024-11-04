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Испания заявила о завершении кризиса в Валенсии
Метеослужба Испании объявила о завершении кризиса в Валенсии после наводнений
Государственное метеорологическое агентство Испании сообщило о завершении метеорологического кризиса в Валенсии, вызванного сильными дождями и приведшего к гибели более 200 человек.
Государственное метеорологическое агентство Испании объявило о завершении «метеорологического кризиса» в автономном сообществе Валенсия, передает ТАСС. В результате этого кризиса, вызванного сильными дождями и наводнениями, погибло более 200 человек. «Дорогие сограждане, валенсийцы, мы можем объявить о завершении [этапа] метеорологического кризиса», – говорится в сообщении агентства в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Предупреждение о неблагоприятной погоде было объявлено 29 октября, когда метеорологи сообщили о сильных дождях, затронувших различные регионы страны. Южные и восточные части Испании, включая Валенсию, оказались под максимальным уровнем погодной опасности. В Валенсии произошло несколько серьезных наводнений, что привело к значительным разрушениям и многочисленным жертвам.
Несмотря на завершение кризиса, в регионе продолжаются поиски пропавших без вести.