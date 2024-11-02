  • Новость часаВоенный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

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    2 ноября 2024, 13:57 • Новости дня

    Медведев заявил о конце американской системы зарабатывания на войнах

    Медведев заявил, что американский порядок зарабатывания на санкциях и войне подходит к концу

    Tекст: Вера Басилая

    Порядку, при котором США зарабатывают деньги на санкциях и конфликтах, приходит конец, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил, что системе, при которой США получают выгоду от международных санкций и вооруженных конфликтов, приходит конец, передает RT.

    Он отметил, что Соединенные Штаты извлекают финансовую выгоду из кризисов, которые сами и создают. По его словам, США зарабатывают на поставках оружия и финансировании своего оборонного комплекса, в то время как цена этого процесса измеряется человеческими жизнями.

    Медведев подчеркнул, что существующая система приносит «кровь и большое количество жертв», что является показателем того, что Америка «кормит войну». Он выразил уверенность, что данная система вскоре завершится, поскольку, как он выразился, «мир уходит из-под ног» США.

    Зампред Совета безопасности также раскритиковал Запад за прокси-войну против России. Он подчеркнул, что Запад, включая страны Северной Америки и Австралию, сам выбрал такую стратегию, вместо того чтобы искать пути к договоренности. Медведев назвал западные страны врагами России.

    «Время все лечит, и все войны заканчиваются. А вот отношения, отношения между народами – они, к сожалению, после этого очень сильно страдают», – заявил Медведев.

    Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, Россия готова к продолжению этой борьбы и «победа будет за нами».

    Путин также заявил, что украинские события стали последствием действий западных стран во главе с Вашингтоном.

    31 октября 2024, 03:30 • Новости дня
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    @ Cheng Dayu/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой, разве не имели бы права союзники России оказывать помощь Москве, как Запад помогает киевскому режиму, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

    Страны Запада созывом заседания Совбеза ООН по якобы присутствию войск КНДР в России хотят «задним числом» найти оправдание для решения отправить войска НАТО на Украину, заявил Небензя. Небензя отметил, что скрыть присутствие «натовских солдат и специалистов» уже невозможно – их «десятками и сотнями» ликвидируют, берут в плен, они «фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», передает РИА «Новости».

    Небензя указал, что «истерика» Запада в связи с темой КНДР «удивительным образом совпала» с разрешением иностранным гражданам и лицам без гражданства занимать командные должности в вооруженных силах Украины.

    «Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?» – заявил Небензя.

    Он сравнил заявления о войсках КНДР в России с фейками о Буче и Мариупольском драмтеатре. Небензя подчеркнул, что во всех этих случаях противники России без «каких-либо мало-мальски убедительных доказательств» пытаются «отвлечь внимание» от вопросов, которые действительно важны для международной безопасности.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким заявил, что заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, являются «грязными маневрами».

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    1 ноября 2024, 05:22 • Новости дня
    США ужесточили контроль за ценами на российскую нефть

    Минфин США потребовали ежедневный анализ цен на марки нефти Urals и ESPO

    США ужесточили контроль за ценами на российскую нефть
    @ Andrey Arkusha/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Минфин США запросил у квалифицированной компании ежедневный анализ цен на российскую нефть Urals и ESPO для усиления санкционного давления на Москву.

    Министерство финансов США опубликовало заявку на услуги квалифицированной компании для предоставления ежедневной информации о ценах на российские марки нефти Urals и ESPO. Целью этого запроса является усиление санкционного давления на российскую экономику через энергетический сектор, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, опубликованному 24 октября, Управление по контролю за иностранными активами и Управление экономической политики США заинтересованы в комплексной оценке цен на российскую нефть. Ведомство подчеркивает важность ежедневного анализа для лучшего понимания нефтяных рынков, особенно в свете ценовых ограничений на российскую нефть.

    Как отмечает американское министерство, ограничение цен должно заставить российские энерго-экспортеры продавать нефть со скидкой. Это, по мнению США, ослабит финансовые возможности России для проведения военной операции на Украине.

