Лавров подчеркнул важность учета всех принципов Устава ООН в инициативах по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Выступая на посольском круглом столе, Лавров подчеркнул, что предложения, основанные лишь на одном из принципов Устава, не являются честными. Он выразил надежду, что полный учет всех принципов поможет разобраться с первопричинами конфликта, передает ТАСС.

Лавров указал на нарушение прав русскоязычных людей на Украине, в частности запрет русского языка и канонической Украинской православной церкви. Эти действия, по его мнению, вопреки стандартам прав человека, игнорируются Западом, который обычно делает акцент на правах человека в других ситуациях.

Министр также напомнил об инициативе Китая по глобальной безопасности, посвященной соблюдению принципов при решении конфликтов. Лавров подчеркнул важность усилий по выявлению и устранению первопричин конфликтов, призвав учитывать это требование в полной мере. Он отметил, что действовать необходимо строго на основе международного права, что является ключевым элементом в подходе к любым конфликтам.

Ранее Лавров отметил усилия стран мирового большинства в урегулировании кризиса на Украине, подчеркнув важность устранения его первопричин. Лавров оценил участие Казахстана во встрече группы «Друзей мира» в Нью-Йорке, организованной Китаем и Бразилией.

Между тем в постпредстве России при ООН заявили, что создание группы «Друзья мира» для урегулирования украинского кризиса вызвало негативную реакцию киевского режима и его западных спонсоров.