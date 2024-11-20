  • Новость часаСМИ сообщили о планах Запада захватить Белоруссию
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    ВСУ в Ольговской роще попали в котел нового типа
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    Херш назвал сроки аннексии Западного берега Израилем
    В российских сосисках обнаружили опасный запрещенный фермент
    Назван ответ на использование Западом доходов от замороженных активов РФ
    Мишустин назвал сроки начала поставок самолета МС-21
    В США подтвердили разрешение Украине на использование противопехотных мин
    Адвокат подтвердил ужесточение обвинений экс-замглавы Минобороны Иванову
    Депутат Думы назвал недостатки новой игры S.T.A.L.K.E.R. 2 украинского разработчика
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

    11 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Лев Толстой как зеркало специальной военной операции

    Фактически Толстой первым из великих прозаиков выступил в защиту народа, отбивающего атаку Запада. И он был услышан. С тех пор эту речь повторяли в самых разных уголках планеты. Мало-помалу все зулусы завели своего Толстого. В этом смысле он может считаться первым писателем БРИКС и всего многополярного мира.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    20 ноября 2024, 21:34 • Новости дня

    Назван ответ на использование Западом доходов от замороженных активов РФ

    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от замороженных активов Запада

    Назван ответ на использование Западом доходов от замороженных активов РФ
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов в ответ на недружественные действия, сообщил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

    По его словам, такое решение станет ответом на действия западных стран, которые ранее заморозили золотовалютные резервы РФ, сообщает ТАСС.

    «Мы делаем точно так же. Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона. Поэтому у нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов так же будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов», – подчеркнул Силуанов.

    Он также добавил, что ответные меры будут введены после подтверждения недружественных действий со стороны западных стран. Эти шаги включают не только использование доходов, но и иные меры, направленные на защиту российских экономических интересов.

    Ранее Силуанов сообщил, что Россия примет симметричную меру в ответ на действия Запада, задействовав доходы от активов иностранных лиц для поддержания экономики и регионов страны.

    20 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    На форуме в Москве представили концепцию Международной ассоциации по фактчекингу

    ТАСС и АНО «Диалог Регионы» подписали меморандум о создании ассоциации по фактчекингу

    Tекст: Валерия Городецкая

    На форуме «Диалог о фейках 2.0» в Москве презентовали концепцию ассоциации GlobalFactсhecking Network, которая будет заниматься международным фактчекингом и борьбой с фейковыми сообщениями.

    ТАСС и АНО «Диалог Регионы» официально подписали меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу GlobalFactсhecking Network (GFCN), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Глава АНО «Диалог» Владимир Табак представил концепцию новой организации, которая, по его словам, будет объединять международное фактчекерское сообщество.

    «Международная ассоциация по фактчекингу будет называться GFCN – Global Factсhecking Network. Что мы предлагаем? Если говорить про цели, то первое – объединение международного фактчекерского сообщества вокруг тех, кто разделяет наши взгляды и ценности. Второе – определение единых стандартов фактчекинга и системное обучение. Мы готовы брать на себя образовательную функцию… Третье – внедрение эффективного инструментария для борьбы с фейками», – рассказал Табак.

    По данным АНО «Диалог Регионы», с 2020 года в России было зафиксировано 30 млн копий фейковых сообщений. Прогнозы показывают, что к концу этого года это число может достичь 8 млн. Сейчас в мире действуют только две фактчекинговые организации, в то время как более 120 стран ими не охвачены, отметил Табак.

    Предполагается, что в ассоциацию смогут вступать журналисты, эксперты и организации по проверке фактов. Участие в организации доступно как юридическим, так и физическим лицам. Партнерами ассоциации станут ТАСС и «Мастерская новых медиа».

    «Уже три года ТАСС и АНО »Диалог Регионы« работают вместе в области противодействия распространению недостоверной информации. А в целом для ТАСС фактчекинг – миссия историческая. Решение создать организацию, которая взяла бы на себя комплексно миссию по борьбе с фейками, назрело давно», – отметил гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

    На пленарном заседании форума эксперты также обсудили стратегию борьбы с фейками на международном уровне.

    В октябре АНО «Диалог» объявила о создании Международной ассоциации по фактчекингу. Сообщалось, что ее целью станет борьба с фейковой информацией.

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    20 ноября 2024, 14:15 • Новости дня
    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ

    ВС России уничтожили блокированную в Ольговской роще Курской области группировку ВСУ

    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение ВСУ в нескольких населенных пунктах, уничтожив более 400 солдат и значительное количество техники, включая бронемашины и артиллерийские установки, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово в Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, завершено уничтожение группировки ВСУ, которая была блокирована в районе Ольговской рощи.

    Удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийский огонь нанесли поражение живой силе и технике противника в населенных пунктах Агроном, Александрия, Гуево, Зазулевка и других. Под огонь также попали районы Сумской области, такие как Басовка и Беловоды.

    Потери ВСУ за сутки составили более 400 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, включая одну Marder производства ФРГ, и четыре БТР, включая М113 производства США. Также уничтожены самоходная артиллерийская установка «Богдана», AS-90 британского производства, станция РЭБ и двадцать автомобилей. 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 390 военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

    Ранее группировка войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, уничтожив более 80 националистов. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским бригадам в ряде населенных пунктов в Курской области, что привело к значительным потерям противника.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    20 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Bloomberg: Киев впервые ударил вглубь России ракетами Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара по целям вглубь российской территории, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

    По данным Bloomberg, ракеты были выпущены по объектам, расположенным в глубине российской территории, передает РИА «Новости». «Украинские вооруженные силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Два американских чиновника подтвердили телеканалу CNN, что удар по Брянской области 19 ноября был осуществлен с применением дальнобойных ракет ATACMS производства США.

    Ранее газета The Times сообщила, что администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, при этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять.

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    20 ноября 2024, 00:29 • Новости дня
    Times: В распоряжении Киева есть около 50 американских ракет ATACMS

    Times: Киев получил около 50 американских ракет ATACMS

    Times: В распоряжении Киева есть около 50 американских ракет ATACMS
    @ dvidshub.net

    Tекст: Максим Попов

    Украина располагает около 50 американскими ракетами ATACMS, которые остаются в дефиците из-за ограниченных поставок, сообщила британская The Times, отметив, что Пентагон официально не предоставлял никаких цифр.

    Как отметили обозреватели, ситуация с вооружением остается напряженной, и дефицит ракет может повлиять на оперативные возможности Украины в случае необходимости использования данных систем, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что президент США Джо Байден официально одобрил применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории.

    Спустя сутки ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что данная атака является сигналом стремления Запада к эскалации конфликта, эта атака была бы невозможна без участия США.

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    20 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Матвиенко предложила Хуснуллину выплатить налоги за восемь лет

    Матвиенко призвала Хуснуллина заплатить налоги за проживание в незарегистрированном доме

    Матвиенко предложила Хуснуллину выплатить налоги за восемь лет
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила вице-премьеру Марату Хуснуллину уплатить налоги за восемь лет проживания в незарегистрированном доме.

    В ходе правительственного часа в Совете Федерации, пишет ТАСС, Матвиенко обратилась к Хуснуллину с предложением уплатить налоги задним числом за проживание в незарегистрированном доме. Матвиенко подчеркнула значимость этого шага для демонстрации примерного поведения.

    В ответ на это Хуснуллин объяснил, что долгое время не мог подключить дом к трансформаторной подстанции из-за недостаточной мощности, поэтому зарегистрировал дом только после урегулирования подключения. Он добавил, что жил там, оформляя дом как строительную площадку.

    Также Хуснуллин отметил, что по всей стране существуют миллионы квадратных метров таких незарегистрированных домов. По его словам, в настоящее время власти заняты упрощением процедур для решения проблемы с несвоевременной регистрацией построенных домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России планируется расширить дачную амнистию, что упростит оформление собственности на загородные дома и постройки. На встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинским председатель правительства Михаил Мишустин отметил важность наведения порядка в области регистрации дач и гаражей.

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    20 ноября 2024, 10:55 • Новости дня
    Главу ЕК фон дер Ляйен заметили перелезающей через забор на G20
    Главу ЕК фон дер Ляйен заметили перелезающей через забор на G20
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили за перелазом через забор на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале дипломат опубликовала видео, на котором глава ЕК перелезает через забор во время саммита «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро.

    На кадрах видно, как она, одетая в спортивный костюм, перелазит через металлическое ограждение в сопровождении нескольких человек.

    Захарова с иронией отметила, что фон дер Ляйен пошла «поперек закона». Один из очевидцев, заснявших инцидент, назвал главу Еврокомиссии «бабой-гопником».

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    20 ноября 2024, 04:05 • Новости дня
    WP: Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину

    Washington Post: Байден разрешил поставку противопехотных мин на Украину

    WP: Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину
    @ Mihir Melwani/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину, что противоречит прежней политике ограничения их применения, сообщила The Washington Post.

