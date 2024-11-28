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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Трамп собирает силы для конфликта с Китаем

    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

    28 комментариев
    28 ноября 2024, 20:25 • Новости дня

    Волонтер: Жители приграничья Курской области хотят скорее вернуться домой

    Волонтер Солдатов рассказал о помощи жителям приграничных районов Курской области

    Волонтер: Жители приграничья Курской области хотят скорее вернуться домой
    @ vsks.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в Курской области ежедневно доставляют гумпомощь, обеспечивают продуктовыми наборами пункты временного размещения и эвакуируют пожилых и маломобильных граждан из приграничья, сказал газете ВЗГЛЯД волонтер Денис Солдатов.

    «Работа объединенного штаба «Народного фронта», ВСКС и благотворительного фонда «Русь» идет полным ходом. На складе кипит работа по разгрузке, сортировке и комплектованию гуманитарных наборов, затем мы их отгружаем службам города, обеспечивающим пункты временного размещения (ПВР). Наборы мы также развозим самостоятельно тем людям, которые живут у родственников и знакомых. Часто это маломобильные, пожилые люди», – рассказал Денис Солдатов, и.о. начальника штаба ВСКС в Курске.

    «Мы постоянно общаемся с пострадавшими жителями приграничных районов и беженцами. Сколько людей, столько и историй, но все они хотят одного – скорее вернуться домой. Особенно тяжело детям, которые не понимают, что происходит и почему они не дома. Но как бы то ни было, каждый раз, когда возим адресную помощь, мы слышим слова благодарности», – добавил он.

    Волонтеры также участвуют в эвакуации маломобильных и престарелых граждан из приграничья с Украиной. А конца августа добровольцы ВСКС также выезжают на регулярные дежурства в составе аварийно-спасательной службы Курской области. «В сентябре активно тушили ландшафтные пожары, периодически занимаемся поиском пропавших с другими волонтерами», – добавил Солдатов.

    Ранее Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) подвел итоги работы, где рассказали и о деятельности Объединенного штаба гуманитарной помощи, который создали в августе нынешнего года в Курской области ВСКС совместно с Народным фронтом и благотворительным фондом «Банк еды «Русь».

    Сейчас более 100 добровольцев ВСКС из Донецкой и Луганской народных республик, Свердловской области, Алтая, Москвы и Дагестана принимают непосредственное участие в организации работы штаба, обеспечивая сбор и обработку информации, составление логистических карт и организацию работы по обеспечению жителей Курской области гуманитарной помощью.

    Также студенты-спасатели работают в три смены на складе, где разгружают, сортируют и формируют гуманитарные наборы для отправки в ПВР, муниципалитеты, а также для адресных доставок людям, нашедшим временный приют у родственников и знакомых в черте города Курска. Кроме того, добровольцы ВСКС оказывали поддержку в эвакуации граждан и животных из приграничья.

    28 ноября 2024, 13:20 • Новости дня
    Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России
    Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге, заявил президент Владимир Путин.

    «Именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», – передает ТАСС слова главы государства.

    Путин отметил, что комплексная атака позволила поразить 17 украинских военных объектов, а также объекты оборонной промышленности и инфраструктуры.

    Президент также подчеркнул, что Украина не раз пыталась атаковать такие ключевые города, как Москва и Петербург.

    «Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. Эти попытки продолжаются», – сказал глава государства, подчеркнув, что подобные действия Киева направлены на дестабилизацию ситуации в России и требуют усиленного внимания со стороны всех участников ОДКБ.

    В этом контексте президент России отметил, что военные испытания нового вооружения «Орешник» будут продолжены. Это, по его словам, является ответом на действия противника и необходимостью укрепить оборону страны.

    Напомним, глава государства сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. На Западе «Орешник» назвали оружием с «чертовски большим ущербом».

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    28 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Уолц анализирует варианты прекращение огня на Украине

    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
    @ Allison Robbert/ Consolidated News Photos/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц изучает варианты прекращения огня на Украине, рассматривая предложения Кита Келлога и других экспертов, сообщила CNN.

