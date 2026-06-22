Акции в память о героях Великой Отечественной войны прошли по всему миру

Tекст: Валерия Городецкая

Масштабные памятные мероприятия стартовали в Москве, куда волонтеры доставили частицы Вечного огня из городов-героев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В Музее Победы зажгли грандиозную инсталляцию из тысяч лампад. Каждая из них символизирует вклад многонационального народа России в Великую Победу.

К памятным акциям присоединились дипломаты, соотечественники и местные жители во множестве государств. В Израиле, Египте, Перу и на Кубе прошли минуты молчания и заупокойные литии. В Киргизии огненные картины увековечили подвиг выдающихся женщин республики, внесших неоценимый вклад в борьбу с фашизмом.

Памятные церемонии, кинопоказы и тематические вечера охватили десятки государств, включая Белоруссию, Японию, Ливан и Бангладеш. На российской военной базе в армянском Гюмри из сотен огней выложили число 1418 – именно столько дней длился путь советского народа к Победе.

Напомним, памятные мероприятия ко Дню памяти и скорби объединили свыше миллиона участников в России и 62 государствах.

Волонтеры доставили частицы Вечного огня из восьми городов-героев на Поклонную гору.

Слушатели президентской кадровой программы «Время героев» присоединились к всероссийским мемориальным акциям.