    По информации издания, это решение обосновано необходимостью предотвратить возможный прорыв российских войск на востоке Украины. Американские чиновники подчеркнули, что мины планируется использовать исключительно на территориях, которые Вашингтон считает украинскими, передает ТАСС.

    Как отметили обозреватели, это решение противоречит ранее принятой политике Байдена. В 2022 году администрация объявила об ограничении применения противопехотных мин, фактически отказываясь от их использования за пределами Корейского полуострова. Новый шаг вызвал неоднозначную реакцию, учитывая предыдущие заявления о необходимости минимизации использования такого типа вооружения.

    Источники WP указывают на то, что поставка мин является временной мерой и рассматривается как «исключение», обусловленное текущей ситуацией на Украине.

    Издание напоминает, что Байден, будучи кандидатом в президенты, подверг жесткой критике 45-го президента США Дональда Трампа за то, что его администрация сняла ограничения на использование противопехотных мин. Демократ называл это решение безрассудным.

    Позднее эту информацию подтвердили в Пентагоне.

    Напомним, в начале ноября сообщалось, что ВСУ усыпали Курскую область минами «Лепесток».

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    19 ноября 2024, 23:15 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать заявление Минобороны о сбитых ракетах ATACMS

    Tекст: Максим Попов

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у нее нет комментариев по поводу сообщения Минобороны о том, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Брянской областью.

    Пентагон не стал комментировать заявление министерства обороны России о том, что российские силы ПВО сбили ракеты ATACMS. «У меня нет комментария по этому поводу», – приводит РИА «Новости» слова Сингх .

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Как отметили военные, в результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена

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    20 ноября 2024, 08:12 • Новости дня
    Российские войска захватили центр Часова Яра

    ВС России прорвали оборону ВСУ в Часовом Яру и заняли центр города

    Российские войска захватили центр Часова Яра
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвинулись на полтора километра в Часовом Яру, заняв центр города, что стало возможным благодаря успешным штурмовым действиям последних суток.

    Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яру Донецкой народной республики и закрепились в центральной части города, сообщает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что за последние сутки ВС РФ продвинулись на полтора километра, прорвав оборонительные линии противника. Сейчас российские войска занимают позиции в районе административных зданий в центре города.

    Марочко подчеркнул, что одновременно с фиксацией в центре города российские подразделения ведут обходные маневры, охватывая противника с флангов в северной и южной частях населенного пункта. Этими действиями силы РФ стремятся усилить свои позиции и создать условия для дальнейшего продвижения.

    Командование ВСУ пытается стабилизировать ситуацию в Часовом Яру, но сталкивается с нехваткой солдат, вооружения и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы успешно продвинулись в районе Часова Яра, что нарушило снабжение Вооруженных сил Украины.

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    20 ноября 2024, 08:31 • Новости дня
    В МВД рассказали об обязательных отметках в паспортах россиян
    В МВД рассказали об обязательных отметках в паспортах россиян
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В паспорте гражданина России должны быть отметки о регистрации по месту жительства и сведения о воинской обязанности, а дополнительные данные вносятся по желанию, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД.

    В Telegram-канале ведомства указано, что при получении или замене паспорта гражданина России в документе обязательно должны быть указаны отметки о регистрации по месту жительства или снятии с учета и информация о воинской обязанности.

    Также в МВД пояснили, что другие сведения, такие как данные о браке, детях младше 14 лет и ранее выданных паспортах, могут быть внесены по желанию гражданина. Также в паспорт могут включаться необязательные отметки, например, группа крови и идентификационный номер налогоплательщика.

    МВД предупреждает, что самостоятельное внесение гражданами каких-либо сведений в паспорт недопустимо и делает документ недействительным.

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    20 ноября 2024, 12:38 • Новости дня
    Военный аналитик спрогнозировал сроки освобождения Часова Яра

    Онуфриенко: Освобождение Часова Яра стало вопросом нескольких недель

    Военный аналитик спрогнозировал сроки освобождения Часова Яра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт. Продвижение армии России на этом участке фронта осложняется топографическими особенностями местности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС России прорвали оборону ВСУ в Часовом Яре и заняли центр города.

    «Бои в Часовом Яре длятся более полугода. До сих пор действия происходили в основном в микрорайоне Октябрьский», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, ВС России, усилив давление на противника, «одним рывком в течение суток» освободили этот район города. «Затем наши бойцы, преодолев узкий перешеек между Октябрьским и основными линиями обороны ВСУ, оказались в центре Часова Яра», – добавил собеседник.