    По информации телеканала, будущий советник Трампа Уолц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине. Одно из ключевых предложений касается введения прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа, передает РИА «Новости».

    «Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры», – говорится в сообщении.

    Телеканал подчеркнул, что пока рано говорить об окончательной стратегии по Украине, но отметил, что Уолц уделяет внимание предложениям Кита Келлога, которого Трамп рассматривает в качестве своего спецпредставителя по украинскому урегулированию.

    Ранее, в июне, Кит Келлог совместно с другим советником Трампа, Фредом Фляйцем, представили план, предусматривающий прекращение огня на основе текущих линий фронта. Это предложение также находится на рассмотрении у Майка Уолца как часть более широкого плана, отметили журналисты.

    Ранее сообщалось, что Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине. По словам конгрессмена Майкла Макколи, несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно разрешения конфликта.

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    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    28 ноября 2024, 08:22 • Новости дня
    В Луцке и Ровно на западе Украине прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Луцке и Ровно на западе Украины

    В Луцке и Ровно на западе Украине прогремели взрывы
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На западе Украины в городах Луцк и Ровно произошли взрывы, после чего в некоторых районах пропало электроснабжение, сообщили украинские СМИ.

    В Telegram- канале «Общественное» сообщается о звуке взрыва в Луцке, а «24 Канал» сообщает о взрывах в Ровно, где местами также пропало электроснабжение.

    Взрывы произошли на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, которая распространилась по всей Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее российское подполье сообщило, что ВС России нанесли удар по индустриальному парку «Свема» в Сумской области, где расположено химическое производство, связанное с военными нуждами Украины.

    Также начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о повреждении нежилого объекта инфраструктуры в Киеве после ночных взрывов.

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    28 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта

    Американист Дробницкий: Люди в будущей администрации Трампа не разбираются во внешней политике

    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Роман Крецул

    Выбранный Дональдом Трампом спецпредставителем по Украине генерал Кит Келлог не имеет опыта во внешней политике и не обладает концептуальным видением, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Особенно важно, по его мнению, то, что люди из команды Трампа не признают базовой причины конфликта, как и того факта, что фактически он идет между Западом и Россией.

    «Со всеми людьми, которые приходят вместе с Трампом, есть одна проблема. Дело в том, что у американских консерваторов, тем более у тех, кто придерживался достаточно жестких позиций, которые потом преобразовались в трампизм, нет практически никакого опыта во внешней политике. Нет ни знаний, ни концептуального взгляда. Этим всем долгое время занималась Демократическая партия», – рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что выбранный на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог – прагматичный человек Трампа. Но его проблема, как и всех людей в администрации избранного президента, которые будут заниматься внешней политикой, «в том, что они в ней ничего не понимают». «Консерваторов вообще отодвинули от внешней политики за последние тридцать лет», – рассуждает аналитик.

    «С одной стороны, Келлог будет делать то, что Трамп ему скажет. С другой – у него нет понимания, видения того, что происходит. Людям предстоит сделать еще много интересных открытий. В частности, придется столкнуться с тем, что конфликт на самом деле идет между Западом и Россией, а не между Украиной и Россией. Этого признания до сих пор сделано не было. От того, сможет ли Келлог и сам Трамп сделать этот ход, будет зависеть, как пойдет переговорный процесс», – полагает эксперт.

    По мнению Дробницкого, необходимо признание базовой причины конфликта, а она состоит в том, что Украину хотели сделать частью Запада, нацеленной против России. Это облегчит переговоры, полагает он.

    Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтвердил назначение генерала Кита Келлога специальным представителем по конфликту на Украине, подчеркнув его военную и деловую карьеру. Между тем телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа Майк Уолтц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине, в том числе инициативу Кита Келлога. Одно из ключевых предложений касается прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа.