    Напомним, 27 октября лидеры «Большой семерки» (G7) заявили о намерении увеличить санкционное давление на российскую нефть и усилить контроль за потолком цен. Известно, что санкции Запада в отношении российской нефти вступили в силу 5 декабря 2022 года, когда Евросоюз прекратил прием нефти, перевозимой по морю, и ввел потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. В ответ президент России Владимир Путин запретил поставки нефти иностранным лицам, если в контрактах предусмотрен механизм предельной цены.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    31 октября 2024, 02:28 • Новости дня
    США не исключили отправки другими странами военных на Украину

    Глава Пентагона Остин не исключил отправки другими странами военных на Украину в случае появления войск КНДР в зоне СВО

    США не исключили отправки другими странами военных на Украину
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остина спросили, могут ли другие страны отправить своих военных на поддержку Украины в ответ на действия Северной Кореи. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», – приводит ответ главы Пентагона РИА «Новости».

    Остин подчеркнул, что не желает спекулировать на тему конкретных действий, которых можно ожидать в будущем. Он признал, что США не в состоянии препятствовать присутствию северокорейских военных в зоне СВО, несмотря на усилия Запада по предотвращению этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Остин также заявил, что вооруженные силы Украины могут использовать западное оружие против военных из КНДР, если те будут участвовать в боях вместе с российскими войсками.

    Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».

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    30 октября 2024, 23:21 • Новости дня
    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных из КНДР

    Глава Пентагона Остин заявил о праве ВСУ использовать американское оружие против военных из КНДР

    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных из КНДР
    @ Olivier Douliery/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если военные из КНДР будут участвовать в боях вместе с российскими войсками, у вооруженных сил Украины есть право использовать против них западное оружие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    «Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте... то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие», – приводит слова Остина РИА «Новости».

    Как отметил шеф Пентагона, у США есть основания полагать, что оружие, переданное Украине, задействуют против военных из Северной Кореи. Он также предупредил Пхеньян о «последствиях» в случае отправки военнослужащих в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США не намерены ограничивать использование украинскими военными американского вооружения в случае конфликта с северокорейскими силами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    1 ноября 2024, 01:07 • Новости дня
    США обвинили Россию в возможном использовании войск КНДР против Украины

    Блинкен заявил о возможном участии войск Северной Кореи в боях против ВСУ

    США обвинили Россию в возможном использовании войск КНДР против Украины

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, заявив, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России.

    Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о возможном использовании российскими властями военнослужащих Северной Кореи в боях против Украины, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря, на территории России в настоящее время находятся около 10 тыс. военнослужащих КНДР, из которых восемь тыс. размещены в Курской области. Однако Блинкен не предоставил доказательств своим утверждениям, отметив лишь, что участие северокорейских войск в боевых действиях может произойти в ближайшие дни.

    Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что если северокорейские войска будут вовлечены в конфликты против Украины, они станут законной целью для Вооруженных сил Украины. Эти заявления вызвали широкий резонанс, однако официальные представители России пока не прокомментировали эту информацию.

    Напомним, 25 октября замглавы МИД КНДР Ким Чон Гю заявил, что отправка северокорейских военных в Россию, если бы таковая имела место быть, была бы правомерной и соответствующей международному праву. Примерно за день до этого зарубежные СМИ сообщили, что северокорейские войска помогут России освободить Курскую область.

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    31 октября 2024, 20:51 • Новости дня
    Медведев предложил создать в России «цифровой профиль мигранта»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил внедрить в России «цифровой профиль мигранта» для полной идентификации иностранных граждан на всей территории страны.

    В ходе совещания по государственной миграционной политике Медведев отметил необходимость аудита и совершенствования информационных систем для создания профиля, который позволит идентифицировать иностранных граждан по всей территории страны, передает ТАСС.

    «Это пора уже сделать, несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы, несмотря на необходимость использовать самые передовые технологии. Но это пора сделать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев заявил о необходимости исключить пребывание в стране мигрантов, которые представляют угрозу нацбезопасности. До этого глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что миграционная тематика остается актуальной и требует дополнительных мер реагирования.

