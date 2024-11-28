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МИД Грузии призвали объявить персоной нон грата посла Германии
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа призвал МИД Грузии начать процедуру высылки из страны посла Германии Петера Фишера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Посол Германии не понимает своих обязанностей, запутался в своих функциях и занимается вредительством, – заявил парламентарий. – Посол Германии не имеет права на такую тональность в общении с руководством нашей страны».
Депутат заподозрил Фишера в том, что тот «является сторонником радикальной оппозиции».
«Прошу МИД Грузии заинтересоваться деятельностью этого посла и начать процедуры его высылки, так как он нарушает свой мандат, – сказал Ираклий Заркуа. – Очевидно, что он не может вносить позитив в развитие отношений двух стран».
В Тбилиси также обвинили посла Германии в «спекуляциях» по поводу роста экономики страны, якобы связанной исключительно с проведением Россией СВО.
Немецкий посол, регулярно критикующий власти Грузии, заявил журналистам, что «рост экономики Грузии связан с «нападением» России на Украину, поэтому долго такой прогресс сохраняться не будет».
Фишер также отметил, что «в условиях отдаления Грузии от ЕС экономика Грузии столкнется с большими проблемами».
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Леван Махашвили назвал заявление дипломата «спекулятивным».
По его словам, «рост экономики Грузии связан с прагматичной, рациональной политикой властей Грузии, которая будет продолжена».
Парламентарий предложил послу Германии «обратить внимание на рост торговых взаимоотношений с Россией со стороны стран Евросоюза за последние два года».
Ранее Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии в 2024 году с 5,2% до 7,5%. Правительство Грузии прогнозирует рост на уровне 9% в этом году.