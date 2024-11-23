Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...19 комментариев
Путин упростил регистрацию машино-мест в паркингах
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности паркинга.
Этот документ призван защитить права владельцев машино-мест и разработан во исполнение постановления Конституционного суда от апреля 2023 года, передает РИА «Новости».
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов пояснил, что новый закон позволяет владельцам долей в паркинге выделять свои машино-места в отдельные объекты недвижимости. Ранее для этого требовалось согласие всех собственников или решение суда, что было трудоемким процессом.
Теперь собственник может пригласить кадастрового инженера для подготовки технического плана, в котором будут обозначены границы машино-места. Документы должны содержать контактные данные владельца, кадастрового инженера, номер и адрес паркинга, а также схему расположения машино-места. Остальные собственники могут выдвинуть возражения, если они обоснованы, например, если место блокирует проезд.
После того как машино-место зарегистрировано, его владелец перестает быть совладельцем паркинга, а Росреестр уведомляет остальных собственников о пересчете долей. Если же в паркинге остались два участника, технический план готовится сразу на оба машино-места.