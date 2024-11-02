Медведев заявил, что американский порядок зарабатывания на санкциях и войне подходит к концу

Tекст: Вера Басилая

Медведев заявил, что системе, при которой США получают выгоду от международных санкций и вооруженных конфликтов, приходит конец, передает RT.

Он отметил, что Соединенные Штаты извлекают финансовую выгоду из кризисов, которые сами и создают. По его словам, США зарабатывают на поставках оружия и финансировании своего оборонного комплекса, в то время как цена этого процесса измеряется человеческими жизнями.

Медведев подчеркнул, что существующая система приносит «кровь и большое количество жертв», что является показателем того, что Америка «кормит войну». Он выразил уверенность, что данная система вскоре завершится, поскольку, как он выразился, «мир уходит из-под ног» США.

Зампред Совета безопасности также раскритиковал Запад за прокси-войну против России. Он подчеркнул, что Запад, включая страны Северной Америки и Австралию, сам выбрал такую стратегию, вместо того чтобы искать пути к договоренности. Медведев назвал западные страны врагами России.

«Время все лечит, и все войны заканчиваются. А вот отношения, отношения между народами – они, к сожалению, после этого очень сильно страдают», – заявил Медведев.

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, Россия готова к продолжению этой борьбы и «победа будет за нами».

Путин также заявил, что украинские события стали последствием действий западных стран во главе с Вашингтоном.

