ВСУ бросили тела погибших военных в урочище Ясиново Курской области

Tекст: Вера Басилая

В районе урочища Ясиново, расположенного в Кореневском районе Курской области, были обнаружены тела погибших украинских военных, передает ТАСС.

Источник в силовых структурах сообщил, что урочище буквально усеяно телами украинских солдат, которые не были эвакуированы с поля боя после выполнения приказов командования ВСУ. По его словам, тела этих солдат будут переданы украинской стороне в рамках обменного процесса, чтобы родственники погибших «похоронили их по-человечески».

Минобороны России сообщило, что за последние сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих.

Накануне сообщалось, что украинская армия в последние сутки в Курской области потеряла более 250 военнослужащих, семеро украинских боевиков сдались в плен.

За предыдущие сутки ВСУ также потеряли более 250 человек.