    Онуфриенко уточнил: сейчас бои идут за Часовоярский огнеупорный комбинат. «По всей видимости, противник решил, что его основной укрепрайон, опирающийся на бывший завод, находится в безопасности. Российские войска усыпили бдительность противника, и он ничего не смог противопоставить нашему удару», – считает аналитик.

    Он напомнил, что после освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт. Продвижение армии России на этом участке фронта осложняется топографическими особенностями местности. «Донецкая агломерация – это целая сеть близко расположенных друг к другу населенных пунктов. Более того, укрепрайон ВСУ в Часовом Яре изначально опирался на канал Северский Донец – Донбасс, который является объективным препятствием для прохода бронетехники», – пояснил Онуфриенко.

    «Кроме того, учитывая, что рядом с Часовым Яром расположены Константиновка и масса других населенных пунктов, противник получал возможность наносить удары из глубины оборонительных рубежей по наступающим войскам. Этим и определяется тяжесть боев в Донецкой агломерации», – объясняет собеседник.

    Между тем российские войска параллельно обходят противника по флангам. «В частности, они наступают на Ступочки, охватывая Часов Яр с юга», – напомнил аналитик. По его прогнозам, после занятия Часовоярского огнеупорного завода освобождение города станет вопросом нескольких недель. Как полагает собеседник, взятие Часова Яра создаст предпосылки для последующего наступления с севера на юг по направлению к Торецку. «А после этого можно ожидать продвижения дальше на запад», – заключил Онуфриенко.

    Военный обозреватель Юрий Подоляка в свою очередь отметил, что потеря ВСУ завода и прилегающего к нему микрорайона высотной застройки делает невозможным дальнейшее удержание противником оставшихся частей города. «Он будет вынужден откатываться с этой наиважнейшей точки Северного Донбасса по направлению к Константиновке, Дружковке и Краматорску», – допускает он.

    «А еще надо помнить, что сегодня боевые действия – это в первую очередь война дронов. А Часов Яр – наивысшая точка Северного Донбасса (аналог значимости высот в районе Горняка). Потеря контроля над ней для противника обернется ухудшением возможностей работы их БПЛА. И соответственно, в улучшении работы наших беспилотных систем. Это однозначно скажется на всех последующих сражениях в этом районе», – считает аналитик.

    Ранее российские войска прорвали оборону ВСУ в Часовом Яре (ДНР) и заняли центр города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «За несколько последних суток ВС РФ удалось осуществить успешные штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр. Прорвав оборонительную линию вооруженных формирований Украины, наши войска от северо-восточной окраины города продвинулись на полтора километра и закрепились в районе административных зданий в центральной части города», – сказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что украинское командование всячески пытается стабилизировать ситуацию, но по косвенным признакам можно говорить о нехватке ресурсов у ВСУ. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как устроен Часов Яр с точки зрения обороны и каким образом его будет освобождать российская армия.

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    20 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    В российских сосисках обнаружили опасный запрещенный фермент

    Россельхознадзор обнаружил в сосисках микробную трансглютаминазу и опасные растительные жиры

    В российских сосисках обнаружили опасный запрещенный фермент
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россельхознадзор выявил в сосисках микробную трансглютаминазу, которая может негативно влиять на здоровье человека и запрещена к использованию в пищевой промышленности.

    Специалисты Россельхознадзора выявили в сосисках российского производства опасный и запрещенный фермент – микробную трансглютаминазу, известную как «мясной клей», передает «Московский комсомолец».

    Это вещество применяется для соединения мясного сырья и может вызывать проблемы с иммунной системой, нарушать работу кишечника и повышать риск развития онкологических заболеваний.

    Пробы сосисок были взяты в магазинах Мордовии. Кроме того, микробную трансглютаминазу обнаружили в твороге, который поставляется в некоторые школы и кафе. Помимо этого, специалисты Россельхознадзора обнаружили в плавленых сырках и молоке ненадлежащего качества растительный жир.

    В связи с выявленными нарушениями ведомство усилило лабораторный контроль. Вся информация была передана в Роспотребнадзор для дальнейшего реагирования и принятия мер.

    Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что причиной массового отравления ботулизмом в Москве, Московской и Нижегородской областях, Республике Татарстан стала фасоль, используемая в салатах «Лобио». Из оборота изъяли почти 200 тонн опасной продукции, ставшей причиной ботулизма, а также прекратили действие более 100 деклараций о соответствии продукции.

