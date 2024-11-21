Загитова показала видео с капельницей

На форуме в Москве представили концепцию Международной ассоциации по фактчекингу

ТАСС и АНО «Диалог Регионы» подписали меморандум о создании ассоциации по фактчекингу

Tекст: Валерия Городецкая

ТАСС и АНО «Диалог Регионы» официально подписали меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу GlobalFactсhecking Network (GFCN), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Глава АНО «Диалог» Владимир Табак представил концепцию новой организации, которая, по его словам, будет объединять международное фактчекерское сообщество.

«Международная ассоциация по фактчекингу будет называться GFCN – Global Factсhecking Network. Что мы предлагаем? Если говорить про цели, то первое – объединение международного фактчекерского сообщества вокруг тех, кто разделяет наши взгляды и ценности. Второе – определение единых стандартов фактчекинга и системное обучение. Мы готовы брать на себя образовательную функцию… Третье – внедрение эффективного инструментария для борьбы с фейками», – рассказал Табак.

По данным АНО «Диалог Регионы», с 2020 года в России было зафиксировано 30 млн копий фейковых сообщений. Прогнозы показывают, что к концу этого года это число может достичь 8 млн. Сейчас в мире действуют только две фактчекинговые организации, в то время как более 120 стран ими не охвачены, отметил Табак.

Предполагается, что в ассоциацию смогут вступать журналисты, эксперты и организации по проверке фактов. Участие в организации доступно как юридическим, так и физическим лицам. Партнерами ассоциации станут ТАСС и «Мастерская новых медиа».

«Уже три года ТАСС и АНО »Диалог Регионы« работают вместе в области противодействия распространению недостоверной информации. А в целом для ТАСС фактчекинг – миссия историческая. Решение создать организацию, которая взяла бы на себя комплексно миссию по борьбе с фейками, назрело давно», – отметил гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

На пленарном заседании форума эксперты также обсудили стратегию борьбы с фейками на международном уровне.

В октябре АНО «Диалог» объявила о создании Международной ассоциации по фактчекингу. Сообщалось, что ее целью станет борьба с фейковой информацией.