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    31 октября 2024, 22:14 • Новости дня
    США собрались нарастить поставки вооружений Украине

    США и союзники намерены увеличить поставки артиллерии и ПВО Украине

    США собрались нарастить поставки вооружений Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    США вместе с союзниками планируют увеличить поставки военной техники Украине, включая артиллерию и системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

    На пресс-конференции, прошедшей по итогам переговоров в формате «2+2» с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Южной Кореи, глава Пентагона подчеркнул, что дополнительная военная помощь будет объявлена в ближайшие дни, передает ТАСС.

    По словам Остина, в новый пакет военной помощи прежде всего войдут артиллерийские орудия, системы ПВО, бронетехника и боеприпасы. Президент России Владимир Путин в ответ заявлял, что подобные поставки не изменят ситуацию на фронте и только затянут конфликт. Путин подчеркивал, что увеличение поставок оружия не способствует восстановлению мира в регионе.

    Напомним, накануне в Пентагоне заявили, что военная помощь Украине выявила проблемы в поддержании и увеличении складов вооружений США, что угрожает боеготовности американских сил. Кроме того, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский был обескуражен, когда США отказались дать разрешение на использование дальнобойного вооружения для ударов вглубь России. Также посольство России в Британии обвинило Лондон в использовании зернового коридора для доставки вооружений Украине, прикрываясь гуманитарными целями.


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    31 октября 2024, 17:04 • Новости дня
    Орбан пожелал Трампу победы на выборах в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу и кандидату на пост главы государства от Республиканской партии победы на предстоящих выборах.

    «Только что поговорил по телефону с [бывшим] президентом Дональдом Трампом. Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – сообщил Орбан в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее венгерский премьер-министр Орбан выразил надежду на изменение политики США в отношении украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на выборах. Он отмечал, что с приходом Трампа в Белый дом «партия войны» должна смениться на «партию мира».

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    30 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    «План победы» Зеленского вызвал обеспокоенность в НАТО

    Представитель Госдепа Миллер сообщил об обеспокоенности в НАТО из-за «плана победы» Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    «План победы» украинского лидера Владимира Зеленского вызывает обеспокоенность среди стран НАТО, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    «Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО. Мы слышали это напрямую в наших разговорах с союзниками», – приводит слова Миллера РИА «Новости».

    Миллер также прокомментировал высказывания Зеленского о том, что США предоставили Украине лишь 10% из выделенного пакета помощи. Он отметил, что не станет «говорить об этих процентах», и предложил обратиться в Пентагон, передает ТАСС.

    По его словам, важно обратить внимание на стратегию предоставления помощи, которая позволяет США оказывать поддержку Украине в течение долгого времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, New York Times сообщила, что Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк».

    Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США эти ракеты, выразив возмущение из-за утечки информации. Также он подчеркнул, что запрос обсуждался в рамках «плана победы» и касался пакета дальнобойных вооружений, однако Запад изначально отказался предоставить такие вооружения из-за возможной эскалации конфликта.

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    1 ноября 2024, 03:34 • Новости дня
    Boeing предложила бастующим увеличить зарплату на 38%

    Boeing предложила 38% повышение зарплаты в течение четырех лет американским рабочим

    Boeing предложила бастующим увеличить зарплату на 38%
    @ Arne Dedert/ Dpa/ Globallook

    Tекст: Максим Попов

    Американская корпорация Boeing предложила повышение заработной платы на 38% для более 30 тыс. профсоюзных работников, которые примут решение на голосовании 4 ноября.

    Компания Boeing сделала улучшенное предложение профсоюзным работникам в США, включающее повышение заработной платы на 38% в течение четырех лет. Более 30 тыс. рабочих вскоре получат это предложение. Голосование, на котором будет решено, принять ли его, назначено на 4 ноября, сообщает ТАСС.

    Согласно публикации The Wall Street Journal, 19 октября Boeing достигла предварительного соглашения с протестующими о повышении зарплаты на 35%. Однако, чтобы сделка вступила в силу, ее должны были одобрить более половины членов профсоюза. Известно, что на голосовании 24 октября рабочие отклонили предложенный контракт и продолжили забастовку.

    Забастовка началась в сентябре, когда 33 тыс. работников заводов Boeing отказались принять предыдущие предложения компании по изменению условий оплаты труда. В октябре генеральный директор Boeing Келли Ортберг предупредил о планах сокращения штата на 10%, что может затронуть около 17 тыс. работников, в связи с непростой экономической ситуацией компании.

