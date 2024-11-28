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Волонтер: Жители приграничья Курской области хотят скорее вернуться домой
Волонтер Солдатов рассказал о помощи жителям приграничных районов Курской области
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в Курской области ежедневно доставляют гумпомощь, обеспечивают продуктовыми наборами пункты временного размещения и эвакуируют пожилых и маломобильных граждан из приграничья, сказал газете ВЗГЛЯД волонтер Денис Солдатов.
«Работа объединенного штаба «Народного фронта», ВСКС и благотворительного фонда «Русь» идет полным ходом. На складе кипит работа по разгрузке, сортировке и комплектованию гуманитарных наборов, затем мы их отгружаем службам города, обеспечивающим пункты временного размещения (ПВР). Наборы мы также развозим самостоятельно тем людям, которые живут у родственников и знакомых. Часто это маломобильные, пожилые люди», – рассказал Денис Солдатов, и.о. начальника штаба ВСКС в Курске.
«Мы постоянно общаемся с пострадавшими жителями приграничных районов и беженцами. Сколько людей, столько и историй, но все они хотят одного – скорее вернуться домой. Особенно тяжело детям, которые не понимают, что происходит и почему они не дома. Но как бы то ни было, каждый раз, когда возим адресную помощь, мы слышим слова благодарности», – добавил он.
Волонтеры также участвуют в эвакуации маломобильных и престарелых граждан из приграничья с Украиной. А конца августа добровольцы ВСКС также выезжают на регулярные дежурства в составе аварийно-спасательной службы Курской области. «В сентябре активно тушили ландшафтные пожары, периодически занимаемся поиском пропавших с другими волонтерами», – добавил Солдатов.
Ранее Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) подвел итоги работы, где рассказали и о деятельности Объединенного штаба гуманитарной помощи, который создали в августе нынешнего года в Курской области ВСКС совместно с Народным фронтом и благотворительным фондом «Банк еды «Русь».
Сейчас более 100 добровольцев ВСКС из Донецкой и Луганской народных республик, Свердловской области, Алтая, Москвы и Дагестана принимают непосредственное участие в организации работы штаба, обеспечивая сбор и обработку информации, составление логистических карт и организацию работы по обеспечению жителей Курской области гуманитарной помощью.
Также студенты-спасатели работают в три смены на складе, где разгружают, сортируют и формируют гуманитарные наборы для отправки в ПВР, муниципалитеты, а также для адресных доставок людям, нашедшим временный приют у родственников и знакомых в черте города Курска. Кроме того, добровольцы ВСКС оказывали поддержку в эвакуации граждан и животных из приграничья.