    Кит Келлог предложил Трампу план урегулирования конфликта еще в июне. Как сообщало агентство Reuters, инициатива подразумевала прекращение огня по линии боевого соприкосновения и незамедлительное начало переговоров. По мнению Келлога, одновременно России и Украине необходимо выдвинуть условия. Если Украина откажется от переговоров, США должны прекратить помощь, а если откажется Россия, то, напротив, усилить поддержку Киева.

    Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему назначение Келлога делает «план Трампа по Украине» более понятным.

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    28 ноября 2024, 09:39 • Новости дня
    Стало известно о завершении зачистки Раздольного от ВСУ

    Рогов сообщил о завершении зачистки поселка Раздольное в ДНР от украинских войск

    Стало известно о завершении зачистки Раздольного от ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные завершили операцию по зачистке поселка Раздольное от украинских сил на Времевском направлении, теперь поселок находится под контролем российских войск, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска завершают операцию по зачистке поселка Раздольное от подразделений ВСУ на Времевском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что поселок переходит под контроль нашей армии».

    Поселок Раздольное расположен севернее Великой Новоселки, где находится значимый командный и логистический пункт украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская армия успешно вошла в Раздольное в ДНР, а ранее продвинулась к Раздольному и Великой Новоселке.

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    28 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщило Министерство обороны России.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов, скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 49 дронов самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, более 36 тыс. беспилотников, 586 ЗРК, 19 тыс. 520 танков, 14 тыс. 647 артиллерийских орудий и других видов техники.

    Группировка «Север» нанесла удар по 92-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и пограничным отрядам на Харьковском направлении. Потери противника составили до 60 военнослужащих, уничтожены автомобили, гаубицы и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» ударила по 14-й, 116-й, 63-й, 67-й механизированным бригадам ВСУ и другим подразделениям в Харьковской области и в ДНР. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 480 военных, боевые машины и установки, гаубицы FH-70 и М119, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    «Южная» группировка поразила 33-ю и 79-ю бригады ВСУ, уничтожены до 330 военнослужащих и склады с боеприпасами.

    Группировка «Центр» отразила шесть контратак ВСУ, уничтожив до 415 военнослужащих и разнообразную военную технику, включая гаубицы и пушки «Рапира».

    В зоне ответственности группировки «Восток» украинская армия потеряла до 145 человек, станцию РЭБ «Буковель-AD». Группировка «Днепр» нанесла удары по районам Запорожской области. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и несколько автомобилей.

    Ранее ВС России нанесли удары по пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, откуда выполнялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС.

    Также российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов и склады БПЛА ВСУ.

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    28 ноября 2024, 06:09 • Новости дня
    Рябков заявил о рисках передачи Киеву ядерного оружия

    Замглавы МИД предупредил о неконтролируемом разрастании конфликта из-за передачи Киеву ядерного оружия

    Tекст: Максим Попов

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что передача ядерного оружия Киеву приведет к неконтролируемому обострению конфликта, подорвет систему нераспространения и контроля над вооружениями.

    По словам дипломата, подобный шаг может привести к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта, передает РИА «Новости».

    Рябков отметил, что не понимает, кто эти люди, которые делают такие заявления. По его словам, подобные инициативы подрывают систему нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки «деструктивному курсу США».

    Замглавы МИД также подчеркнул, что международное сообщество должно обратить внимание на подобные заявления и предотвратить их реализацию, чтобы избежать дальнейшего обострения международной напряженности.

    Ранее The New York Times сообщила, что США и Европа предложили вернуть Киеву ядерное оружие.

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    28 ноября 2024, 01:42 • Новости дня
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России

    ЦРУ оценило риск ядерной эскалации при ударах вглубь России

    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории Росси дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации, сообщило Reuters.

    Как отметили источники агентства, риск ядерной эскалации остается низким, даже несмотря на изменение позиции администрации президента Байдена по использованию дальнобойного оружия вглубь России, передает ТАСС.

    Отмечается, что в течение последних семи месяцев американская разведка предоставляла оценки, согласно которым вероятность ядерной эскалации в результате разрешения на применение дальнобойных вооружений со стороны Вашингтона маловероятна. Источник в Конгрессе США заявил: «Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию».

