Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
ВСУ бросили тела погибших солдат в урочище Ясиново в Курской области
ВСУ бросили тела погибших военных в урочище Ясиново Курской области
В урочище Ясиново в Курской области обнаружено множество тел погибших украинских солдат, брошенных ВСУ, сообщили в силовых структурах.
В районе урочища Ясиново, расположенного в Кореневском районе Курской области, были обнаружены тела погибших украинских военных, передает ТАСС.
Источник в силовых структурах сообщил, что урочище буквально усеяно телами украинских солдат, которые не были эвакуированы с поля боя после выполнения приказов командования ВСУ. По его словам, тела этих солдат будут переданы украинской стороне в рамках обменного процесса, чтобы родственники погибших «похоронили их по-человечески».
Минобороны России сообщило, что за последние сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих.
Накануне сообщалось, что украинская армия в последние сутки в Курской области потеряла более 250 военнослужащих, семеро украинских боевиков сдались в плен.
За предыдущие сутки ВСУ также потеряли более 250 человек.