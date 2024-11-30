Боррель назвал начало СВО самым сложным моментом на посту главы дипломатии ЕС

Боррель назвал начало спецоперации на Украине самым сложным моментом своей карьеры

Tекст: Мария Иванова

Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который уходит на пенсию 1 декабря, в интервью испанской газете La Razon назвал день начала специальной военной операции на Украине самым сложным моментом своего срока.

Он рассказал, что ранним утром его предупредили о российском вторжении, и это событие стало одним из самых напряженных моментов его карьеры.

Также он упомянул о разочаровании из-за неспособности выработать более решительную позицию ЕС в отношении Израиля. Боррель выразил мнение, что ЕС способен самостоятельно поддерживать Украину, поскольку сохранение помощи зависит больше от политической воли, чем от возможностей. Он также отметил, что США обладают технологиями и разведывательными возможностями, которые недоступны Евросоюзу.

В контексте возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом Боррель подчеркнул, что концепция «Америка превыше всего» опасна и призвал ЕС действовать сообща, чтобы избежать разделения.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Боррель выразил обеспокоенность продолжением военных операций в секторе Газа под руководством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он подчеркнул необходимость прекращения огня, однако признал, что достигнуть этого будет непросто. Также он отметил отсутствие единой позиции среди членов ЕС по этому вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уходящий глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что прекращение западной помощи Киеву приведет к завершению конфликта на Украине. Кроме того Боррель высказал предположение о возможных переговорах Путина и Трампа по Украине в интервью радиостанции Cadena SER.

Также Боррель сравнил конфликт на Ближнем Востоке с раковой опухолью, подчеркнув его глобальную опасность и влияние на международные отношения.