    Напомним, в середине октября Boeing перенесла на год поставки лайнеров модели 777X в связи с забастовкой и убытками, достигающими 5 млрд долларов.

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    1 ноября 2024, 09:16 • Новости дня
    Патрушев заявил о планах США и НАТО изменить режим черноморских проливов

    Патрушев: США и НАТО планируют изменить режим черноморских проливов

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и их союзники по НАТО планируют изменить режим черноморских проливов и использовать европейские водные пути в военных целях для доступа в Черное море, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Крыму по вопросам судостроения.

    Патрушев отметил, что Соединенные Штаты и их союзники стремятся расширить военно-морское присутствие в Черном море и изменить режим проливов, установленный Конвенцией Монтре. Он также указал на намерение США использовать Дунай как путь доступа в Черное море для военных целей, передает ТАСС.

    По словам Патрушева, снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одной из целей политики западных стран. Эти действия направлены на нанесение стратегического поражения России, передает РИА Новости.

    Ранее Патрушев обсудил с руководителями судостроительных предприятий в Крыму вопросы защиты от атак вооруженных сил Украины.

    До этого Патрушев рассказал о срыве планов НАТО по размещению в Азовском море военно-морской базы.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.

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    1 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    NYT: США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону СВО

    The New York Times: США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону СВО

    NYT: США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону СВО
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американские официальные лица обратились к Китаю с просьбой использовать свое влияние на Северную Корею, чтобы предотвратить участие войск КНДР в боевых действиях на стороне России в зоне спецоперации на Украине, пишет The New York Times.

    Официальные лица США пытаются воздействовать на Китай, чтобы Пекин остановил отправку северокорейских войск, передает The New York Times.

    По данным газеты, Госдепартамент США недавно обсудил эту проблему с китайскими дипломатами, в частности, на этой неделе состоялась встреча с послом Се Фэном в Вашингтоне.

    Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал этот вопрос с украинским коллегой Андреем Ермаком, заявив, что северокорейские войска могут стать законными военными целями в случае их участия в боевых действиях. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь призвал американские агентства передать свои опасения Китаю, подчеркивая возможные последствия.

    В материале New York Times указано, что Китай проявляет обеспокоенность относительно участия Северной Кореи в войне на Украине из-за возможного вовлечения европейских стран в восточноазиатские дела.

    Как подчеркивает издание, американские официальные лица надеются, что Китай передаст свои опасения лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Более того, США активизировали дипломатические усилия с другими странами, включая Японию и Южную Корею, для выработки общей позиции по этой проблеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сближение России и Северной Кореи может вызывать недовольство Китая, который обеспокоен возможными провокациями КНДР в отношении Южной Кореи. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, заявив, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях, что не должно никого ни пугать, ни заботить.

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    31 октября 2024, 21:43 • Новости дня
    Медведев: Необходимо препятствовать образованию этнических анклавов в России

    Зампред Совбеза Медведев призвал препятствовать образованию этнических анклавов в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по миграционной политике предложил меры по предотвращению образования этнических анклавов в России, отметив опасность создания там почвы для экстремизма и терроризма.

    Медведев подчеркнул необходимость контроля за миграционными потоками в России. Он заявил, что необходимо знать, кто прибывает в страну, где живет и работает, а также готов ли он интегрироваться в российское общество. Медведев подчеркнул, что замкнутые этнические анклавы создают почву для экстремизма и терроризма, сообщает ТАСС.

    Зампред Совбеза отметил, что необходимо предотвращать влияние иностранных спецслужб и террористов на членов мигрантских общин. Он заявил, что подобные вмешательства могут иметь опасные последствия, о которых уже известно.

    Медведев также заявил, что члены семей мигрантов, не занимающиеся работой или учебой, не должны оставаться в России. Он подчеркнул важность решения этого вопроса для обеспечения стабильности миграционной политики.

    Кроме того, Медведев отметил необходимость обеспечения знания русского языка у детей мигрантов, поступающих в российские школы, чтобы не страдал общий уровень образования. Он считает, что необходимо решить эту проблему, так как она достаточно часто имеет значительное влияние на работу образовательных учреждений.

