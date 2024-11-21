Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?2 комментария
Загитова показала видео с капельницей
Олимпийская чемпионка Загитова опубликовала видео с капельницей
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео с капельницей и пожелала подписчикам не болеть.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором она изображена рядом с капельницей. Спортсменка оставила короткое сообщение: «Не болейте».
Никакой дополнительной информации о своем самочувствии или причинах медицинской процедуры фигуристка не сообщила.
Алина Загитова является победительницей Олимпиады-2018, чемпионкой мира и Европы, она не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года. Также сообщалось, что Загитова была признана олимпийской иконой стиля.