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    20 ноября 2024, 10:22 • Новости дня
    Россия почти полностью прекратила экспорт зерна в Евросоюз

    Россия почти прекратила экспортировать зерно в Евросоюз на фоне новых пошлин

    Россия почти полностью прекратила экспорт зерна в Евросоюз
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия практически остановила экспорт зерна в Евросоюз, отгрузив в сентябре продукции лишь на 21 тыс. евро, что связано с введением с 1 июля повышенных пошлин на импорт зерновых и масличных культур, достигающих до 95 евро за тонну.

    Россия практически прекратила экспорт зерна в Евросоюз из-за введения новых пошлин, пишет РИА «Новости». По данным Евростата, в сентябре экспорт зерна из России составил всего 21 тыс. евро. С 1 июля Евросоюз ввел повышенные пошлины на ввоз зерновых и масличных культур из России и Белоруссии. Пошлины увеличились до 95 евро за тонну или до 50% от стоимости продукции.

    Перед введением пошлин Евросоюз активно импортировал российское зерно. В июне импорт вырос почти вдвое, достигнув 11,8 млн евро. Однако в июле он снизился в четыре раза до 2,9 млн евро, а в августе составил 3,7 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует поднять экспорт зерна на новые рынки через балтийские порты, что позволит увеличить объемы сельскохозяйственного экспорта страны.

    Россия намерена найти новых покупателей для своего зерна вместо Европы, что связано с введением высоких пошлин на российское зерно. Эти пошлины могут сделать хлеб роскошью для европейцев, что подталкивает Россию к поиску альтернативных рынков сбыта.

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    20 ноября 2024, 09:31 • Новости дня
    В причастности к разрыву кабелей на Балтике заподозрили китайский сухогруз

    Financial Times: Швеция изучает причастность китайского сухогруза к разрыву кабелей на Балтике

    В причастности к разрыву кабелей на Балтике заподозрили китайский сухогруз
    @ LEHTIKUVA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Шведские власти изучили участие китайского сухогруза Yi Peng 3 в инцидентах с разрывом кабелей между Финляндией и Германией, а также Швецией и Литвой, пишет Financial Times.

    По данным газеты, Швеция изучает причастность китайского сухогруза Yi Peng 3 к разрыву кабелей в Балтийском море, передает РИА «Новости».

    Судно компании Ningbo Yipeng Shipping шло из Усть-Луги в Порт-Саид и находилось рядом с местами повреждения кабелей между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой.

    По информации Financial Times, после инцидента передвижение сухогруза отслеживали датские ВМС. В компании Ningbo Yipeng сообщили, что китайские власти попросили их сотрудничать с расследованием. Посольство Китая в Швеции заявило, что не располагает информацией по данному вопросу.

    Накануне прокуратура Швеции начала предварительное расследование обстоятельств разрушения кабелей, квалифицируя инцидент как диверсию. Повреждения были зафиксированы на кабелях, связывающих Германию с Финляндией и Швецию с Литвой. О неисправности одного из кабелей сообщил финский оператор Cinia, а о повреждении второго – представитель компании Telia.

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    20 ноября 2024, 19:10 • Новости дня
    Эксперт назвала гроб Светличной неподобающим для актрисы

    Эксперт назвала гроб Светличной недостойным и дешевым

    Эксперт назвала гроб Светличной неподобающим для актрисы
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Основательница похоронного бюро Екатерина Костылева раскритиковала выбор гроба для актрисы Светланы Светличной, указав на его невысокую стоимость и недостаточную эстетичность.

    Издание URA.RU сообщает, что Костылева, основательница самарского похоронного бюро «Благо», выразила недовольство организацией похорон актрисы Светличной. По ее словам, выбранный для нее гроб, скорее всего, не стоит более 200 тыс. рублей. Костылева уверена, что организаторы не уделили должного внимания деталям прощальной церемонии.

    Она отметила, что гроб выглядит как дубовый шестигранный, стоимость которого обычно составляет около 180 тыс. рублей, если он действительно сделан из дуба. «Я в шоке от выбора гроба для Светличной. Во-первых, он безобразно большой! Это же сильно бросается в глаза!» – заявила Костылева. Она также добавила, что на лице актрисы отсутствовал грим, что также не соответствовало стандартам похоронной церемонии для известной личности.

    Костылева напомнила, как прежде была организована подобная церемония для Людмилы Гурченко, подчеркивая, что Светличной подошел бы белый гроб. «Почему все эти моменты не продумали, я не понимаю», – добавила эксперт, акцентируя внимание на возможности организовать более достойное прощание с актрисой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась в возрасте 84 лет в Москве, о чем ранее сообщали ее близкие. Она была похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.

    Коментарии (16)
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