    Правительство ранее ужесточило условия получения иностранцами гражданства через брак, увеличив срок обязательного пребывания в браке до трех лет. Кроме того, в России сократили квоту на временное проживание мигрантов в 2025 году, оставив 5,5 тыс. разрешений.

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    30 октября 2024, 19:32 • Новости дня
    В Вашингтоне назвали цели новых антироссийских санкций

    США наложили санкции на 400 физических и юридических лиц за поддержку России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон ввел санкции против почти 400 физических и юридических лиц, связанных с поддержкой России в ее специальной военной операции, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Эти меры направлены на ключевые отрасли, жизненно важные для военных действий России, такие как оборонно-промышленный комплекс и энергетический сектор, говорится в заявлении Блинкена, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря США, санкции касаются обхода предыдущих рестрикций субъектами в многочисленных третьих странах, а также ряда сотрудников Минобороны России высокого ранга и оборонных компаний.

    По словам Блинкена, санкции также направлены на компании и физические лица, которые поддерживают наращивание будущих российских поставок энергоносителей и экспорта.

    Ранее сообщалось, что Министерство финансов США включило в санкционный список пятерых заместителей министра обороны России. До этого в США пообещали новые жесткие санкции против России на следующей неделе.

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    31 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Медведев призвал выдворить из России угрожающих нацбезопасности мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по миграционной политике заявил о необходимости исключить пребывание в стране мигрантов, которые представляют угрозу нацбезопасности.

    Медведев отметил, что особенно важно принять такие меры в период проведения специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Нужно полностью исключить присутствие нежелательных лиц на территории нашей страны, тех, кто представляет угрозу безопасности Российской Федерации. Это особенно важно в период специальной военной операции», – заявил он.

    Зампред Совбеза указал, что большинство граждан России «устали от безобразного поведения некоторых мигрантов», и это необходимо прекратить на всех уровнях. По данным ВЦИОМ, 70% граждан поддерживают ужесточение миграционной политики, сообщил Медведев. «Это настоятельный запрос общества», – подчеркнул он.

    Также Медведев заявил, что проблемы в сфере миграции должны решаться на всех уровнях власти, а не только на федеральном.

    Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с 2015 года количество нелегальных мигрантов в России сократилось в четыре раза, а число депортированных выросло в полтора раза. Он также заявил, что миграционная тематика остается актуальной и требует дополнительных мер реагирования.

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    Зачем Турции и России собственный газовый хаб

    Турция обещает в 2025 году вместе с Россией создать в Стамбуле новый центр торговли газом. Впервые эту идею предложила сама Россия еще в 2022 году на фоне попыток Запада изолировать нашу страну. Однако с тех пор ситуация изменилась. Зачем Анкаре и, главное, Москве новый газовый хаб в Турции? Подробности

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    Фантастические планы Зеленского стоили Украине десятки тысяч жизней

    Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области залогом успешного завершения конфликта. Однако западная пресса критикует действия ВСУ в приграничье. По оценке The New York Times, именно этот шаг Киева привел к колоссальным территориальным потерям страны в октябре 2024 года. Почему США не поддерживают данную операцию ВСУ и почему Зеленский уделяет ей так много внимания? Подробности

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    США нашли путь в Черное море в обход Конвенции Монтре

    США и их союзники по НАТО хотят изменить режим черноморских проливов по Конвенции Монтре и использовать в военных целях Дунай для доступа в Черное море, заявил помощник президента Николай Патрушев. Турция, согласно конвенции, перекрыла Босфор и Дарданеллы для военных судов, а Украина проводила на Дунае работы по углублению дна. Какие риски несет для России расширение военно-морского присутствия западных стран в Черном море? Подробности

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    Заявления Трампа о России показывают, что дело плохо

    Дональд Трамп и Такер Карлсон встретились незадолго до президентских выборов, чтобы в присутствии тысяч людей обсудить будущее Америки и совсем чуть-чуть Россию. Лучше бы они не обсуждали Россию вовсе. Это дало Трампу повод показать свои худшие качества, из-за которых он рискует проиграть эти выборы. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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