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Акции в память о героях Великой Отечественной войны прошли по всему миру
В День памяти и скорби тысячи людей за рубежом присоединились к масштабным акциям, выложив из горящих лампад символические картины в знак благодарности павшим советским воинам.
Масштабные памятные мероприятия стартовали в Москве, куда волонтеры доставили частицы Вечного огня из городов-героев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В Музее Победы зажгли грандиозную инсталляцию из тысяч лампад. Каждая из них символизирует вклад многонационального народа России в Великую Победу.
К памятным акциям присоединились дипломаты, соотечественники и местные жители во множестве государств. В Израиле, Египте, Перу и на Кубе прошли минуты молчания и заупокойные литии. В Киргизии огненные картины увековечили подвиг выдающихся женщин республики, внесших неоценимый вклад в борьбу с фашизмом.
Памятные церемонии, кинопоказы и тематические вечера охватили десятки государств, включая Белоруссию, Японию, Ливан и Бангладеш. На российской военной базе в армянском Гюмри из сотен огней выложили число 1418 – именно столько дней длился путь советского народа к Победе.
Напомним, памятные мероприятия ко Дню памяти и скорби объединили свыше миллиона участников в России и 62 государствах.
Волонтеры доставили частицы Вечного огня из восьми городов-героев на Поклонную гору.
Слушатели президентской кадровой программы «Время героев» присоединились к всероссийским мемориальным акциям.