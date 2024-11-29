Стало известно о росте использования криптовалют для отмывания денег

Финразведка раскрыла многоуровневые схемы легализации доходов с криптовалютами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Легализация преступных доходов все чаще осуществляется с использованием криптовалют, отмечает ТАСС. Такие данные содержатся в обзоре, представленного на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В документе, обнародованном под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, подчеркивается рост использования многоуровневых схем при легализации денежных средств в 2024 году.

Особое внимание уделяется применению профессиональных «отмывателей», криптовалют, платежных реквизитов подставных лиц и наличных денег. В документе также указано, что в финансировании терроризма выявлены схемы, где задействованы как криптообменники, в том числе зарубежные, так и криптокошельки. Эти кошельки, как правило, регистрируются на подставных лиц, что затрудняет их отслеживание.

Ситуацию усугубляет использование криптовалют для обхода финансовых систем и сокрытия следов преступной деятельности. Обзор результатов мониторинга подчеркивает необходимость усиления мер по борьбе с нелегальной деятельностью в криптосфере и важность международного взаимодействия в этой области.

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