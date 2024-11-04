Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.4 комментария
Медведев заявил о значении любви к Родине для победы России
Медведев подчеркнул роль любви к Родине и предкам для победы России
В День народного единства заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что искренняя любовь к Родине и уважение к предкам помогут России победить, и сопроводил свое поздравление фрагментом из фильма «Минин и Пожарский».
Медведев в своем телеграм-канале подчеркнул значимость любви к Родине и уважения к предкам в укреплении страны, сообщает ТАСС. В своем поздравительном сообщении, приуроченном к Дню народного единства, он отметил, что именно эти качества помогут России победить. «Искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их славных подвигов помогут нам победить. Победить во имя Отечества!» – подчеркнул Медведев.
Медведев добавил к своему посту фрагмент из фильма 1939 года «Минин и Пожарский», который иллюстрирует историческое значение укрепления национального единства.
День народного единства отмечается в России с 2005 года и символизирует сплоченность народа в важные исторические моменты. Он установлен в память о событиях, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву. Этот праздник является напоминанием о важности единства и солидарности для преодоления трудностей и достижения общих целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что России безразличны выборы президента США, так как кто бы ни победил, политика в отношении России останется недружественной. Медведев также заявил о конце американской системы зарабатывания на войнах, подчеркнув, что в мире наблюдается усталость от глобальной агрессивной политики США.