    При этом испытания Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не повлияли на оценки американской разведки относительно риска ядерной эскалации, говорится в публикации.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

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    28 ноября 2024, 07:55 • Новости дня
    Украинский расчет БПЛА сдался в плен с техникой на Харьковском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Операторы украинских БПЛА из 114-й бригады теробороны сдались в плен российским войскам в районе Новомлынска на Харьковском направлении, передав аппаратуру и дрон, сообщают российские силовые структуры.

    Украинский расчет беспилотных летательных аппаратов из 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сдался в плен вместе с аппаратурой и дроном российским войскам, передает РИА «Новости».

    Так, расчет БПЛА состоял из двух человек и действовал в составе 114-й бригады теробороны. Операторы добровольно сложили оружие и передали российским солдатам как беспилотный аппарат, так и всю сопутствующую аппаратуру.

    Ранее на Кураховском направлении двое военнослужащих 79-й бригады ВСУ сдались в плен российским солдатам после атаки дронами и агитации через боевую звуковещательную платформу.

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    28 ноября 2024, 09:23 • Новости дня
    В Курской области сдалась в плен группа из 22 военных ВСУ
    В Курской области сдалась в плен группа из 22 военных ВСУ
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области группа из 22 солдат ВСУ добровольно сложила оружие и сдалась в плен, сообщили силовики.

    В Курской области в плен сдалась группа военнослужащих вооруженных сил Украины. По словам источника в силовых структурах, общее количество сдавшихся составило 22 человека, передает ТАСС.

    Военный журналист и эксперт Борис Рожин поделился кадрами сдачи в плен украинских солдат в своем Telegram-канале.

    Минобороны сообщало, что украинская армия за сутки потеряла свыше 250 человек на Курском направлении.

    Ранее операторы украинских БПЛА из 114-й бригады теробороны сдались в плен российским войскам в районе Новомлынска на Харьковском направлении.

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    28 ноября 2024, 16:29 • Новости дня
    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине

    Дипломат Долгов: Россия не собирается менять ранее озвученные условия начала диалога с Киевом

    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине
    @ Sarah Silbiger/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Запад не готов учитывать интересы Москвы. При этом Россия не намерена отказываться от поставленных целей СВО, а временные меры приостановки конфликта ее не интересуют, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее стало известно, что администрация Трампа изучает несколько предложений по прекращению огня на Украине. Среди них – заморозка конфликта на время переговоров сторон.

    «Если Вашингтон действительно хочет прекращения огня, то Западу следует остановить поставки оружия Киеву. Только принятие такого решения станет первым шагом к конструктивному участию Соединенных Штатов в урегулировании украинского кризиса», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Он отметил: американские «хотелки» прекратить огонь на ранних стадиях переговоров не устраивают Москву. «Такое развитие событий повторило бы ближневосточный сценарий. Израиль и «Хезболла» при посредничестве Вашингтона сейчас договорились о перемирии. Возобновление боевых действий в регионе – вопрос времени, поскольку нет основы для политического урегулирования конфликта. Мы видим, что Запад не готов учитывать наши интересы. Поэтому зачем нам какие-то временные меры? Россия не для этого начинала спецоперацию», – подчеркнул дипломат.

    Собеседник также напомнил условия прекращения огня и начала переговоров, озвученные президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Среди них – обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы. «Наша позиция заявлена. Пока противник идет лишь на эскалацию и бьет дальнобойным оружием по гражданским. О чем с ними можно разговаривать?» – рассуждает он.

    «Если новая администрация США будет учитывать позицию Москвы, то диалог возможен. Но это не отменит наших задач в рамках СВО. Мы исходим из того, какие реальные угрозы существуют для России и наших граждан, и их купируем», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолтц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

    Коментарии (6)
    28 ноября 2024, 07:40 • Новости дня
    Bild: Украинские военные призывают к переговорам с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные в Донбассе осознали, что конфликт с Россией зашел в тупик, и единственным выходом видят переговоры, заявил после поездки в Донбасс заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер.

