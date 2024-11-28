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ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
Российские военные в последние сутки поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщило Министерство обороны России.
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов, скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 49 дронов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, более 36 тыс. беспилотников, 586 ЗРК, 19 тыс. 520 танков, 14 тыс. 647 артиллерийских орудий и других видов техники.
Группировка «Север» нанесла удар по 92-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и пограничным отрядам на Харьковском направлении. Потери противника составили до 60 военнослужащих, уничтожены автомобили, гаубицы и склад боеприпасов.
Группировка «Запад» ударила по 14-й, 116-й, 63-й, 67-й механизированным бригадам ВСУ и другим подразделениям в Харьковской области и в ДНР. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 480 военных, боевые машины и установки, гаубицы FH-70 и М119, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
«Южная» группировка поразила 33-ю и 79-ю бригады ВСУ, уничтожены до 330 военнослужащих и склады с боеприпасами.
Группировка «Центр» отразила шесть контратак ВСУ, уничтожив до 415 военнослужащих и разнообразную военную технику, включая гаубицы и пушки «Рапира».
В зоне ответственности группировки «Восток» украинская армия потеряла до 145 человек, станцию РЭБ «Буковель-AD». Группировка «Днепр» нанесла удары по районам Запорожской области. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и несколько автомобилей.
Ранее ВС России нанесли удары по пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, откуда выполнялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС.
Также российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов и склады БПЛА ВСУ.