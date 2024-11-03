Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Бастрыкин потребовал доклад о перестрелке с участием мигрантов в Приморье
Бастрыкин запросил доклад по делу о перестрелке мигрантов у бара во Владивостоке
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела о перестрелке с участием мигрантов возле бара во Владивостоке, сообшили в Следственном комитете России.
Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела, возбужденного после сообщений в соцсетях о перестрелке у бара во Владивостоке.
Инцидент, в котором участвовали мигранты, произошел возле одного из развлекательных заведений города. Следственный комитет подтвердил, что на данный момент информация о пострадавших уточняется, следует из сообщения в Telegram-канале СК России.
Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее мигрант устроил истерику в полиции после лишения гражданства России.
Глава МВД Владимир Колокольцев ранее сообщал, что количество преступлений, связанных с незаконной миграцией, удвоилось в России за первое полугодие 2024 года.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости исключить пребывание в стране мигрантов, представляющих угрозу нацбезопасности.