    По его словам, война зашла в тупик, а украинские военные вынуждены отступать в последние месяцы, передает РИА «Новости».

    «Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию», – привел публицист слова одного из украинских бойцов.

    Ронцхаймер описал обстановку на передовой как «кошмар», отметив быстрое продвижение российских войск и превосходство в численности и ресурсах.

    По его наблюдениям, украинские военные чувствуют себя покинутыми и Западом, и своим правительством. Обстановка на фронте становится все мрачнее и труднее для солдат.

    Украинские военные также сообщили Ронцхаймеру, что они значительно уступают Российской армии по количеству вооружения, боеприпасов и численности личного состава.

    Ранее российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ у Макеевки. До этого Российская армия отбросила ВСУ на 10 км от Лисичанска, захватила центр Часова Яра, закрепилась на окраине Купянска.

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    28 ноября 2024, 11:28 • Новости дня
    Украинские СМИ написали о взятии в плен «оккупантов» в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская пропаганда сообщила о взятии в плен «оккупантов» в Курской области, рассказывая о якобы захвате в плен морских пехотинцев из 810-й бригады ВС России.

    Украинское издание УНИАН сообщило, что ВСУ якобы захватили в плен «оккупантов» из 810-й бригады российской морской пехоты в Курской области.

    Сообщение было опубликовано после того, как появилось видео сдачи в плен 22 украинских боевиков в Курской области России.

    Примечательно, что украинские журналисты забыли, чьи военные на самом деле являются «оккупантами» в Курской области.

    Ранее военный журналист Борис Рожин опубликовал видеокадры сдачи в плен 22 украинских военнослужащих в Курской области.

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    28 ноября 2024, 08:49 • Новости дня
    Отряды «Барс» получили от Минобороны тяжелое вооружение

    Отрядам «Барс» передали гаубицы, РЭБ, огнеметы и вездеходы для усиления

    Tекст: Александра Юдина

    Отряды «Барс» в этом году получили гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

    По его словам, добровольческие отряды «Барс» получили новое вооружение, передает журнал «Военные комиссариаты России». В этом году отряды были оснащены гаубицами, станциями РЭБ, огнеметами и вездеходами, передает РИА «Новости».

    «В целях повышения огневой мощи отрядов в июне 2024 года были внесены изменения в организационно-штатную структуру добровольческих формирований: в состав отряда включена гаубичная артиллерийская группа; для борьбы с БПЛА противника – группа радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА; для инженерного обеспечения – инженерно-саперная группа», – заявил генерал.

    Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки добавлены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение – огнеметчики с легкими пехотными огнеметами ЛПО-97. Для повышения мобильности роты оснастили мотовездеходами.

    Ранее Минобороны сообщило о формировании отрядов «Барс» в регионах России. До этого сообщалось, что добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.

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    28 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    Полянский: Инициатива стран Глобального Юга вызвала прилив желчи у Киева

    Группа «Друзья мира» встретила сопротивление Киева и западных стран

    Tекст: Максим Попов

    Создание группы «Друзья мира» для урегулирования украинского кризиса вызвало негативную реакцию киевского режима и его западных спонсоров, заявили в российском постпредстве при ООН.

    Как отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, инициатива стран Глобального Юга по созданию группы «Друзья мира» вызвала «прилив желчи» и истерику у киевского режима и его западных спонсоров, передает ТАСС.

    Полянский отметил, что группа «Друзья мира» является инициативой партнеров из Глобального Юга, уставших от навязываемой западниками конфронтационной повестки о мирном урегулировании конфликта. Основополагающей целью группы является подготовка сбалансированных идей, которые будут предложены конфликтующим сторонам. По его словам, ключевую роль в работе группы играют Китай и Бразилия.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил усилия стран мирового большинства в урегулировании кризиса на Украине, подчеркнув важность устранения его первопричин. В частности, Лавров оценил участие Казахстана во встрече группы «Друзей мира» в Нью-Йорке, организованной Китаем и Бразилией.

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