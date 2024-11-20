Глава МИД Австрии напомнил о нейтралитете страны

Глава МИД Австрии напомнил о нейтралитете в украинском конфликте

Tекст: Ольга Иванова

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг напомнил о нейтральном статусе своей страны, отвечая на вопрос о поставках военного оборудования Украине, сообщает РИА «Новости». Шалленберг подчеркнул, что Австрия не предоставляет Украине военное или летальное оборудование и не финансирует такие поставки. Он добавил, что для Австрии излишне давать рекомендации третьим странам о том, как им действовать в этом вопросе.

На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой после переговоров в Вене Шалленберг также отметил, что для разрешения конфликта на Украине необходима поддержка новой администрации США. Он подчеркнул важность международной коалиции и необходимость диалога не только внутри Евросоюза, но и с такими странами, как Бразилия, Китай, Южная Африка и Индия.

По словам Шалленберга, решения о начале переговоров по урегулированию конфликта должны приниматься украинским народом. «Не может быть переговоров о будущем Украины без участия самой Украины. Наша цель – всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, основанный на международном праве», – пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разрешение США на удары Украины ракетами ATACMS вглубь России. Газета New York Times при этом писала, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли изменит конфликт на Украине.